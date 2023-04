STMicroelectronics publie l’édition 2023 de son rapport Développement Durable

ST est sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2027, passant à 62% d’électricité achetée provenant de sources renouvelables en 2022 contre 51 % en 2021.

En 2022, 77% des nouveaux produits ont été classés « responsables » au lieu de 69% en 2021.

Genève (Suisse), le 20 avril 2023 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la publication de son rapport annuel sur le développement durable qui détaille la performance, la stratégie ainsi que les plans d’action en cours en 2022.

« Nous fournissons à nos clients des produits et des technologies clés pour la décarbonation et pour une société plus durable grâce à la digitalisation et à l’électrification. Nous nous y engageons avec une chaîne d’approvisionnement sûre et responsable qui accorde la priorité à nos collaborateurs et à la planète », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Notre fort engagement en faveur du développement durable se reflète clairement dans les progrès importants que nous accomplissons dans tous les domaines et par notre ambition de poursuivre nos améliorations afin d’atteindre tous nos objectifs de développement durable, notamment celui d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. »

L’identification des priorités de ST en matière de développement durable est formalisée par la réalisation à intervalles réguliers d’un exercice de matérialité impliquant plusieurs parties prenantes ; par ailleurs, le processus de reporting du Groupe est réalisé conformément aux principes de la Global Reporting Initiative (GRI) relatifs à la prise en compte des parties prenantes, au contexte de développement durable, à la matérialité et à l’exhaustivité.

La performance de ST dans de nombreux domaines a une nouvelle fois été reconnue par de nombreux classements, indices et certifications de niveau international concernant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à savoir l’indice DJSI Monde et Europe, EuroNext VIGEO Europe 120, FTSE4Good, ISS ESG Corporate Rating et MSCI.

Les réalisations et avancées accomplies par ST dans le domaine des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en 2022 :

Technologie durable

Les technologies et les produits de ST permettent à nos clients de renforcer le développement durable et de saisir des opportunités en bénéficiant de l’amélioration continue de l’empreinte sociale et environnementale du Groupe à chaque étape du cycle de vie de ses produits ( Sustainable t echnology ).

En 2022 :



77 % des nouveaux produits ont été classés « responsables 1 » (approvisionnement responsable, éco-conception, fabrication conforme à des normes EHS avancées, produits et applications responsables), contre 69 % en 2021 ;

» (approvisionnement responsable, éco-conception, fabrication conforme à des normes EHS avancées, produits et applications responsables), contre 69 % en 2021 ; 23 % de notre chiffre d’affaires total a été généré par des produits responsables, contre 20 % en 2021.

Une approche durable

ST est en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2027 ( E nerg y and c limate c hange ) et tout en poursuivant le développement de sa capacité de production, la Société a travaillé activement en 2022 pour continuer à réduire son empreinte environnementale, avec notamment les résultats suivants :

réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les Scopes 1 et 2 depuis 2018 en valeurs absolues (comparé à une baisse de 34 % en 2021) ;

augmentation de l’approvisionnement en électricité provenant de sources renouvelables : 62 % en 2022 au lieu de 51 % en 2021 ;

réutilisation, valorisation ou recyclage de 95 % des déchets de l’entreprise, contre 90 % en 2021. ST a ainsi atteint plus tôt que prévu son objectif 2025.



Par ailleurs, ST a continué à accorder la priorité à ses collaborateurs, avec des actions et de la formation visant à favoriser une culture davantage orientée vers la diversité et l’inclusion, tout en poursuivant ses avancées dans les domaines de la santé et de la sécurité ainsi que dans l’attraction et l’engagement des talents, avec notamment les résultats suivants :

la performance en matière de développement durable est désormais inscrite au programme de rémunération variable (Incentive program) pour plus de 21 000 employés ;

en 2022, plus de 19 000 employés ont été formés au nouveau modèle de leadership conçu pour accompagner la transformation de l’entreprise ;

86 % des employés recommandent ST comme un lieu où il fait bon travailler (+3 points par rapport à 2021) ( Talent a ttraction a nd e ngagement );

); nouvelle baisse du taux de cas enregistrables (accidents du travail pour 100 employés et par an) avec un score de 0,10 (au lieu de 0,12 en 2021), qui fait partie des meilleurs de l’industrie ;

pour la deuxième année consécutive, ST a atteint son objectif de recruter 30 % de femmes à des postes d’encadrement.



Une entreprise durable

L’innovation est la force motrice qui contribue à la croissance de ST et aide la Société à atteindre ses objectifs commerciaux. ST applique une approche collaborative au service d’une croissance rentable en collaborant avec des écosystèmes et des communautés, ainsi qu’avec des partenaires académiques, privés et publics, dans le but de créer des produits et des solutions leaders sur le marché grâce auxquels les clients du Groupe peuvent relever les défis de demain et nourrir leur future croissance.



En 2022, ST a :

investi 12 % de son chiffre d’affaires net (1,9 milliard de dollars US) dans la R&D afin de soutenir l’innovation ;

pris part à 186 partenariats de R&D actifs à travers le monde ;

participé à plus de 450 évènements et initiatives STEM2 qui ont touché plus de 100 000 étudiants et enseignants ( Commun ity and e ducation ).



Ce 26e rapport annuel présente les faits marquants et détaille les performances de ST en matière de développement durable en 2022, ainsi que ses ambitions et objectifs à plus long terme, conformément aux Dix principes du Pacte mondial3 et aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, ainsi qu’aux critères de l’initiative SBTi4 (Science Based Targets initiative). Il est conforme aux standards de la Global Reporting Initiative (GRI), aux normes de comptabilité durable du SASB (Sustainable Accounting Standards Boards) et aux directives du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD - Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Ce rapport a été vérifié par une tierce partie.

Pour de plus amples informations sur les initiatives entreprises par ST dans le domaine du développement durable, visitez le site : https://www.st.com/content/st_com/en/about/sustainability.html

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST est engagé pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

1 Les produits « responsables » sont des produits qui fournissent des avantages environnementaux et sociaux.

2 Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM)

3 Le Pacte mondial des Nations Unies demande aux entreprises d’adopter, d’appuyer et de promulguer, dans leur sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires sur le Pacte mondial des Nations Unies :

https://pactemondial.org/decouvrir/dix-principes-pacte-mondial-nations-unies/

4 L’initiative Science Based Targets (SBTi) mobilise les entreprises pour qu'elles fixent des objectifs fondés sur des données scientifiques et renforcent leur avantage concurrentiel dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il s'agit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) et l'un des engagements de la We Mean Business Coalition.

Pièce jointe