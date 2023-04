Los ejecutivos de Sorenson ganan los premios «líder en transformación del año» y «directora de marketing del año»

English Spanish

SALT LAKE CITY, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esta semana, los premios empresariales TITAN, organizados por International Awards Associate (IAA) nombraron al director ejecutivo de Sorenson, Jorge Rodríguez, líder en transformación del año y a la directora de marketing de Sorenson, Camila Casale, directora de marketing del año. Ambos ejecutivos fueron los ganadores de un premio platino en sus respectivas categorías por su trabajo individual en la ampliación de los servicios lingüísticos accesibles e inclusivos de Sorenson para las comunidades diversas, mientras siguen siendo el proveedor líder de servicios de comunicación a personas sordas y con dificultades de audición.



Los premios empresariales TITAN de IAA son un programa anual de premios que reconoce a empresas y profesionales excepcionales a nivel mundial. El premio abarca una serie de categorías, que incluyen comunicación corporativa y empresarial, marketing, relaciones públicas, recursos humanos y servicio de atención al cliente, entre otras. Los premios empresariales TITAN son otorgados por un panel de expertos del sector, como Shastri (Instagram / Meta), Oliver Dietrich (Mission Mittelstand) y Sudha Ranganathan (LinkedIn), que evaluaron a los nominados basándose en su rendimiento y sus logros.

«Queremos dar la enhorabuena a los ganadores y alabar los excelentes trabajos que han presentado», ha señalado Thomas Brandt, portavoz de IAA. «Estamos orgullosos de ser una plataforma para que emprendedores y empresas muestren su trabajo y reconocer su excelencia en la empresa».

El reconocimiento a Rodríguez como líder en transformación del año por los Premios empresariales TITAN es testimonio de su excepcional liderazgo y dedicación por el impulso del cambio transformacional en Sorenson. Como director ejecutivo, su compromiso con el empoderamiento de las personas y el estilo de liderazgo en el cambio ha sido clave para el éxito continuado de Sorenson.

En enero de 2022, cuando Rodríguez se unió a Sorenson, los puestos de liderazgo de la empresa estaban, y han estado tradicionalmente, ocupados por hombres blancos. Los nuevos propietarios mayoritarios de Sorenson, Ariel Alternatives, LLC, han intentado enfatizar la diversidad y la inclusión, y Rodríguez ha sido la fuerza impulsora de ese cambio. En un principio, había una persona de color en la junta. Medio año después, siete de los nueve miembros de la junta eran personas de color, mientras que las mujeres y las personas de color constituían casi el 60 por ciento de la alta dirección, en comparación con finales de 2021, cuando no había ninguna persona de color y solo una mujer ejecutiva. Actualmente, en todo el equipo de dirección, el 50 por ciento del equipo de Sorenson son personas de color. Como consecuencia, Sorenson es más adaptable, flexible y ágil y capaz de responder a un entorno competitivo que evoluciona rápidamente.

«Este premio reconoce el compromiso continuo de Sorenson con la ruptura de las barreras comunicativas y la conexión de las personas», ha dicho Rodríguez, que ha sido reconocido en la categoría «Ejecutivos y profesionales del año». «En Sorenson, nos esforzamos por transformar la manera en la que las personas se comunican, y este reconocimiento es prueba del increíble trabajo que ha logrado nuestro equipo. Seguiremos innovando para impulsar un cambio transformacional, que genere un impacto significativo en las vidas de las personas».

El reconocimiento de Casale en la categoría de Marketing distingue su pasión por las soluciones innovadoras de marketing y comunicación con un crecimiento basado en los indicadores. En 2022, Casale dirigió una rigurosa actualización de la marca durante seis semanas que estableció un nuevo estándar de inclusión en el sector.

«Este reconocimiento refleja el compromiso de Sorenson con la oferta de soluciones innovadoras de comunicación para las personas sordas, con dificultades de audición y diversas», ha afirmado Casale. «Estoy orgullosa de formar parte de un equipo con tanta dedicación y seguiré derribando las barreras comunicativas para empoderar a las personas».

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com.

