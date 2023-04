El Banco Interamericano de Desarrollo encargó a Toilet Board Coalition y Water For People ampliar la escala de los negocios de saneamiento en América Latina y el Caribe

English Spanish

SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, Guatemala, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una cuarta parte1 de América Latina y el Caribe (LAC) carece de acceso a agua y saneamiento gestionados de forma segura, un derecho humano básico2. Al abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.2 – acceso a saneamiento para todos al 2030, BID Lab – el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargó a Toilet Board Coalition y Water For People ampliar la escala de los negocios de saneamiento en LAC a través de la Aceleradora de Toilet Board Coalition. El objetivo del proyecto es brindar apoyo de aceleración empresarial a negocios emergentes en la Economía del Saneamiento y promover el ecosistema de emprendimiento en el sector para aumentar los servicios de saneamiento en Guatemala, Honduras y Perú. Este ecosistema de apoyo generará una alianza “The Toilet Board Coalition – Latin America and The Caribbean” (“The Toilet Board Coalition – América Latina y el Caribe”), conformada por grandes y pequeñas empresas, cooperantes, ONGs, institutos de investigación y agencias gubernamentales. Los socios de esta alianza compartirán financiamiento, habilidades y conocimientos para promover modelos de negocios sostenibles y escalables en la Economía del Saneamiento promoviendo el desarrollo de cadenas de valor de saneamiento más inclusivas.



Este proyecto es cofinanciado por Fuente de Innovación, una alianza promovida y cofinanciada por la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Lab en coordinación con los siguientes socios clave: el Gobierno de Suiza, a través de su Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), Fundación FEMSA, el Gobierno de Israel y el Gobierno de Corea, a través de su Ministerio de Medio Ambiente.

La Aceleradora de Toilet Board Coalition, de renombre mundial y actualmente en su octavo año, ha ampliado la escala de 58 nuevos negocios de saneamiento en 20 países, impactando a más de 2.4 millones de personas diariamente y desbloqueando USD 22 millones en financiamiento. Al expandirse a LAC, la Aceleradora ahora también se ofrecerá en español. A través de la tutoría corporativa, el diseño de modelos de negocios y el acceso a la inversión, las PYMES (pequeñas y medianas empresas) pueden impulsar la innovación crucial en el sector. Toilet Board Coalition hace un llamado a las empresas a participar en la primera Aceleradora de la región a fin de brindar apoyo para el desarrollo de capacidades a las PYMES de saneamiento, mientras aprenden y crecen junto a los guardianes en el terreno de información y acción en tiempo real, fortaleciendo la estrategia y la sostenibilidad.

Alexandra Knezovich, directora gerente del Departamento de Compromiso en Toilet Board Coalition, dice: “Toilet Board Coalition ofrece oportunidades de participación a sus más de 80 miembros, entre ellos corporaciones, ONGs, agencias de investigación y gubernamentales, a través de sus Mesas Redondas para catalizar el ecosistema empresarial de agua, saneamiento e higiene y el apoyo emprendedor. Estamos encantados de ofrecer ahora un programa en América Latina que permite un mayor desarrollo de alianzas con corporaciones a través del financiamiento, la mentoría y la conexión con su cadena de valor”.

Jenny Lewis, vicepresidenta en la Fundación Kimberly-Clark y presidenta de directorio de Toilet Board Coalition, dice: “La colaboración entre las corporaciones multinacionales y las PYMES es vital para acelerar el cambio, y la Aceleradora de Toilet Board Coalition brinda una vía para que la energía emprendedora se encuentre con la experiencia corporativa, brindando saneamiento en nuevas formas centradas en el cliente. Estamos encantados de presidir la Aceleradora LAC y seguir viendo cómo el programa se expande a nivel mundial”.

