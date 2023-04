English Finnish

WithSecure Oyj, Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023, 20.4.2023 klo 8.00

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023 (”ensimmäinen vuosineljännes” tai ”Q1 2023”)

WithSecure Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: Pilvipohjainen liikevaihto kasvoi 31 %, rahoitussektorin epävarmuus näkyi konsultoinnissa

Keskeiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden 1 jatkuva vuosilaskutus 2 kasvoi 27 % ja oli 81,5 miljoonaa euroa (64,1 milj. eur)

jatkuva vuosilaskutus kasvoi 27 % ja oli 81,5 miljoonaa euroa (64,1 milj. eur) Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 2 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten tuotteiden asiakaspito oli 110 %

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 19,9 miljoonaa euroa (15,2 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 11 % ja oli 6,4 miljoonaa euroa (7,1 milj. eur).

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 10 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa (10,0 milj. eur).

Oikaistu käyttökate oli -6,2 miljoonaa euroa (-5,2 milj. eur, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3 )

) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. eur). Tästä 4,5 miljoonaa liittyi helmikuussa 2023 julkaisujen muutosneuvottelujen tuloksena kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin

1 Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements-tuotteet, Cloud Protection for Salesforce ja hallinnoidut tietoturvapalvelut.

2 Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.

3 Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys liitetiedossa 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys)

WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Tässä katsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti. Jakautumiseen liittyvä tilinpäätöstietojen esittäminen on selostettu liitetiedossa 7 (Lopetetut toiminnot).

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 28–34 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 28–34 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 12–20 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on positiivinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)





Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä





Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

WithSecuren vuosi 2023 alkoi pilvipohjaisten tuotteiden kasvulla. Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto kärsi pankkisektorin taloudellisesta epävarmuudesta, mutta uskomme tilanteen kohentuvan tulevien neljännesten aikana.

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 27 %. Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 19,9 miljoonaa euroa (15,2 milj. eur). Kasvua toi erityisesti Endpoint detection and response (EDR) -tuotteen lisääntyvä implementointi asiakaskunnassamme. Myös muiden Elements-portfolion tuotteiden lisäys sekä uudet asiakkaat toivat lisänsä kasvuun. Olemme hyvin tyytyväisiä partnerikanavamme kehitykseen. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myönnettiin ennätysmäärä WithSecuren sertifiointeja partnereillemme, joka osaltaan kertoo vahvasta kiinnostuksesta tuotteitamme kohtaan.

Hallinnoitujen palvelujen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Countercept-tuotteen vahvimmat kasvumarkkinat olivat Iso-Britannia, Suomi, saksankielinen Eurooppa ja Benelux-maat. Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) kilpailutilanne on jatkunut kireänä, ja uusien asiakkaiden hankinta vaatii huolellisesti kohdennettuja myyntitoimenpiteitä.

Cloud protection for Salesforce -tuotteen liikevaihto jatkoi kasvuaan, erityisesti uusasiakas-hankintojen myötä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Konsultoinnin liikevaihto laski 10 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa (10,0 milj. eur). Laskun aiheutti pääasiassa talouden, erityisesti rahoitussektorin, epävarmuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osa suurista asiakkaista vähensi merkittävästi hankintoja tai siirsi niitä kokonaan eteenpäin kontrolloidakseen kustannuksiaan vaikeasti ennustettavan kauden yli. Näkemyksemme on, että kyseessä on väliaikainen pudotus kyberturvapalvelujen kysynnässä.

Seuraamme tarkasti Euroopan Union lainsäädäntöhankkeita, joilla on tarkoitus laajentaa digitaalisten palvelujen kyberturvavaatimuksia ja lisätä korkean riskin tekoälyjärjestelmien kestävyyttä tietoturvan näkökulmasta. Tulevan lainsäädännön noudattaminen tulee vaatimaan merkittäviä ponnistuksia kaikilta digitaalisten ja tekoälyä hyödyntävien palvelujen tarjoajilta. WithSecure tarjoaa työkalujen ja asiantuntijapalvelujen yhdistelmän, jolla pystymme auttamaan asiakkaitamme parantamaan kyberuhkien sietokykyään ja noudattamaan uusia vaatimuksia.

