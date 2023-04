Tryg A/S – Delårsrapport for 1. kvartal 2023

English Danish

Tryg’s bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2023*.

Tryg rapporterer for første gang efter den ny regnskabsstandard, IFRS 17, på linje med resten af forsikringssektoren. I slutningen af marts offentliggjorde Tryg reviderede tal efter IFRS 17 standard, som er tilgængelige på Tryg.com. Under IFRS 17 er målet for insurance service resultat i 2024 blevet øget fra 7,0-7,4 mia. DKK til 7,2-7,6 mia. DKK primært drevet af en omklassificering af de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Tryg har ligeledes opdateret målet for omkostningsprocenten til ~13.5% (~14.0%), mens combined ratio target uændret er 82% eller lavere. Tryg rapporterer et insurance service resultat for 1. kvartal på 1.474 mio. DKK (1.014 mio. DKK) med baggrund i en positiv toplinjeudvikling på tværs af alle forretningssegmenter, god udvikling i kerneforretningen inklusive synergier relateret til inklusionen af RSA Skandinavien, samt et højere renteniveau, der reducerer skadeomkostninger. Et lavere niveau af vejr- og storskader sammenlignet med 1. kvartal 2022 bidrager også til et højre finansielt resultat. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,7 procentpoint for Tryg som helhed, mens den var blev lidt forværret i privatsegmentet. Combined ratio udgjorde 84,0 (88,9). Investeringsresultatet for kvartalet udgjorde 167 mio. DKK og var primært drevet af positive afkast på aktier og fastforrentede aktiver. Resultatet før skat var på 1.187 mio. DKK. Solvensratioen udgjorde 200 ultimo kvartalet. Tryg rapporterer en operationel indtjening per aktie på 1,70 DKK og et udbytte per aktie på 1,85 DKK.

* Alle sammenligningstal er revideret efter IFRS 17 inklusive pro-forma tal for 1. kvartal 2022. Sammenligningstal for 1. kvartal er pro-forma og blev offentliggjort i slutningen af marts samt publiceret på Tryg.com

Finansielle højdepunkter 1. kvartal 2023

Insurance revenue vækst (præmievækst) udgjorde 4,6% (5,9%) i lokal valuta

Insurance service resultat (forsikringsteknisk resultat) udgjorde 1.474 mio. DKK (1.014 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 84,0 (88,9)

Underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,7 procentpoint

Omkostningsprocenten udgjorde 13,3 (13,7)

Samlet investeringsafkast udgjorde 167 mio. DKK

RSA-relaterede synergier udjorde 64 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 1.187 mio. DKK

Ubyttet for 1. kvartal udgjorde 1,85 DKK per aktie og solvensratioen var 200

Kundemål og højdepunkter 1. kvartal 2023

Kundetilfredshedsscore på 86 (85 i 1. kvartal 2022)

For 8. år i træk udbetales bonus til TryghedsGruppens medlemmer, svarende til 6% af den præmie, kunderne i alt betalte for deres forsikringer for 2022

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Vi har haft en god start på 2023 med gode finansielle resultater og en øget kundetilfredshed. Det skaber et positivt fundament for Trygs videre udvikling året og tiden fremover.

Det glæder mig at se et insurance service resultat på 1.474 mio. DKK og en combined ratio på 84,0 i et kvartal, der traditionelt er påvirket af vejrmæssige begivenheder. Resultatet er drevet af en pæn toplinjevækst, RSA-relaterede synergier og forbedring af den underliggende erstatningsudvikling. Trods vanskelige makroøkonomiske forhold er det positivt at se et stærkt momentum i forretningen, hvor vi fortsat ser gode synergier fra opkøbet af Trygg-Hansa og Codan Norge.

Vi er glade for at annoncere et udbytte for kvartalet på 1,85 DKK per aktie, svarende til en stigning på næsten 20% fra 1. kvartal 2022 drevet af fuld konsolidering af Trygg-Hansa og Codan Norge, synergier og forbedringer i den underliggende forretning. Udbytte for kvartalet på 1,85 DKK per aktie er højere end det implicitte kvartalsvise niveau i 2020, hvilket var det sidste år før opkøbet af RSA Skandinavien – der blev financieret af en fortegningsemission på 37 mia. DKK, hvilket resulterede i mere end en fordobling af antallet af aktier.

Det glæder os meget, at TryghedsGruppen har kommunikeret en medlemsbonus for 2023 på 950 mio. DKK, svarende til 6% af præmierne, kunderne i alt betalte for deres forsikringer i 2022. Det er ottende år i træk, at TryghedsGruppen har besluttet at udbetale medlemsbonus til kunder i Danmark og skal ses i sammenhæng med Trygs udbyttepolitik.

Jeg træder snart tilbage som koncernchef, og jeg er meget stolt over at give stafetten videre til Johan Kirstein Brammer og hans kompetente ledelsesteam fra 1. juni 2023. Det er et team af dygtige ledere som har været garanter for værdiskabelse og stabilitet i en lang årrække – jeg kan ikke forestille mig et bedre team til lede og udvikle Tryg fremover.

Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET. Koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen, koncerndirektør Johan Kirstein Brammer og koncerndirektør Mikael Kärrsten vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonfenrence-detailjer:

DK: +45 78 76 84 90

UK: +44 203 769 6819

US: +1 646 787 0157

PIN: 560768

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Vedhæftet fil