Nanterre, le 19 avril 2023

Autoroute Bogotá-Girardot en Colombie : prise de participation majoritaire de VINCI Highways

et finalisation du financement du projet

Prise de contrôle de Via 40 Express – société concessionnaire de l’autoroute Bogotá-Girardot - par VINCI Highways, qui porte sa détention à 75 % du capital

Finalisation du financement du projet pour un montant d’environ 535 millions d’euros

Poursuite des travaux de réhabilitation de l’autoroute





VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a conclu l'acquisition auprès de son partenaire colombien Constructora Conconcreto d'une participation complémentaire dans Via 40 Express, société concessionnaire de l’autoroute Bogotá-Girardot. VINCI Highways prend ainsi le contrôle de cette société en portant sa détention de 50 % à 75 %. Elle sera consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe VINCI.

Parallèlement, VINCI Highways a finalisé le financement à long terme de Via 40 Express pour un montant de 2 675 milliards de pesos colombiens soit 535 millions d’euros. L'opération se décompose en une tranche long terme de 1 775 milliards de pesos (355 millions d’euros) portant sur des maturités de 12, 15 et 20 ans, ainsi qu’un crédit revolving de 900 milliards de pesos (180 millions d’euros). Il s’agit d’une des plus importantes opérations financières du secteur des infrastructures en Colombie.

L’autoroute Bogotá-Girardot est l’axe autoroutier le plus fréquenté de Colombie. Dans le cadre d’un contrat de concession à risque trafic signé en 2016, VINCI Highways, à travers Via 40 Express, exploite l’autoroute et mène une réhabilitation intégrale de cette infrastructure intégrant la construction d’une troisième voie sur 65 kilomètres : celle-ci permettra de développer la capacité de l’autoroute pour répondre à la croissance du trafic. Les premiers tronçons de cette nouvelle voie seront mis en service fin 2023, avant la mise en service complète prévue en 2026.

À propos de VINCI Highways

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, est un leader des concessions, opérations et services de mobilité routière. VINCI Highways conçoit, finance, construit, exploite et entretient des autoroutes, réseaux urbains, ponts, tunnels et services routiers digitaux sur un réseau de plus de

4 100 km dans 15 pays. VINCI Highways met à profit son savoir-faire pour garantir les meilleurs standards de performance et de sécurité et assurer une expérience positive aux automobilistes.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













