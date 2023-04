Opdateret prospekt for Investeringsforeningen C WorldWide offentliggøres dags dato.



Prospektet er blevet opdateret med følgende:



- Ajourføring af foreningens bestyrelsesmedlemmer,



- Ajourføring af foreningens revision,



- Præcisering af beskrivelsen under Afdeling Globale Aktier Etik KL,



- Under hver afdeling er afsnittet ”Risikoprofil” blevet opdateret,



- Afsnittet ”Risikoskala og risikoprofil” er blevet opdateret, samt



- Tabel over ”Afdelingstype, risikoklasse og risikoprofil” er udgået.



Prospektet er vedhæftet og kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk eller rekvireres ved henvendelse til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.



Med venlig hilsen



C WorldWide Fund Management,



filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg



Henrik Brandt



Direktør



Vedhæftet fil