WithSecuren oikaistu käyttökate oli -6,2 miljoonaa euroa (-5,2 milj. eur, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate Q1 2022). Kannattavuuden parantaminen antamiemme keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti on tärkeä prioriteetti. Oletamme saavuttavamme aiemmin julkaistun positiivisen käyttökatetavoitteemme vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Helmikuussa julkaisimme koko konsernia koskevat muutosneuvottelut WithSecuren kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Neuvottelut saatiin pääosin päätöksen ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Niiden tuloksena 84 tehtävää lakkautettiin, ja tämän lisäksi useita päättyviä työsuhteita ei jatkettu.

Maaliskuussa pääsimme jälleen tauon jälkeen toivottamaan osakkeenomistajamme henkilökohtaisesti tervetulleiksi yhtiökokoukseen. Fyysisen kokouksen lisäksi otimme käyttöön täyden virtuaalisen osallistumis- ja äänestysmahdollisuuden. Toivomme, että nykyteknologian käytöllä pystymme lisäämään myös ulkomailla olevien osakkeenomistajiemme mahdollisuuksia osallistua yhtiön päätöksentekoon.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 1–12/2022 Liikevaihto 35,2 32,4 9 % 134,7 Pilvipohjaiset tuotteet 19,9 15,2 31 % 68,7 Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 6,4 7,1 -11 % 27,2 Kyberturvakonsultointi 8,9 10,0 -10 % 38,8 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -10,8 -11,1 -2 % -47,0 Bruttokate 24,4 21,3 15 % 87,7 % liikevaihdosta 69,3 % 65,8 % 65,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,4 0,5 -7 % 2,3 Liiketoiminnan kulut 1) -31,0 -28,7 8 % -116,7 Myynti ja markkinointi -17,4 -18,8 -5 % -79,1 Tutkimus ja tuotekehitys -10,1 -7,6 18 % -28,4 Hallinto -3,6 -2,3 81 % -9,2 Oikaistu käyttökate 2) -6,2 -6,9 -11 % -26,7 % liikevaihdosta -17,6 % -21,4 % -19,8 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -4,5 Muut erät -0,1 Liiketoimintojen myynnit -3,1 -1,5 Jakautuminen -1,3 -1,8 Käyttökate -10,8 -11,4 -5 % -29,9 % liikevaihdosta -30,6 % -35,1 % -22,2 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) -2,6 -2,6 -1 % -10,1 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,7 -11 % -2,5 Liikevoitto -13,9 -14,6 -4 % -42,6 % liikevaihdosta -39,6 % -45,0 % -31,6 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -6,2 -5,2 19 % -23,2 % liikevaihdosta -17,6 % -16,1 % -17,3 % Oikaistu liikevoitto 2) -8,7 -9,4 -7 % -36,8 % liikevaihdosta -24,8 % -29,2 % -27,3 % Tilikauden tulos (lopetetut toiminnot) 9,4 n/a 468,5





miljoonaa euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 1–12/2022 Tunnusluvut 5) Osakekohtainen tulos (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,06 -0,08 -24 % -0,22 Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 70,3 67,9 3 % 68,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5,3 1,1 -562 % -14,1 Rahavarat 34,5 111,3 -69 % 55,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -35,5 % -6,2 % -30,5 % Omavaraisuusaste, % 78,3 % 73,4 % 79,0 % Nettovelkaantumisaste, % -36,0 % -53,7 % -39,9 % Henkilöstö, kauden lopussa 1 245 1 589 -22 % 1 295

1)Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.

2)Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).

3)Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4)Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 178 179 457 (1–3/2023). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

5)Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2023. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Webcast

WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka ja talousjohtaja Tom Jansson esittelevät tulokset englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa

Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa. Esitysmateriaali ja webcastin nauhoite ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla

Taloudellinen kalenteri

WithSecure julkaisee vuonna 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

14.7.2023: Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023

18.10.2023: Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023

Ennen taloudellisten raporttien julkaisemista WithSecure noudattaa vähintään kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa, jonka aikana yhtiö ei keskustele taloudellisesta asemastaan tai siihen vaikuttavista tekijöistä pääomamarkkinoiden edustajien tai median kanssa.

