Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Chiffre d’affaires : 10,38 milliards d’euros, + 13,0 % à données comparables 1 , + 14,6 % en publié.

+ 13,0 % à données comparables , + 14,6 % en publié. Nouveau trimestre de surperformance par rapport au marché, renforcement de la position de N°1 mondial de la beauté.

renforcement de la position de N°1 mondial de la beauté. Croissance dans toutes les Divisions, avec une performance exceptionnelle des Divisions Beauté Dermatologique et Produits Grand Public.

avec une performance exceptionnelle des Divisions Beauté Dermatologique et Produits Grand Public. Croissance dans toutes les Zones géographiques, avec une performance spectaculaire dans les marchés émergents. Forte croissance à deux chiffres dans chaque Zone à l’exception de l’Asie du Nord, en raison d’un déstockage de la distribution en Chine continentale en tout début d’année.

avec une performance spectaculaire dans les marchés émergents. Forte croissance à deux chiffres dans chaque Zone à l’exception de l’Asie du Nord, en raison d’un déstockage de la distribution en Chine continentale en tout début d’année. Croissance à la fois en valeur et en volume.

Reconnue comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere, pour la 14 e fois.

pour la 14 fois. Baromètre Equileap des meilleures entreprises au monde en matière d’équité des genres : 11 ème place mondiale et 1 ère entreprise française du classement, parmi 3 500 entreprises dans 23 pays.

11 place mondiale et 1 entreprise française du classement, parmi 3 500 entreprises dans 23 pays. Signature d’un accord avec Natura &Co pour l’acquisition d’Aēsop, la marque australienne de cosmétiques de luxe.





Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :

«Dans un marché de la beauté toujours très porteur, L’Oréal poursuit sa dynamique de croissance et réalise un excellent premier trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de + 13,0 % en comparable1 et + 14,6 % en publié. Grâce à la valorisation des innovations dans toutes les Divisions et à l’engagement de nos équipes à travers le monde, L’Oréal surperforme le marché dans toutes les Zones géographiques et renforce sa position de leader mondial. Cette performance, qui ne bénéficie pas encore de la réouverture de la Chine, démontre la puissance du modèle multipolaire équilibré de L’Oréal.

Je me réjouis d’accueillir prochainement la magnifique marque Aēsop et ses équipes, qui viendront renforcer L’Oréal Luxe.

Conscients des incertitudes actuelles, nous restons toujours optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, ambitieux pour l’avenir et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »





ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2023

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du Groupe ressort à + 13,0 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,0 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 14,0 %.

Les effets monétaires ont eu un impact de + 0,6 %. En extrapolant les cours de change du 31 mars 2023, c’est-à-dire avec 1 € = 1,0893 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ – 4,0 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2023.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 10,38 milliards d'euros, soit une croissance de + 14,6 %.





Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique

Chiffre d'affaires trimestriel Évolution à données En M€ 1er trimestre 2022 1er trimestre 2023 Comparables Publiées







Par Division Produits Professionnels 1 041,3 1 143,6 + 7,6 % + 9,8 % Produits Grand Public 3 302,9 3 821,5 + 14,7 % + 15,7 % Luxe 3 463,7 3 729,6 + 6,5 % + 7,7 % Beauté Dermatologique 1 1 252,7 1 685,7 + 30,6 % + 34,6 % Total Groupe 9 060,5 10 380,4 + 13,0 % + 14,6 %







Par Zone géographique Europe 2 854,5 3 327,6 + 16,0 % + 16,6 % Amérique du Nord 2 203,9 2 693,8 + 16,6 % + 22,2 % Asie du Nord 2 801,8 2 833,8 + 1,9 % + 1,1 % SAPMENA – SSA 2 681,1 840,8 + 26,7 % + 23,5 % Amérique latine 519,2 684,4 + 22,3 % + 31,8 % Total Groupe 9 060,5 10 380,4 + 13,0 % + 14,6 %







Synthèse par Division





PRODUITS PROFESSIONNELS

À fin mars, la Division des Produits Professionnels affiche une forte progression de + 7,6 % à données comparables et + 9,8 % à données publiées.