Con una hoja de ruta para impactar a mil millones de personas para 2030, la Aceleradora aumentará su cartera de participantes graduados a mil emprendimientos para 2030. A través de la alianza con BID Lab y Water For People, la Aceleradora mejorará su enfoque en LAC, promoviendo el sector para aumentar servicios de saneamiento en Guatemala, Honduras y Perú y acelerando la Economía de Saneamiento. Este enfoque basado en el mercado para el sistema de saneamiento se basa en soluciones de negocio innovadoras y colaboraciones estratégicas para proporcionar productos y servicios de saneamiento sostenibles y centrados en el cliente a fin de impactar a las poblaciones pobres y vulnerables en zonas rurales y urbanas que sufren de servicios de saneamiento inadecuados o inexistentes. El resultado de esta alianza de 36 meses ampliará la escala de 15 negocios emergentes de LAC, de los cuales un mínimo de cinco estará liderado por mujeres.

Daniel Oporto Calderón, director regional para América Latina de Water For People, dice: “Estamos encantados de unirnos a la oportunidad de desarrollar el emprendimiento social en la Economía de Saneamiento a través del lanzamiento de la Aceleradora LAC. Esperamos combinar nuestro conocimiento, nuestra presencia y nuestras alianzas en esta región”.

Únase a la Mesa Redonda LAC y acelere el saneamiento para todos – comuníquese con info@toiletboard.org

Acerca de BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Busca empoderar a las poblaciones pobres y vulnerables y activar motores nuevos y sostenibles de crecimiento inclusivo en América Latina y el Caribe (LAC).

Para hacerlo, BID Lab moviliza financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones empresariales en etapas tempranas y desarrollar los ecosistemas donde puedan prosperar. Como resultado, BID Lab impulsa la inclusión económica y social a gran escala mediante la creación de empleos de calidad, la mejora de la productividad de las pequeñas empresas y la ampliación del acceso a los servicios esenciales, al mismo tiempo que aborda la crisis climática y las brechas de género y diversidad.

Infórmese más en https://bidlab.org/en.

Acerca de Toilet Board Coalition

Fundada en 2015, Toilet Board Coalition acelera las soluciones de negocios para la crisis mundial de saneamiento. La Coalición facilita alianzas vitales entre pequeñas y medianas empresas (PYMES), corporaciones, ONGs, inversionistas y gobiernos que comparten el compromiso de lograr el acceso al saneamiento y la higiene para todos al 2030 (ODS 6.2).

A través de su Aceleradora de renombre mundial, Toilet Board Coalition brinda diseño de modelos de negocios, tutoría corporativa y acceso a inversiones para negocios de la Economía de Saneamiento que atienden mercados de bajos ingresos. Hasta la fecha, se han graduado 58 PYMES, impactando a más de 2.4 millones de personas diariamente y desbloqueando US$22 millones en financiamiento. El enfoque diverso de saneamiento de nuestros más de 80 miembros se enorgullece de conducir a una innovación esencial en el diseño de inodoros, la recuperación circular de los recursos biológicos y las tecnologías digitales inteligentes para garantizar un saneamiento seguro y sostenible para todos.

Toilet Board Coalition y su trabajo son posibles gracias al generoso apoyo de sus Miembros. El contenido es responsabilidad de Toilet Board Coalition y no refleja necesariamente los puntos de vista de los Miembros.

Infórmese más en https://www.toiletboard.org/.

Acerca de Water For People

Water For People existe para promover el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento de alta calidad, accesibles para todos y sostenidos por comunidades, empresas, emprendedores sociales y gobiernos fuertes. El enfoque de Water For People sobre saneamiento y para la región LAC se desarrolla bajo los siguientes subprogramas: 1) Tecnologías asequibles y aspiracionales 2) Desarrollo de sistemas de mercado 3) Autoconstrucción para la última milla (SANTOLIC, modelos de incentivos cruzados con gobiernos locales, entre otros).

En América Latina, Water For People trabaja en Bolivia y Perú (América del Sur) y Honduras y Guatemala (América Central) implementando el modelo Cobertura Total*Para Siempre bajo un enfoque sistémico para alcanzar los indicadores del ODS 6 y la Agenda 2023.

Infórmese más en https://www.waterforpeople.org/.

Fuentes

[1] https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/monitoring-responses-in-lac