Talenom Oyj, pörssitiedote 20.4.2023 kello 9.00

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023: Kasvu jatkui voimakkaana valitun strategian mukaisesti

Tammi–maaliskuun 2023 yhteenveto

Liikevaihto 31,3 (25,2) milj. euroa, kasvu 24,2 (24,1) %

Käyttökate 8,4 (8,9) milj. euroa, 26,7 (35,2) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 3,5 (4,9) milj. euroa, 11,0 (19,3) % liikevaihdosta

Nettotulos 2,1 (3,7) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,05 (0,09) euroa





Avainluvut

Konserni 1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 31 311 25 209 24,2 % Liikevaihdon kasvu, % 24,2 % 24,1 % Käyttökate, 1 000 euroa 8 365 8 864 -5,6 % Käyttökate liikevaihdosta, % 26,7 % 35,2 % Liikevoitto, 1 000 euroa 3 458 4 861 -28,9 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 11,0 % 19,3 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 11,7 % 16,8 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 68 060 46 573 46,1 % Nettovelkaantumisaste, % 130 % 106 % Omavaraisuusaste, % 31,4 % 34,6 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 12 641 7 402 70,8 % Likvidit varat, 1 000 euroa 13 255 12 891 2,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,09 -46,7 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 44 893 388 43 731 739 2,7 % Nettotulos, 1 000 euroa 2 057 3 748 -45,1 %



Ohjeistus vuodelle 2023 ennallaan

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Talenom haluaa olla edistämässä Euroopan pk-yritysten digitalisoitumista. Aika voimakkaalle kasvulle on näkemyksemme mukaan juuri nyt, koska Euroopan talouden hallinnan markkina digitalisoituu ja konsolidoituu. Tätä muutosta kiihdyttävät useat meneillään olevat toimialan merkittävät rakennemuutokset. Esimerkiksi verkkolaskudirektiivin käyttöönotto EU:ssa pakottaa jokaisen yrityksen ottamaan käyttöön ohjelmiston, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmiämme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Näiden syiden vuoksi olemme valinneet strategiseksi painopisteeksi voimakkaan kasvun monessa eri Euroopan maassa, vaikka se suunnitellusti painaa suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edistimme strategisia painopistealueita määrätietoisesti:

Digitaalisen jakelun kiihdyttäminen eteni uusien nettisivujen ja yhtenäistetyn brändin myötä. Digitaalisen ostamisen polkua onnistuttiin yksinkertaistamaan, mikä näkyy tuloksekkaampana myyntinä. TiliJaskan tuotteet on nyt korvattu Talenom ja Talenom One -tuotteilla. Pankkipalveluiden jakelussa edistyttiin, ja Talenom Tilit ovat nyt käytössä testiasiakkailla. Laajennamme tilien ja korttien jakelua vaiheittain kevään aikana. Ruotsissa oman ohjelmiston käyttöönotossa on sesonkiaikana keskitytty toiminnallisuuksien hiomiseen ja uusien ominaisuuksien, kuten maksupalveludirektiivi PSD2:n, käyttöönottoon. PSD2 velvoittaa pankkirajapintojen avaamisen koko EU:n alueella, mikä mahdollistaa pankkipalvelujen liittämisen osaksi tilitoimiston palvelutarjontaa. Tämä tarjoaa helppokäyttöisen maksamisen asiakkaalle sekä tehostaa kirjanpitäjän työtä. Pohjautuen Suomen kokemuksiin, Talenomin prosessien ja kirjanpito-ohjelman käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan lyhentämisen jopa neljännekseen nykyisestä. Yritysostokohteiden tuottavuuden parantamisen projekti eteni. Saimme yhtenäistettyä tehokkaan integraatiomallin yritysostokohteen haltuun ottamiseksi.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 24,2 (24,1) prosenttia 31,3 (25,2) miljoonaan euroon jääden hieman tavoitellusta tasosta volyymipohjaisen ja konsultatiivisen laskutuksen osalta sekä heikon kruunun kurssivaikutuksen vuoksi. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä vahvaan orgaaniseen kasvuun Suomessa. Käyttökate oli 8,4 (8,9) miljoona euroa, ja käyttökateprosentti oli edelleen vahva 26,7 (35,2). Käyttökatetta rasitti Espanjassa syksyllä 2022 hankittu järjestelmäalusta, jonka käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi yrityskauppoihin ja muihin kuluihin liittyvien kertaluonteisten erien heikentävä vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa suhteessa vertailukauteen. Liikevoitto oli 3,5 (4,9) miljoona euroa, ja liikevoittoprosentti oli 11,0 (19,3). Suhteellista kannattavuutta painoi suunnitellusti tekemämme panostukset kasvuun, palkkainflaatio sekä yrityskaupoista johtuvat integraatio- ja muut kulut.

