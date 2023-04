Marigold™ introduceert Marigold Experiences for Enterprise, met krachtige Zero-Party Data en Personalisatiemogelijkheden voor Selligent klanten

BRUSSEL, België en NASHVILLE, Tenn., April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold , een wereldleider in relatiemarketing en leverancier van eersteklas martechoplossingen, kondigde vandaag Marigold Experiences for Enterprise aan voor zijn klanten. Marigold Experiences for Enterprise is ontworpen voor de behoeften van wereldwijde organisaties en maakt het voor niet-technische marketeers gemakkelijk om aantrekkelijke, interactieve ervaringen te creëren die snel en op grote schaal zero- en first-party data, voorkeursinzichten en aankoopintenties verzamelen.



Deze nieuwste innovatie breidt de krachtige datamogelijkheden uit van Selligent by Marigold, dat een geïntegreerde reeks producten biedt voor het creëren, uitvoeren en evalueren van marketingcampagnes via meerdere kanalen, regio's en talen. Door Marigold Experiences onmiddellijk beschikbaar te maken vanuit het Selligent-platform kunnen teams snel en gemakkelijk de inzichten en toestemmingen verzamelen die ze nodig hebben om gepersonaliseerde en op toestemming gebaseerde marketing te activeren tijdens de hele levenscyclus van de klant. Mogelijk gemaakt door het toonaangevende Zero-Party Data platform, Marigold Experiences for Enterprise, helpt Selligent klanten om onbekende contacten sneller om te zetten in gewaardeerde, langdurige klanten.

Marigold Experiences for Enterprise biedt een uitgebreide, kant-en-klare sjabloonbibliotheek aan om snel interactieve, consumentgerichte digitale ervaringen zoals polls en quizzen te creëren in ruil voor klantvoorkeurgegevens en aankoopintenties. Eens verzameld, kunnen inzichten in voorkeuren en aankoopintentiegegevens snel worden ingezet via Selligent Marketing Cloud om datagestuurde campagnes te creëren met krachtige segmentering en personalisering.

Een impactvolle Zero-Party data strategie stopt niet bij werving en profielverrijking. Volgens de recente 2023 Global Consumer Trends Index raakt bijna de helft van de consumenten wereldwijd gefrustreerd door irrelevante berichten, en knapt 1 op 3 af op berichten die gebaseerd zijn op informatie die ze niet zelf met het merk hebben gedeeld.

Dit is vooral moeilijk in Europa, waar marketeers worden uitgedaagd om te voldoen aan de GDPR en gerelateerde regelgeving terwijl ze gepersonaliseerde berichten maken die resoneren met consumenten. Het vinden van deze balans vereist een betrouwbare, GDPR-conforme oplossing die rijke personalisatie stimuleert en ervoor zorgt dat gegevens accuraat, relevant en actueel blijven.

"We begrijpen de uitdagingen waarmee marketeers, met name in Europese bedrijven, te maken hebben door de GDPR verplichting en de veranderende marketingregelgeving. “Marigold is toegewijd aan het leveren van op relatiemarketing gerichte oplossingen aan onze klanten, die gebruik maken van een zero-party data benadering en worden ondersteund door praktische kennis van de klantervaring en expertise in de branche", zegt Nick Watson, Vice President Client Success, EMEA bij Marigold. "Ons doel is ervoor te zorgen dat marketeers alle belangrijke PII en Zero-Party data kunnen verzamelen met de nodige uitdrukkelijke toestemmingen van de consumenten. Door die gegevens vervolgens te activeren met de krachtige mogelijkheden van Selligent Marketing Cloud, kunnen marketeers boeiende, gepersonaliseerde cross-channel marketingcommunicatie opzetten om duurzame banden te smeden, van onbekende consumenten loyale klanten te maken en uiteindelijk de levenslange klantwaarde te verhogen."

Beschikbaarheid:

Marigold Experiences for Enterprise is nu beschikbaar voor klanten en partners van Selligent. Klanten kunnen ook gebruikmaken van Marigolds strategische team van interne experts of het groeiende wereldwijde partnernetwerk van Marigold om de juiste strategie voor hun organisatie te ontwikkelen en uit te voeren. Om meer te weten te komen over Marigold Experiences for Selligent, klik hier .

Over Marigold

Marigold is een wereldpionier in relatiemarketing, die sectorspecifieke martechoplossingen op maat aanbiedt aan meer dan 40.000 bedrijven over de hele wereld. Met Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent en Vuture onder één dak levert Marigold de technologie en expertise die marketeers nodig hebben om relaties te ontwikkelen, hun inkomsten te verhogen en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien. Meer informatie op MeetMarigold.com .

