Boskalis gaat olie uit FSO Safer in Jemen verwijderen om milieuramp te voorkomen

Papendrecht, 20 april 2023



Boskalis-dochteronderneming SMIT Salvage heeft overeenstemming bereikt met de Verenigde Naties (VN) voor het verwijderen van olie uit de FSO Safer, gelegen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Dit project maakt deel uit van een door de VN gecoördineerde operatie om meer dan een miljoen vaten olie uit deze in verval geraakte tanker naar een veilige moderne tanker te verpompen en de FSO Safer op een verantwoorde wijze af te voeren.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Al sinds 2021 trekken wij samen op met de VN om een enorme milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. We zijn zeer verheugd dat onze gezamenlijke inspanningen deze stap mogelijk hebben gemaakt. Na een lange periode van voorbereiding staan onze bergingsexperts nu klaar om aan de slag te gaan en de olie uit de Safer te verwijderen.

Ik wil mijn dank uitspreken aan vele VN-lidstaten voor hun steun aan deze operatie, in het bijzonder aan Nederland dat hierbij een prominente rol heeft gespeeld. Het Boskalis-schip Ndeavor vertrekt morgen vanuit de haven van Rotterdam met al het benodigde bergingsmateriaal en ik wens de crew veel succes bij deze belangrijke missie.”



Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): “Er dreigt een enorme olieramp die ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen kan hebben. Maar we hebben nu de kans om die te voorkomen. Nederland heeft er veel aan gedaan om hiervoor fondsen te werven en hiermee is er weer een belangrijke nieuwe stap gezet. Mooi dat het Nederlandse bedrijf Boskalis een belangrijke taak op zich neemt in de operatie. Nederland blijft de VN ondersteunen bij de berging.”

De projectscope voor Boskalis bestaat uit een aantal fasen. Alle voorbereidingen zijn in Nederland getroffen en de Ndeavor, een multipurpose support-schip van Boskalis, vaart de komende drie weken van Rotterdam naar Djibouti. In Djibouti zal het bergingsteam de laatste voorbereidingen treffen waarna zij aan boord van de Ndeavor vertrekt naar de Safer, voor de kust van Jemen. De eerste werkzaamheden richten zich op een grondige inspectie van het schip en de lading en het zekerstellen van een veilige werkomgeving. Pas als de Safer veilig is verklaard, zal een door de VN aangekochte Very Large Crude Carrier (VLCC) langszij komen, waarna het verpompen van olie naar deze VLCC kan beginnen. De tanks van de Safer dienen vervolgens gereinigd te worden en het restwater dat hierbij vrijkomt zal eveneens naar de VLCC worden overgepompt. De gehele operatie vanaf het moment van aankomst bij de Safer kent naar verwachting een doorlooptijd van circa twee maanden. Nadat de Safer schoon en leeg is gemaakt, wordt zij onder de verantwoordelijkheid van de VN klaargemaakt voor het transport naar een groene sloopwerf.

Over de FSO Safer

De Safer is een drijvende olieopslag- en overslagfaciliteit (FSO) die circa 9 kilometer uit de kust van Jemen en 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida in de Rode Zee ligt afgemeerd. De Safer, die in 1976 is gebouwd als olietanker en in 1987 is omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit, is enkelwandig en bevat naar schatting 1,14 miljoen vaten lichte ruwe olie. Vanwege het conflict in Jemen is de FSO sinds 2015 niet meer onderhouden. De staat van de tanker is dusdanig verslechterd dat het risico op een explosie of een grootschalige lekkage groot is, wat rampzalige gevolgen zou hebben voor het milieu en de humanitaire situatie in de regio.