Suomen liikevaihto kasvoi 11,5 (16,5) prosenttia 23,4 (21,0) miljoonaan euroon. Käyttökate oli 8,3 (8,3) miljoonaa euroa. Käyttökateprosentti oli erinomainen 35,4 (39,5). Nousseet kustannukset siirrettiin vasta raportointikauden lopussa asiakashintoihin, mikä näkyi heikentyneenä suhteellisena kannattavuutena. Suomen liiketoiminnan erittäin vahva suoriutuminen jatkui. Korkean automaatioasteen vapauttama työaika mahdollisti entistä laajempien kuukausittaisten palvelupakettien tarjoamisen. Laajemman palvelun ansiosta onnistuimme voittamaan tavoiteltua enemmän uusia asiakkuuksia.

Ruotsissa kasvu jatkui vahvana yrityskauppojen vetämänä. Liikevaihto kasvoi 68,6 (73,1) prosenttia 6,7 (4,0) miljoonaan euroon. Käyttökate oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa eli 11,9 (11,6) prosenttia liikevaihdosta. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen. Ruotsin kannattavuutta painaa edelleen suunnitellusti organisaation vahvistaminen ja kiihtyvä integraatiotyö sekä oman ohjelmiston käyttöönotto. Nämä kustannukset tulevat etupainotteisesti.

Espanjassa yritysostovetoinen kasvu kiihtyi. Olemme hyödyntäneet kokemustamme Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistaneet etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistaneet ja nopeuttaneet integraatioprosesseja. Espanjassa myös yhdenmukaistimme tuotetarjoaman vahvistamaan kasvua ja aloitimme robotiikkahankkeet tehostamaan prosesseja. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavuuden kasvua jatkossa. Italiassa jatkamme markkinan ja toimintaympäristön oppimista toteutetun yritysoston avulla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutta painoivat ennen kaikkea yritysostoihin liittyvät kertaluonteiset kulut ja Espanjan alustaliiketoiminta. Siirrymme Espanjassa alustaliiketoiminnassa kannattavampaan asiakassegmenttiin ja toteutamme kannattavuutta parantavia muutoksia prosesseihin. Lisäksi odotamme Suomen liiketoiminnan kannattavuuden paranevan hintojen korotusten myötä.

Pidämme ohjeistuksen ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Konsernin taloudellinen kehitys tammi-maaliskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 24,2 % ja oli 31,3 (25,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin 60 % tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja noin 40 % orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta Suomessa.

Henkilöstökulut olivat 18,1 (13,4) miljoonaa euroa eli 57,8 (53,2) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 5,1 (3,4) miljoonaa euroa eli 16,1 (13,5) % liikevaihdosta.

Käyttökate laski -5,6 % ja oli 8,4 (8,9) miljoonaa euroa eli 26,7 (35,2) % liikevaihdosta. Käyttökatetta rasitti Espanjassa syksyllä 2022 hankittu järjestelmäalusta, jonka käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi yrityskauppoihin ja muihin kuluihin liittyvien kertaluonteisten erien heikentävä vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa suhteessa vertailukauteen. Liikevoitto laski -28,9 % ja oli 3,5 (4,9) miljoonaa euroa eli 11,0 (19,3) % liikevaihdosta. Kannattavuutta painoivat panostukset kasvuun, palkkainflaatio sekä yrityskaupoista johtuvat integraatio- ja muut kulut. Nettotulos laski -45,1 % ja oli 2,1 (3,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut nousivat 0,7 (0,1) miljoonaan euroon.