La Division poursuit sa croissance dans l’ensemble des Zones géographiques, avec des performances remarquables en Chine continentale, en Inde et au Royaume-Uni. La Division continue de performer dans l’ensemble de ses circuits de distribution : en salons, dans son réseau SalonCentric aux États-Unis, en

e-commerce et dans le circuit sélectif.

Sur le marché dynamique du soin du cheveu, la croissance de la Division est notamment tirée par Kérastase, avec le très bon démarrage de sa gamme antipelliculaire Symbiose, et le vif succès de Série Expert de L’Oréal Professionnel, avec Metal Detox. En coloration, la Division continue de progresser grâce à ses gammes iconiques : Shades EQ Gloss de Redken et Inoa de L’Oréal Professionnel.

En tant que leader de l’industrie, la Division poursuit le déploiement de son programme « Coiffeurs pour le Futur » encourageant tous ses coiffeurs partenaires à s’engager dans la transition écologique.





PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public démarre l’année 2023 par un trimestre en très forte progression avec une croissance de + 14,7 % à données comparables et + 15,7 % en publié.

La Division surperforme le marché et tire profit de sa stratégie de premiumisation tout en continuant à croître de façon significative en volume.

La Division affiche une performance remarquable en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, et poursuit sa forte dynamique dans les marchés émergents, en particulier en Inde, au Mexique, au Brésil et en Thaïlande.

Toutes les marques mondiales de la Division affichent une croissance à deux chiffres et progressent plus vite que le marché, portées par le succès de leurs innovations dans chaque catégorie. Le maquillage croît le plus rapidement grâce aux lancements du mascara Telescopic Lift de L’Oréal Paris, du fond de teint Bare With Me Blur Tint de NYX Professional Makeup et à l’extension vers des teintes « nude » de l’encre à lèvres Vinyl Ink de Maybelline New York. En soin du cheveu, Elsève Bond Repair de L’Oréal Paris démarre de façon spectaculaire, permettant à la Division d’enregistrer une croissance exceptionnelle dans cette catégorie. Le soin de la peau est également très dynamique avec le succès combiné du sérum Revitalift Clinical Vitamine C de L’Oréal Paris et des innovations anti-imperfections de Garnier. Enfin, la coloration est en croissance significative.





LUXE

L’Oréal Luxe enregistre une croissance de + 6,5 % à données comparables et + 7,7 % à données publiées au premier trimestre.

La croissance de la Division accélère par rapport aux trimestres précédents. Le chiffre d’affaires est en forte croissance dans toutes les Zones géographiques sauf en Asie du Nord, où les ventes sont stables du fait d’un déstockage de la distribution en Chine continentale en tout début d’année.

En parfum - la catégorie la plus dynamique du marché de la beauté de luxe - la Division renforce son leadership tirée par le succès d’Yves Saint Laurent et ses trois grands piliers Libre, Y et Black Opium. Les initiatives des marques couture confirment également leur très fort potentiel, avec en particulier Born In Roma de Valentino, Angel Elixir de Mugler, Luna Rossa Ocean et Paradoxe de Prada. La performance de L’Oréal Luxe en soin de la peau est portée notamment par le succès remarquable d’Helena Rubinstein et de Takami. Dans la catégorie du maquillage, L’Oréal Luxe accélère en Amérique du Nord.





BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE 4

À fin mars, la Division enregistre une croissance exceptionnelle de + 30,6 % à données comparables et

+ 34,6 % à données publiées.

La Division croît significativement plus vite que le marché mondial de la dermocosmétique, qui poursuit son expansion. La Division tire parti de sa collaboration étroite avec les professionnels de santé et son portefeuille de marques, parfaitement adapté aux attentes des consommateurs en matière de santé.

La Division affiche une forte croissance dans toutes les Zones géographiques, avec une accélération en Europe et dans les marchés émergents.

Premier contributeur à la croissance, la marque La Roche-Posay réalise une performance exceptionnelle, portée par le succès continu de l'innovation révolutionnaire Anthelios UVmune 400 et la rénovation réussie de Cicaplast, s’appuyant sur la science du microbiome la plus avancée. CeraVe poursuit sa remarquable dynamique de croissance, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. SkinCeuticals accélère et la marque récemment acquise SkinBetter Science réalise un excellent trimestre.





Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone accélère sa croissance et enregistre une progression de + 16,0 % à données comparables et de + 16,6 % à données publiées.

Le marché européen de la beauté est resté très dynamique au premier trimestre, porté par les catégories maquillage, parfums et soins de la peau, démontrant à nouveau l’appétit des consommateurs européens pour la beauté.

L’Oréal affiche une croissance soutenue tant en volume qu’en valeur, avec des performances remarquables en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays scandinaves et en Pologne. Le Groupe surperforme le marché sur l’ensemble des segments. La Division des Produits Grand Public affiche une croissance exceptionnelle, grâce au succès des marques de maquillage Maybelline New York et NYX Professional Make Up ainsi que des lancements très prometteurs de L’Oréal Paris et Garnier. La Division Beauté Dermatologique croît significativement plus vite que son marché, portée par La Roche-Posay, qui renforce sa position de leader, et CeraVe. L’Oréal Luxe bénéficie de la dynamique de ses parfums. La Division des Produits Professionnels parvient à valoriser significativement son offre, en coloration comme en soin capillaire.





AMÉRIQUE DU NORD

La Zone est en progression de + 16,6 % à données comparables et de + 22,2 % à données publiées.

L’Oréal accélère sa croissance, tirant parti de sa force d'innovation et sa stratégie de valorisation. La croissance de la Division des Produits Grand Public est notamment portée par le succès des innovations de Maybelline New York et L’Oréal Paris en maquillage, de Garnier en soin de la peau et de L'Oréal Paris en soin capillaire. L’Oréal Luxe enregistre une croissance forte, s’appuyant sur son portefeuille unique en parfum, avec le succès notable de Paradoxe de Prada. La Division des Produits Professionnels poursuit sa croissance, tirée par le soin du cheveu - notamment chez les distributeurs sélectifs et en ligne, et le succès continu des innovations de L'Oréal Professionnel et Redken. La Division Beauté Dermatologique poursuit sa croissance spectaculaire, surperformant son marché portée par le succès des marques CeraVe et La Roche-Posay ainsi que le bon démarrage de la marque récemment acquise Skinbetter Science.





ASIE DU NORD

La Zone est en croissance de + 1,9 % à données comparables et de + 1,1 % à données publiées, dans un environnement contrasté.

Le marché de la beauté est resté dynamique au Japon et en Corée du Sud, mais il a baissé en Chine continentale en tout début d’année en raison de l’évolution de la situation sanitaire, ce qui a conduit à un déstockage en janvier.

Dès le mois de février la consommation chinoise a redémarré et le trafic en magasin a repris. Tirant parti de son portefeuille de marques unique et de sa stratégie omnicanale, L’Oréal a démontré une fois de plus son agilité dans un contexte perturbé et a continué de surperformer le marché chinois.

La reprise progressive des voyages a permis à Hong Kong, Macao et Hainan d'accueillir un nombre croissant de touristes : une opportunité que L’Oréal a su saisir.

Au Japon et en Corée du Sud, L’Oréal surperforme significativement le marché et poursuit sa forte dynamique, tirée par la performance remarquable de la Division des Produits Grand Public et la forte croissance de L’Oréal Luxe.

Les Divisions Beauté Dermatologique et Produits Professionnels enregistrent une très bonne performance dans la Zone.





SAPMENA – SSA5



La Zone enregistre une croissance remarquable de + 26,7 % à données comparables et de + 23,5 % à données publiées.

En SAPMENA, L’Oréal enregistre une croissance remarquable dans toutes les Divisions et catégories. La Division des Produits Grand Public, notamment, réalise une performance exceptionnelle à travers l’ensemble de la Zone, tirant parti du rebond du maquillage. La dynamique de la Division Beauté Dermatologique est tirée par le succès des marques La Roche-Posay et CeraVe dans tous les marchés et les parfums portent la croissance de L’Oréal Luxe.

La croissance des ventes en SAPMENA est tirée notamment par l’Australie et le rebond du tourisme en Thaïlande ; en Inde, la performance est portée par le dynamisme du e-commerce et les catégories soin de la peau et soin capillaires aussi bien dans les circuits grand public que professionnels. Les pays du Golfe et l’Égypte affichent une belle performance.

