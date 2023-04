nesto est fière d'être certifiée B Corp

English French

MONTRÉAL, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto , le prêteur hypothécaire numérique numéro un au Canada, basé à Montréal, qui offre aux consommateurs la meilleure expérience de financement immobilier du début à la fin, a annoncé aujourd'hui qu'elle a franchi une étape importante en devenant une entreprise certifiée B Corp (B Corp™). L'entreprise est l'une des premières de son secteur à réaliser cet exploit, lequel signifie qu'elle respecte les normes les plus strictes en matière de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité légale afin d'équilibrer les profits et notre mission.



« Cette certification témoigne du travail acharné et du dévouement dont nous faisons preuve dans chaque secteur de notre entreprise depuis sa création en 2018 », a déclaré Malik Yacoubi, PDG et cofondateur de nesto. « Il s'agit d'une étape importante dans notre mission qui consiste à révolutionner le processus hypothécaire en offrant une expérience de financement positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Nous entendons instaurer un changement durable dans l'ensemble de notre secteur en mettant le monde des affaires au service du bien commun et en étant le côté brillant de l'hypothèque. »

La certification B Corp constituera un guide et un rappel constant, à l'échelle de l'entreprise, des objectifs suivants :

Favoriser une culture d'entreprise diversifiée et inclusive.

Améliorer en permanence notre empreinte environnementale.

Mettre en œuvre des pratiques commerciales éthiques et transparentes.

Innover et collaborer pour relever les défis mondiaux majeurs.



nesto est fière d'unir ses efforts à ceux d'autres entreprises de premier plan à l'échelle mondiale dans leur mission en faveur d'un capitalisme conscient et d'aider les gens à réaliser leurs rêves par le biais de prêts hypothécaires transparents d'un bout à l'autre du Canada. L'organisation prend au sérieux le maintien de normes élevées et se réjouit de continuer à apporter une contribution significative, concrète et mesurable, tout en cherchant constamment à créer un monde plus équitable pour tout le monde.

À propos de nesto: nesto est la première plateforme numérique de prêt hypothécaire au Canada, forte d'une équipe d'experts hypothécaires qualifiés qui peuvent compter sur une technologie de pointe. L'entreprise a pour mission d'offrir à tous les Canadiens une expérience de financement immobilier positive, stimulante et transparente, simplifiée du début à la fin. nesto remplit cette mission en offrant aux Canadiens une expérience hypothécaire numérique de premier plan et en permettant à d'autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de rationaliser leurs activités hypothécaires à l'aide de nesto Mortgage Cloud.

