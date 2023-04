Marigold™ lance Marigold Experiences for Enterprise, apportant ainsi aux clients de Selligent de puissantes capacités de collecte de zero-party data et de personnalisation

BRUXELLES, Belgique et NASHVILLE, Tennessee, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold , leader mondial de solutions martech spécialisées dans le marketing relationnel qui aident les marketeurs à acquérir, développer et fidéliser leurs clients, a lancé aujourd'hui Marigold Experiences for Enterprise à l’intention de ses clients Selligent. Conçue pour répondre aux besoins des entreprises internationales, Marigold Experiences for Enterprise permet aux spécialistes du marketing non techniques de créer facilement des expériences interactives et attrayantes pour collecter des zero- et first-party data ainsi que des informations sur les préférences et les intentions d'achat, à la fois rapidement et à grande échelle.



Grâce à cette dernière innovation, les puissantes capacités de gestion de la donnée de Selligent by Marigold sont étendues, offrant ainsi un ensemble intégré de produits permettant de créer, d'exécuter et de mesurer des campagnes marketing sur plusieurs canaux, dans plusieurs régions et plusieurs langues. L’accès direct à Marigold Experiences depuis la plateforme Selligent, permet aux équipes de collecter rapidement et facilement les informations et les autorisations nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie marketing personnalisée et basée sur les permissions, et ce à tous les stades du cycle de vie du client. S’appuyant sur sa plateforme de collecte de zero-party data leader du secteur, Marigold Experiences for Enterprise aide les clients Selligent à transformer plus rapidement des contacts inconnus en clients de valeur et fidèles sur le long terme.

Marigold Experiences for Enterprise propose une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi qui permet aux équipes de créer rapidement des expériences digitales, interactives et centrées sur le consommateur, telles que des sondages et des questionnaires, en échange de données sur les préférences des clients et leurs intentions d'achat. Une fois collectées, ces informations peuvent être rapidement exploitées via Selligent Marketing Cloud afin de créer des campagnes basées sur les données, avec une segmentation et une personnalisation poussées.

Une stratégie de zero-party data efficace ne s'arrête pas à l'acquisition et à l'enrichissement des profils. Selon le récent rapport sur les Tendances de Consommation 2023 , près de la moitié des consommateurs dans le monde se sentent frustrés lorsqu’ils reçoivent des messages non pertinents, et un sur trois est réfractaire aux messages basés sur des informations qu'il n'a pas partagées directement avec la marque.



Cela est particulièrement difficile en Europe, où les spécialistes du marketing doivent se conformer au RGPD et aux réglementations connexes tout en élaborant des messages qui trouvent un écho auprès des consommateurs. Pour trouver cet équilibre, il faut disposer d’une solution fiable, conforme au RGPD, et qui permette une personnalisation poussée tout en conservant des données exactes, pertinentes et à jour.

" Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les responsables marketing, en particulier au sein des entreprises européennes qui doivent se conformer au RGPD et à l'évolution des réglementations marketing. Marigold s'engage à fournir à ses clients des solutions et des offres de marketing relationnel qui reposent sur une approche centrée sur les zero-party data et sont soutenues par une profonde expérience du client et une expertise sectorielle ", a déclaré Nick Watson, Vice-Président Client Success EMEA chez Marigold. "Notre objectif est de veiller à ce que les spécialistes du marketing puissent collecter toutes les données zero-party importantes et informations personnelles identifiables (PII) en ayant les consentements des consommateurs requis. En activant ces données grâce aux puissantes fonctionnalités de Selligent Marketing Cloud, les marketeurs peuvent dès lors mettre en place des communications marketing cross-canal plus engageantes et personnalisées afin de construire des relations durables en transformant les consommateurs non connus en clients fidèles et augmenter ainsi la valeur vie client. "

Disponibilité :

Marigold Experiences for Enterprise est disponible dès à présent pour les clients et partenaires de Selligent. Les clients peuvent également s'appuyer sur l'équipe d'experts stratégiques au sein de Marigold ou sur le réseau mondial de partenaires en pleine expansion de l'entreprise pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie adaptée à leur organisation. Pour en savoir plus sur Marigold Experiences for Selligent, visitez le site .

À propos de Marigold

Marigold est l’une des entreprises pionnières mondiale dans le domaine du marketing relationnel, qui fournit des solutions de martech sur mesure et spécifiques à chaque industrie à plus de 40 000 entreprises dans le monde. Réunissant Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent et Vuture sous une même entité, Marigold offre aux responsables marketing la technologie et l’expertise dont ils ont besoin pour améliorer les relations clients, accroître leurs revenus et ainsi développer leur entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MeetMarigold.com.