En Afrique Subsaharienne (SSA), L’Oréal poursuit sa très forte croissance, portée notamment par la performance des Divisions Produits Grand Public et Beauté Dermatologique.





AMÉRIQUE LATINE

La Zone enregistre une très forte croissance de + 22,3 % à données comparables et + 31,8 % à données publiées, sur un marché de la beauté qui continue de se développer dans les principaux pays.

Tous les pays et toutes les Divisions réalisent une forte progression, avec une contribution notable à la croissance du Brésil et du Mexique, et une dynamique remarquable des Divisions Produits Grand Public et Beauté Dermatologique. À noter : la forte accélération des ventes en maquillage, grâce à une performance exceptionnelle de Maybelline New York. En soin de la peau, les innovations de La Roche-Posay et CeraVe rencontrent un vif succès ; L’Oréal Paris et Garnier restent également de forts contributeurs à la croissance dans cette catégorie. Les soins capillaires sont en très forte progression, portés par la solide performance d’Elsève.

Le e-commerce reste très dynamique, grâce à une stratégie d’activation omnicanale réussie.

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE DU 01/01/23 AU 31/03/23 ET ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE





STRATÉGIE

Le 3 avril, L’Oréal a annoncé la signature d’un accord avec Natura &Co pour l’acquisition d’Aēsop, la marque australienne de cosmétiques de luxe. Fondée en 1987, Aēsop est une marque iconique de produits pour la peau, les cheveux et le corps, disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier. Aēsop est distribuée en ligne et dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie et en Asie, avec une présence naissante en Chine où le premier magasin a ouvert ses portes en 2022. Cette acquisition est soumise à certaines autorisations réglementaires usuelles et autres conditions de réalisation habituelles.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL



En mars, le fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) a investi dans une entreprise de biotechnologie sous l’égide de Geno. Cet investissement contribuera à la création de nouveaux ingrédients durables dérivés d’organismes vivants : grâce à l'expertise biotechnologique de Geno, L'Oréal remplacera les ingrédients traditionnels par des alternatives biosourcées, telles que celles fabriquées à partir de sucres d'origine végétale. Ces nouveaux ingrédients seront utilisés dans divers produits L'Oréal, permettant au Groupe de faire un grand pas vers son objectif d’avoir 100 % de ses produits éco-conçus et 95 % des ingrédients de ses formules biosourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires, d’ici à 2030.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

En mars, le groupe L’Oréal a été à nouveau reconnu par Equileap parmi les meilleures entreprises au monde en matière d’équité des genres. L’Oréal a été classé 1ère entreprise en France par le baromètre Equileap 2023 et occupe par ailleurs la 11ème place mondiale du classement, parmi 3 500 entreprises dans 23 pays. L’Oréal figure chaque année au classement d’Equileap, depuis sa création il y a 6 ans.

L’Oréal a été reconnu pour la 14ème fois comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde par l’organisation mondiale Ethisphere. Cette distinction vient récompenser l’engagement de long terme et le leadership du Groupe pour sa mise en œuvre des principes éthiques dans ses pratiques commerciales, son activité et sa culture d’entreprise.

L’agence de notation extra-financière Sustainalytics a octroyé le statut d’ « Industry Top Rated » 2023 à L’Oréal, qui a obtenu un score de 19,1 lors de son évaluation annuelle. Cette notation récompense notamment la catégorisation comme « Low Risk » et la surperformance de L’Oréal au sein de l’industrie avec une position de 5ème sur 105 au sein du secteur des produits domestiques.

The Fragrance Foundation a annoncé qu'elle remettra en juin à New York son prestigieux prix Hall of Fame 2023 à Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal. Cette reconnaissance vise à honorer la contribution remarquable de Nicolas Hieronimus à l'industrie du parfum pendant plus d'une décennie, ainsi que son leadership et sa vision en ligne avec les valeurs de responsabilité environnementale, de diversité, d'équité et d'inclusion promues par The Fragrance Foundation.





INFORMATION FINANCIÈRE

Le 16 mars, le Document d’Enregistrement Universel 2022 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site www.loreal-finance.com.





« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.





Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal Groupe



Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, Travel Retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

