Forløb af ordinær generalforsamling den 19. april 2023 i Investeringsforeningen C WorldWide

Dagsordenens pkt. 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår



Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.



Dagsordenens pkt. 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar



Årsrapporten for 2022, herunder forslag til udlodning og bestyrelsens honorar, blev enstemmigt godkendt.



Udbytterne for de noterede afdelinger og andelsklasser udgør nedenstående beløb for regnskabsåret 2022:





Afdeling/andelsklasse Navn kr. pr. andel DK0010157965 Globale Aktier KL A 28,60 kr. DK0060287217 Globale Aktier Etik KL Udl 1,40 kr. DK0010312529 Stabile Aktier KL A 11,40 kr. DK0060057644 Asien KL A 8,90 kr. DK0015945166 Emerging Markets KL 0,00 kr. DK0061534963 Indien KL A 0,00 kr.

Dagsordenens pkt. 3) Decharge til bestyrelsen





Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.



Dagsordenens pkt. 4) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen



De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.



Dagsordenens pkt. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen



