Bufab Group: Bufabs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

Värnamo den 20 april 2023

Styrelsen i Bufab AB (publ) (”Bufab”) har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2023, att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Bufabs långsiktiga köpoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2023.

Återköpet får inledas den 15 maj 2023 och kommer att förvaltas av Svenska Handelsbanken AB som fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Bufab. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av en finansiell rapport.

Förvärv får ske av högst 210 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2024. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Återköpen kommer att ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Bufab uppgår till 38 110 533 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 381 363 egna aktier. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha 591 363 egna aktier motsvarande cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 8,8 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 12,1 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufabgroup.com.

