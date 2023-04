NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/08

Aalborg, 19. april 2023

Onsdag den 19. april 2023 afholdtes ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S (CVR-nr. 10998530) kl. 16.00 på Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen havde valgt Tommy Olesen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Forslag fra bestyrelsen om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs. Forslag fra aktionærer eller bestyrelseFremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.

Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2022. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2022. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG til tegning af 1.025.727 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. for et beløb svarende til minimum DKK 45.384.000 til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt at bemyndige bestyrelsen til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 10.257.270. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at udstede en warrant til Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG til tegning af 319.489 nye aktier i selskabet á nominelt 10 kr. for et beløb svarende til minimum DKK 14.136.000 til en tegningskurs på 44,26 kr. pr. aktie til og med 30. juni 2026 samt at bemyndige bestyrelsen til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse med op til nominelt DKK 3.194.890. Forslag fra bestyrelsen om reduktion af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med fortegningsret for selskabets aktionærer i vedtægternes § 4.4 til i alt nominelt kr. 9.666.150 svarende til den påtænkte fortegningsemission i selskabet på op til 966.615 nye aktier a nominelt 10 kr. Efter gennemførelse af fortegningsemissionen vil bemyndigelsen blive slettet fra vedtægterne. Forslag fra bestyrelsen om sletning af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets aktionærer i vedtægternes § 4.5. Forslag fra bestyrelsen om at udvide bestyrelsen til 5-8 medlemmer inkl. formand.

Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er:

Niels David Nielsen – bestyrelsen indstiller til genvalg

Mads Peter Veiby – bestyrelsen indstiller til genvalg

Anders Bjørnstrup udtræder – bestyrelsen indstiller Jørgen Raguse til valg for den resterende valgperiode

Jan Peters – bestyrelsen indstiller til valg

Ole Kappmeier - bestyrelsen indstiller til valg

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2022 side 23-24.

Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.



Eventuelt.

Bemærkninger:

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat blev enstemmigt vedtaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. a) Vederlagspolitikken blev enstemmigt vedtaget.



b) Vederlagsrapporten blev enstemmigt vedtaget.



c) Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vederlaget til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.

d) Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen om at udstede warrant til SSE 22 blev enstemmigt godkendt.





e) Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen om udstedelse af warrant til SSE 22 blev enstemmigt godkendt.





f) Forslaget om reducering af bestyrelsens bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget.





g) Forslaget om sletning af bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget.



h) Forslaget om ramme for antal medlemmer af bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Der meddeltes enstemmigt decharge til direktion og bestyrelse. Niels David Nielsen, Mads Peter Veiby blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode.

Jørgen Raguse blev valgt for en etårig periode, som afløser for Anders Bjørnstrup.

Jan Peters blev valgt til bestyrelsen for en toårig periode.

Thomas Hitzlsperger blev foreslået i stedet for Ole Kappmeier og valgt til bestyrelsen for en etårig periode.

Ernst & Young PS blev genvalgt som selskabets revisor.



Ingen særlige bemærkninger.



I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen i AaB A/S konstitueret sig med Niels David Nielsen som formand og Kim Jacobsen som næstformand.

De øvrige seks bestyrelsesmedlemmer er Claus Fallingborg, Henrik Hagbarth, Mads Peter Veiby, Jan Peters, Thomas Hitzlsperger og Jørgen Raguse.

Venlig hilsen

Tommy Olesen

Dirigent