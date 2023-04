eGain veröffentlicht „Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition“ bei John Wiley & Sons

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Kalifornien, April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), die führende Wissensplattform für die Automatisierung der Kundeninteraktion, gab heute die Veröffentlichung von „Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition“ bekannt, das von John Wiley & Sons herausgegeben wird. Dieses erste und einzige Buch seiner Art, das sowohl als E-Book als auch in gedruckter Form erhältlich ist, entmystifiziert das Wissensmanagement (KM) in Unternehmen und bietet Tipps und Best Practices für den Erfolg. Dazu gehören auch Fallstudien aus der Praxis zur wissensbasierten Wertschöpfung in großem Maßstab.



Laut Gartner ist KM die Technologie Nr. 1, die CX (Customer Experience), EX (Employee Experience) und die betriebliche Leistung gleichzeitig verbessern kann. Der Begriff hat jedoch für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen, was sein Potenzial in Bezug auf den geschäftlichen Wert manchmal einschränkt. Dieses Buch stellt klar, was Wissensmanagement eigentlich ist und wie es sich mit dem Fortschritt von Technologien wie KI und ML entwickelt hat. Das Buch konzentriert sich zwar auf den Anwendungsfall Kundenservice und CX, aber das Wissensmanagement kann auch in anderen Geschäftsbereichen des Unternehmens genutzt werden.

Der Inhalt des Buchs umfasst u. a.:

Definition von modernem Wissen

Erstellen des Business Case

Erforschung von Anwendungsfällen

Erfolgreich sein mit Wissensmanagement

Auswahl des Technologie- und Lösungspartners



„Wenn wir den Erfolg unserer Kunden betrachten, überrascht uns die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Wissensmanagements durch die Branchenanalysten nicht“, sagte Ashu Roy, CEO von eGain. „Diese Broschüre geht über die Theorie hinaus und zeigt, wie man diesen Erfolg mit einer bewährten Technologie und einem Best-Practice-Plan erzielen kann.“

Weitere Informationen

Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition E-Book: https://www.egain.com/knowledge-management-for-dummies/

Verwandte Links eGain Knowledge Hub: https://www.egain.com/products/knowledge-hub/ eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Gedruckte Ausgabe Erhältlich auf Branchenmessen



Über Wiley

Wiley ist einer der größten Verlage der Welt und weltweit führend im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der berufsbegleitenden Ausbildung. Wiley wurde 1807 gegründet und fördert Entdeckungen, unterstützt die Bildung und formt Arbeitskräfte. Durch seine branchenführenden Inhalte, digitalen Plattformen und Wissensnetzwerke erfüllt das Unternehmen seine zeitlose Mission, das menschliche Potenzial zu erschließen. Besuchen Sie uns unter Wiley.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

Über eGain

eGain Knowledge Hub automatisiert und orchestriert die Kundeninteraktion über alle Kontaktpunkte hinweg. Unsere sichere Cloud-Lösung, die auf KI und Analytik basiert, bietet personalisierte digitale Erlebnisse, schnellen geschäftlichen Nutzen und einfache Innovation. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

