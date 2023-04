eGain brengt 'Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition' uit in samenwerking met John Wiley & Sons

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californië, April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het toonaangevende kennisplatform voor klantbetrokkenheid, heeft vandaag de lancering van 'Knowledge Management For Dummies, eGain Special Edition' aangekondigd. Dit eerste en enige boek in zijn soort wordt uitgegeven door John Wiley & Sons en is beschikbaar als e-boek en papieren editie. Het boek maakt kennismanagement (KM) in bedrijven inzichtelijk en bevat tips en best practices voor succes. Daarnaast bevat het boek praktijkvoorbeelden van kennisgedreven waardecreatie op schaal.



Volgens Gartner is KM de belangrijkste technologie die tegelijkertijd de CX (customer experience), EX (employee experience) en operationele prestaties kan verbeteren. De term heeft voor verschillende mensen echter een verschillende betekenis, waardoor het potentieel voor zakelijke waarde soms niet volledig tot zijn recht komt. Dit boek verduidelijkt wat KM eigenlijk is en hoe het zich verder heeft ontwikkeld met de opmars van technologieën als AI en ML. Hoewel het boek gericht is op klantenservice en CX use cases, kan KM ook voor andere zakelijke functies worden ingezet.

Het boek gaat onder andere over:

De definitie van moderne kennis

Het opstellen van business cases

Het bestuderen van use cases

Het behalen van succes met KM

Het selecteren van de juiste technologie en oplossingspartner



"Als we naar het succes van onze klanten kijken, zijn we niet verrast door het positieve beeld dat industrieanalisten van KM hebben", aldus Ashu Roy, CEO van eGain. "Dit boekje behandelt meer dan alleen de theorie en illustreert hoe succes kan worden bereikt met behulp van bewezen technologie en best practices."

Over eGain

De eGain Knowledge Hub automatiseert en coördineert klantbetrokkenheid op verschillende contactpunten. Onze veilige cloudoplossing op basis van AI en analyses levert gepersonaliseerde digital-first ervaringen, snelle bedrijfswaarde en eenvoudige innovatie. Bezoek www.eGain.com voor meer informatie.

