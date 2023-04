Niobay annonce la présence de minéralisation à l’ouest de la zone connue sur la propriétée Crevier

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est heureuse de partager les premiers résultats d’analyses reçus concernant les travaux de forage sur son projet de niobium et tantale Crevier, situé à 53 km au nord de la municipalité de Girardville, Québec (le « Projet Crevier »). Rappelons qu’une campagne de forages s’est déroulée de septembre à novembre 2022, et un total de 10 trous de forages pour un total de (4 000 m) ont été effectués (Communiqué de presse du 14 décembre 2022).



Les forages furent positionnés à l’extérieur de la zone connue afin de vérifier une nouvelle interprétation. Des blocs de roche carbonatée, identifiés lors d’une campagne de prospection avancée réalisée au cours de l’été 2022, ont également aidé à positionner les forages. Les résultats partiels, ici présentés, proviennent des trous 01, 06 et le début du 09 positionnés de 200 m à 1 100 m à l’ouest de la zone connue dans un secteur non foré précédemment.

Tableau 1 : Composites de la minéralisation intersectée

Forage De (m) A (m) Longueur (m) Nb 2 O 5 % Ta 2 O 5 % ETR ppm 1532-22-01 36,1 38,1 2 0,11 47,65 49,55 1,9 0,01 82,2 83,2 1 0,01 88,2 94,2 6 0,02 88,2 92,2 4 0,10 93,2 94,2 1 0,11 96,2 101,2 5 0,02 99,2 100,2 1 0,18 102,2 105,2 3 0,01 102,2 103,2 1 0,12 104,2 105,2 1 0,11 109,2 110,2 1 0,01 111,2 113,05 1,85 0,01 117,95 122,35 4,4 0,18 0,04 124,55 127,7 3,15 0,15 0,03 137,75 139,75 2 0,01 172,8 176,6 3,8 1287,67 179,9 181,3 1,4 0,01 186,17 187,6 1,43 1281,15 195,5 196,5 1 1336,57 197,52 198,6 1,08 0,15 213,0 214,02 1,02 1041,50 217,33 218,33 1 1067,85 218,33 220,33 2 0,12 237,56 239,5 1,94 1112,35 246,43 248,06 1,63 1630,28 267,29 269 1,71 1055,29 271,0 277 6 1096,62 281,0 283 2 1312,20 325,41 326,41 1 1509,32 344,15 345,15 1 1525,50 1532-22-06 34,0 36 2 1164,44 111,0 112 1 1027,51 113,0 114 1 0,02 115,0 116 1 1167,91 139,64 140,64 1 0,01 140,64 141,64 1 1019,32 220,35 221,35 1 0,02 264,84 266,69 1,85 0,03 265,64 266,69 1,05 0,13 266,69 267,7 1,01 1046,69 333,87 334,89 1,02 1342,53 341,63 343,8 2,17 0,02 341,63 342,78 1,15 1518,82 342,78 343,8 1,02 0,17 350,77 351,77 1 0,01 369,82 370,83 1,01 0,11 0,03 1381,56 401,87 402,88 1,01 0,02 455,74 456,74 1 1006,71 1532-22-09 80,39 82,4 2,01 0,01 93,8 94,8 1 0,02 118,1 119,1 1 0,01 123,5 125,48 1,98 0,01 130,15 131,15 1 1248,30 132,15 133,15 1 0,01 143,4 144,6 1,2 0,01 143,4 146,63 3,23 1119,50 151,6 152,6 1 0,10 155,6 156,6 1 0,01

*ETR : Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd et également Y, Sc

**Résultats à venir 157 m et plus

Figure 1: carte de localisation des forages 2022.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4291cce0-977e-495b-9409-0e831b8766f1

Tableau 2 : Emplacement des collets de forage (UTM NAD83)



Nom du forage Secteur

estant

(UTM N83) Secteur

nordant

(UTM N83) Elev. (m) Azm. Pendage Long. (m) 1532-22-01 660388 5482784 358 230 -45 402 1532-22-06 660067 5481180 341 250 -45 463 1532-22-09 660310 5481824 340 270 -45 501

Mot du Président de Les Métaux NioBay et des Minéraux Crevier



« Nous sommes heureux de pouvoir partager les premiers résultats de la campagne de l’automne dernier tenue sur le projet Crevier. Ces résultats sont très encourageants et nous sommes heureux de voir des intersections avec des valeurs plus élevées en tantale que la teneur moyenne obtenue dans la zone connue. Le prix de l’oxyde de tantale est d’environ 240 $ le kilogramme et varie selon la pureté et le client, » indique Jean-Sébastien David, géo., président et chef de la direction de NioBay. Il ajoute : « Nous avons déjà hâte de partager les prochains résultats et d’ajouter l’ensemble des résultats à notre nouveau modèle 3D ».



Personne qualifiée

Mikaël Block, géo., est la personne qualifiée. Il est géologue chez IOS Services Géoscientifiques Inc, et responsable du projet de forage sur le terrain. Il est responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et est un géologue professionnel enregistré dans la province de Québec.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques « verts » et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI). La Société détient entre autres une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément chimique métallique, symbolisé par le symbole Nb. Il est présent dans la nature sous forme de minerais tels que la columbite, la tantalite et la pyrochlore. Le niobium est un métal grisâtre, malléable, ductile et résistant à la corrosion.

Le niobium est utilisé dans de nombreux domaines industriels tels que la production d'acier inoxydable, la construction aéronautique, la production d'outils de coupe, la fabrication de superalliages pour les réacteurs nucléaires et les moteurs de fusées, ainsi que pour la production de condensateurs électrolytiques de haute performance. De plus, le niobium est également utilisé dans l'industrie médicale pour la fabrication d'implants chirurgicaux, en particulier pour les os et les dents.

Le niobium est un élément relativement rare dans la croûte terrestre, ce qui en fait un matériau précieux et coûteux. Cependant, sa grande résistance à la corrosion, sa conductivité élevée et sa capacité à résister à des températures extrêmes en font un matériau indispensable dans de nombreuses applications technologiques et industrielles.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.



Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