Maakohtainen taloudellinen kehitys

Suomi

1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 23 377 20 965 11,5 % Liikevaihdon kasvu, % 11,5 % 16,5 % Käyttökate, 1000 euroa 8 278 8 274 0,0 % Käyttökate liikevaihdosta, % 35,4 % 39,5 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -4 155 -3 612 15,0 % Liikevoitto, 1 000 euroa 4 123 4 661 -11,6 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,6 % 22,2 %



Tammi-maaliskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 23,4 (21,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin orgaanisesti, ja sen taustalla olivat asiakasmäärän kasvu ja lisäarvopalvelujen myynti. Konkurssien ja liiketoiminnan lopettamiset lisääntyivät, mutta niiden vaikutus Talenomin liiketoimintaan oli vähäinen.

Suhteellinen kannattavuus heikkeni sekä käyttökatteella että liikevoitolla mitattuna. Kannattavuus oli kuitenkin edelleen erinomaisella tasolla. Suhteellista kannattavuutta heikensivät nousseet kustannukset, jotka siirrettiin vasta raportointikauden lopussa asiakashintoihin.

Ruotsi

1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 6 727 3 989 68,6 % Liikevaihdon kasvu, % 68,6 % 73,1 % Käyttökate, 1000 euroa 800 461 73,5 % Käyttökate liikevaihdosta, % 11,9 % 11,6 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -585 -378 55,0 % Liikevoitto, 1 000 euroa 214 84 156,5 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,2 % 2,1 %



Tammi-maaliskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 68,6 % ja oli 6,7 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.

Suhteellinen käyttökate oli 11,9 (11,6) % ja liikevoitto 3,2 (2,1) % liikevaihdosta. Ruotsin kannattavuutta painavat edelleen organisaation vahvistaminen, kiihtyvä integraatiotyö ja oman ohjelmiston käyttöönotto. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.

Muut maat

1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 1 207 256 372,3 % Liikevaihdon kasvu, % 372,3 % Käyttökate, 1000 euroa -435 -62 -607,0 % Käyttökate liikevaihdosta, % -36,0 % -24,1 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -168 -12,3 1261,8 % Liikevoitto, 1 000 euroa -602 -73,8 -716,1 % Liikevoitto liikevaihdosta, % -49,9 % -28,9 %



Tammi-maaliskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 372,3 % ja oli 1,2 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.

Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavuuden kasvua jatkossa.

Kohdistamattomat erät

Kohdistamattomat erät pitävät sisällään yrityskauppojen lisäkauppasummien tuloutukset ja kulukirjaukset.

1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1000 euroa -278 190 Käyttökate liikevaihdosta, % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur Liikevoitto, 1 000 euroa -278 190 Liikevoitto liikevaihdosta, %



Investoinnit ja katsauskauden liiketoimintojen hankinnat

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 12,6 (7,4) miljoonaa euroa.

Investoinnit Q1 2023 Q1 2022 Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa 778 886 Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa 3 769 3 172 Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa *) 0 282 Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa **) 7 198 2 897 Muut investoinnit 896 166 Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa 12 641 7 402

*) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 0 teur (46 teur)

**) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 1 570 teur (872 teur)

Liiketoimintakaupat tammi-maaliskuussa:

Studio Gavazzi, Italia

Osakekaupat tammi-maaliskuussa:

MTE Göteborg Ab, Ruotsi

R2 Redovisning Ab, Ruotsi

BKF Asesores, S.l., Espanja

Easycount Ab, Ruotsi

Bv Coruña Asesoría De Empresas, S.l., Espanja

Consultoria Granadina S.l. ja Grupo CG Consultores 2012 S.l., Espanja

Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 5 587 270 Ehdollinen vastike korkeintaan 1 982 170 Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä 4 306 553 Liikevoitot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä 1 071 0

Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 212 456 osaketta.

Tulosjulkistustilaisuus

Talenom kertoo Q1-tuloksestaan tarkemmin tänään 20.4.2023 klo 10 alkavassa tilaisuudessa.

Tilaisuus on suomenkielinen, ja sitä voi seurata joko webcastin kautta osoitteessa https://talenom.videosync.fi/q1-2023 tai yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki).

Paikan päällä osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuuden tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla https://investors.talenom.com

Talenom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi

