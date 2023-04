Coop Pank 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

2023. aasta I kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 155 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 8200 kliendi võrra (+6%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 70 100, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 3300 võrra (+5%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2023. aasta I kvartalis 5 miljoni euro võrra (+0,3%), ulatudes 1,51 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas eraklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 27 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused vähenesid 7 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 34 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 23 miljoni euro võrra, nõudmiseni hoiused kahanesid 94 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 71 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 1 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 364 miljoni euro võrra (+32%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 59% peale. 2023. aasta I kvartalis oli finantseerimiskulu 1,4%, eelmisel aastal samal ajal 0,5%.

2023. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 46 miljoni euro võrra (+4%), ulatudes 1,35 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 25 miljoni euro võrra (+5%). Ärilaenude portfell kasvas 11 miljoni euro võrra (+2%), liisinguportfell kasvas 6 miljoni euro võrra (+5%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 4 miljoni euro võrra (+4%). 2022. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 307 miljoni euro võrra (+29%).

2023. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 1,5% tasemelt 1,8% tasemele. Aastas võrdluses on viivises olev laenuportfell langenud 1,9% tasemelt 1,8% tasemele.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta I kvartalis 1,6 miljonit eurot, mida on 0,1 miljonit eurot (+9%) rohkem kui oli 2022 I kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2023. aasta I kvartalis 19,7 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 19% ja aastases võrdluses 71%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 7,6 miljoni euroni – kasvades kvartaalses võrdluses 2% ja aastases võrdluses 23%.

Coop Pank teenis 2023. aasta I kvartalis 9,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 44% rohkem kui eelmises kvartalis ja 168% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 39% ning omakapitali tootlus 24,4%.

Coop Pangal on 31.03.2023 seisuga 36 500 aktsionäri, kvartaliga lisandus 500 (+1,3%) aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Panga 2023. aasta esimese kvartali heade tulemuste taga on eelkõige ärimahtude kasv. Kuid positiivset mõju avaldas ka intressitasemete tõus turul.

Näeme, et keskpankade poolt jahutatavas majanduskeskkonnas on Eesti pankade laenuportfellid turuüleselt langustrendis. Seevastu Coop Panga laenuportfell kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra, millest ligi pool tuli kodulaenust. Oleme seitsme aastaga jõudnud positsiooni, kus Eestis väljastatavatest kodulaenudest tuleb täna iga kümnes laen meilt. Sama osatähtsus on Coop Pangal ka autoliisingu turul. Mõnevõrra tagasihoidlikumat mahtude kasvu näitas esimeses kvartalis ärilaen. Näeme, et ärikliendid on hetkel äraootavas positsioonis – laenupakkumisi küll võetakse, kuid lepingusse minnakse nendega pigem ettevaatlikult.

Samuti näeme, et meie laenuportfell püsib kvaliteetne: suuri muutusi klientide maksekäitumises, võlglaste arvus ega ka laenude allahindlustes ei ole toimunud. Kuigi oleme laenukahjude tekkimiseks valmistunud, pole kindel, kas ja kui suures mahus me neid Eesti turul tegelikult näeme. Pigem kinnitavad viimased kvartalid, et laenukliendid suudavad muutunud oludega hakkama saada.

Tõusnud intressimäärad on aktiveerinud kliente paigutama oma vaba raha tähtajalisele hoiusele. Selle tulemusena on tõusnud tähtajaliste hoiuste osakaal ja seda nii Coop Pangas kui ka turuüleselt. Coop Pangas maksame euribori kasvanud tuludest ligi poole tagasi hoiustajatele kõrgemate intresside näol.

Coop Pank tegutseb üha kasvava efektiivsusega. Panga ärimahud ja tulud kasvavad kiiremini kui meie tegevuskulud. Kõik see päädis rekordilise kvartalikasumiga 9,4 miljonit eurot ja Coop Panga ajaloo parima kulu-tulu suhte (39%) ning omakapitali tootlusega (24,4%).“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes 2023 I kv 2022 IV kv 2022 I kv Neto intressitulud 18 372 15 765 10 595 Neto teenustasutulud 1 028 1 107 796 Muud tegevustulud, neto 261 -338 101 Netotulud kokku 19 661 16 534 11 492 Tööjõukulud -4 542 -4 216 -3 449 Turunduskulud -412 -526 -391 Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum -699 -680 -688 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 155 -1 203 -973 Muud kulud -788 -814 -698 Tegevuskulud kokku -7 596 -7 439 -6 199 Kasum enne allahindluste kulu 12 065 9 095 5 293 Finantsvarade allahindlus -1 627 -1 898 -1 494 Kasum enne tulumaksu 10 438 7 197 3 799 Tulumaksu kulu -1 063 -682 -299 Aruandeperioodi puhaskasum 9 375 6 515 3 500





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 Raha ja raha ekvivalendid 334 074 364 878 230 938 Võlainstrumendid 18 932 18 747 4 964 Laenud klientidele 1 346 822 1 300 775 1 040 209 Muud varad 30 048 29 776 29 572 Varad kokku 1 729 876 1 714 176 1 305 683 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 512 627 1 508 126 1 148 536 Muud kohustised 20 599 18 795 14 775 Allutatud laenud 38 101 38 139 27 111 Kohustised kokku 1 571 327 1 565 060 1 190 422 Omakapital 158 549 149 116 115 261 Kohustised ja omakapital kokku 1 729 876 1 714 176 1 305 683

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab 2023. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 20. aprillil 2023 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://forms.office.com/e/KDVBgm3P8P



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 155 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

