20.4.2023 klo 9.00

Vaisala muuttaa taloudellista raportointiaan jatkuvan tilausmyynnin osalta ja julkaisee liikevaihdon jaottelun, saatujen tilausten ja tilauskannan vertailutiedot vuodelta 2022

Vaisala on päättänyt muuttaa raportointiaan vuoden 2023 alusta alkaen siten, että Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen jatkuvaa tilauspohjaista liiketoimintaa ei sisällytetä saatuihin tilauksiin eikä tilauskantaan. Saadut tilaukset ja tilauskanta eivät ole oleellisia tunnuslukuja kyseiselle liiketoiminnalle, vaan yritysjohto mittaa liiketoimintaa liikevaihdon lisäksi liiketoiminnalle tyypillisillä mittareilla kuten jatkuva vuosilaskutus (ARR, annual recurring revenue).

Vaisala on myös päättänyt, että vuoden 2023 alusta alkaen liikevaihdon jaottelussa jatkuva tilausmyynti raportoidaan omana eränään tuotemyynnin, projektimyynnin, palvelumyynnin ja vuokratuottojen lisäksi. Aikaisemmin jatkuva tilausmyynti sisältyi palvelumyyntiin. Vuoden 2023 alusta alkaen palvelumyynti sisältää kalibrointi-, kenttä- ja korjauspalvelut sekä koulutuksen.

Alla on esitetty vuoden 2022 vertailuluvut kvartaaleittain yllä kerrottujen muutosten mukaisesti. Muutoksilla ei ole vaikutusta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lukuihin.

Saadut tilaukset

Milj. euroa 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022 Vaisala 118,8 123,4 129,5 129,1 500,8 Sää ja ympäristö 64,0 67,2 70,7 64,7 266,6 Teolliset mittaukset 54,7 56,2 58,8 64,4 234,2

Tilauskanta

Milj. euroa 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022 Vaisala 146,1 157,9 162,5 154,6 Sää ja ympäristö 111,0 120,6 123,4 112,8 Teolliset mittaukset 35,1 37,2 39,1 41,8

Liikevaihto

Milj. euroa 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-12/2022 Vaisala 118,8 120,5 133,3 141,6 514,2 Tuotemyynti 88,1 88,1 96,9 102,4 375,5 Projektimyynti 15,8 17,6 19,8 20,3 73,5 Palvelumyynti 8,0 8,2 9,1 9,7 35,0 Jatkuva tilausmyynti 6,4 6,2 7,3 8,5 28,4 Vuokratuotot 0,5 0,4 0,3 0,6 1,7 Sää ja ympäristö 65,7 65,9 75,7 81,3 288,6 Tuotemyynti 39,1 37,7 43,9 46,7 167,4 Projektimyynti 15,8 17,6 19,8 20,3 73,5 Palvelumyynti 3,9 4,0 4,5 5,2 17,5 Jatkuva tilausmyynti 6,4 6,2 7,3 8,5 28,4 Vuokratuotot 0,5 0,4 0,3 0,6 1,7 Teolliset mittaukset 53,1 54,7 57,6 60,2 225,6 Tuotemyynti 49,0 50,4 53,0 55,7 208,1 Palvelumyynti 4,1 4,3 4,6 4,5 17,5

Vaisala julkaisee vuoden 2023 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen 5.5.2023.





Kaarina Muurinen, talousjohtaja

Puh. 040 577 5066

vaisala.fi





