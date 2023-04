A Deriv é acreditada Ouro pela Investors in People

English Spanish French Portuguese Vietnamese

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, uma das líderes na indústria de fintech, conquistou a acreditação Ouro da We invest in people. Este é o primeiro reconhecimento da indústria conquistado em 2023, uma de suas inúmeras metas este ano.



Receber a acreditação Ouro é um triunfo e algo que apenas 17% das organizações que a Investors in People (IIP) avalia conseguem alcançar. Este título é válido por 3 anos. A IIP premia as empresas que aperfeiçoam o seu modelo de gestão para demonstrar confiança, motivar seus colaboradores a aprimorarem suas habilidades e conhecimentos, e permanecer ágeis em meio às mudanças.

Para a Deriv , a acreditação Ouro reconhece tanto a abordagem de liderança, quanto às práticas humanizadas e a cultura de confiança que o corretor tem se dedicado a construir em todos os escritórios da Deriv. Os resultados da pesquisa comprovam que 80% dos funcionários concordam com práticas humanizadas consistentes. Eles valorizam a cultura de trabalho empoderada que os inspira a estar em alto nível e a dar o melhor de si.

Os resultados da pesquisa também revelam que a Deriv oferece oportunidades de crescimento na carreira, e que se preocupa em colocar as pessoas em primeiro lugar. Os funcionários participam da inovação e transformação através de uma mudança na mentalidade, que parte do “pensar pequeno” ao “pensar grande”, sobre os seus objetivos profissionais, sobre a empresa e a indústria.

As empresas pré-selecionadas se baseiam em três princípios:



Liderança: Qual o grau de confiança existente entre os funcionários e a equipe de liderança? Os líderes estão à altura de seus valores e inspiram de fato a cultura adequada?

Apoio: Existem as estruturas certas para que os funcionários possam realizar bem seu trabalho? Os funcionários são recompensados por trabalharem bem? E recebem o apoio adequado caso estejam com dificuldades?

Aperfeiçoamento: Existem muitas oportunidades para que os funcionários cresçam e se desenvolvam? A empresa está pronta para qualquer mudança que o futuro possa trazer?



O processo:

O representante da IIP conversa com a empresa, seus funcionários, e também sobre qual é a motivação para a conquista do título.

A IIP encaminha uma pesquisa aos funcionários para conferir como eles se sentem em relação ao trabalho na empresa e quão bem eles recebem apoio.

A IIP realiza entrevistas individuais com os funcionários e participa de reuniões para obter informações sobre o ambiente de trabalho. As principais conclusões são publicadas em um relatório que revela o fracasso ou o sucesso da empresa na conquista da acreditação. O relatório também inclui recomendações da IPP sobre os próximos passos para a empresa.

A IIP cria um plano de ação para as mudanças que a empresa deve implementar durante o período de acreditação.

A acreditação coloca a Deriv em 1º lugar no ranking no setor de finanças e seguros, e em 3º lugar no ranking mundial no setor de tecnologia/TI. Os rankings são para organizações com capacidade para 250 a 4.999 funcionários.

Ao comentar sobre o prêmio, Seema Hallon, Chefe de Gestão de Pessoas, declarou:

“Esta é uma conquista que nos enche de orgulho! Na Deriv, tentamos ao máximo criar um ambiente de trabalho que estimule cada membro da equipe a tomar posse de seus respectivos papéis, e ‘elevar o nível’ para trazer à tona a melhor contribuição para os seus cargos. A nossa cultura de confiança, impulsionada por nossos valores, tem base no diálogo transparente, na participação ativa e na diversão em conjunto. Estamos felizes por fazer parte desta jornada de excelência com a IIP e desejamos chegar em breve à categoria Platina! ”

​​A Deriv tem planos ambiciosos de crescimento para 2023. Ela está à procura de profissionais qualificados para ampliar o seu ambiente de trabalho dinâmico, diversificado e de ritmo acelerado. Junte-se a nós nesta jornada, confira as nossas vagas abertas .

Sobre a Deriv

Nos últimos 23 anos, a missão da Deriv tem sido tornar a negociação online acessível a qualquer um, em qualquer lugar. A oferta de produtos da Deriv inclui plataformas de negociação intuitivas, mais de 200 ativos negociáveis (em mercados como forex, ações e criptomoedas), tipos de negociação exclusivos e muito mais. Com mais de 1.200 colaboradores em 20 escritórios internacionais espalhados por 16 países, a Deriv se esforça para proporcionar o melhor ambiente de trabalho, o que inclui uma cultura de trabalho positiva, assistência imediata às preocupações de seus colaboradores, a comemoração de suas conquistas, e a realização de iniciativas que visam elevar a moral dos seus colaboradores.

