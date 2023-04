La Fondation RBC investit 1,5 million de dollars dans ALUS pour soutenir la quantification du carbone à partir de solutions fondées sur la nature en milieu agricole

English French

TORONTO, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de soutenir les efforts d'ALUS visant à quantifier la séquestration du carbone qui résulte des solutions climatiques fondées sur la nature instaurées par les agriculteurs et agricultrices ALUS, la Fondation RBC, par l'intermédiaire de Techno Nature RBC, investit 1,5 M$ dans le projet. Les projets de quantification du carbone d'ALUS contribueront à informer le développement d'un crédit écosystémique groupé qui inclut la séquestration du carbone et qui pourra être émis par Projet New Acre™, la plateforme d'investissement ESG d'ALUS.



ALUS est une organisation caritative nationale qui soutient les agriculteurs qui instaurent des solutions fondées sur la nature, comme la plantation d’arbres et arbustes indigènes, dans les zones marginales ou non rentables de leurs terres. Le programme ALUS est piloté par 38 collectivités à travers le Canada. Plus de 1 600 participants ALUS sont activement engagés dans la gestion et l’entretien de solutions fondées sur la nature en milieu agricole.

ALUS oeuvre avec Albo Climate pour recalibrer sa technologie de télédétection afin de quantifier la biomasse aérienne de ses projets de plantation d’arbres et d’arbustes, ainsi que le carbone organique du sol des projets de prairies. ALUS travaille également avec la technologie éprouvée des capteurs d’EarthOptics pour quantifier les retombées des meilleures pratiques de pâturage. Le financement de Techno nature RBC contribuera à la poursuite de ces travaux.

« Nous sommes reconnaissants envers la Fondation RBC qui soutient notre travail, par l'intermédiaire de Techno Nature RBC », affirme Mary-Ellen Anderson, Chef des projets spéciaux et de l’innovation chez ALUS. « Leur investissement permet de faire progresser les projets de quantification du carbone d’ALUS, qui sont essentiels pour évaluer les services écosystémiques produits par les solutions climatiques fondées sur la nature en milieu agricole. Cet investissement permettra aussi d'élaborer un crédit écosystémique groupé conçu pour les entreprises désireuses d'atteindre la carboneutralité, d'améliorer la qualité de l’eau et de renforcer la biodiversité de manière efficace et transparente ».

Le programme Techno nature RBC contribue à accélérer les solutions écologiques axées sur la technologie pour lutter contre le changement climatique et soutenir la préservation de la ressource le plus précieux de la planète : ses écosystèmes naturels. Techno nature RBC est un élément clé de la stratégie climatique de RBC, qui démontre l’engagement de RBC en faveur d’une croissance économique propre et d’un soutien à la transition de ses clients vers la carboneutralité.

« Les solutions fondées sur la nature ont un rôle important à jouer dans la transition climatique, et nous sommes heureux de travailler avec des organisations comme ALUS qui soutiennent les agriculteurs et agricultrices, les collectivités et la planète », dit Jennifer Livingstone, vice-présidente de RBC, Climat. « Le changement climatique et la perte de la nature sont des défis interconnectés. Il est important que nous travaillions ensemble pour accélérer l'innovation qui permet de progresser sur les deux fronts ».

Cette récente contribution de 1,5 million de dollars marque le quatrième investissement de la Fondation RBC, par l'intermédiaire de Techno Nature RBC, auprès d'ALUS et confirme l’engagement de RBC à établir des partenariats à long terme pour faire avancer les solutions au changement climatique.

À propos d’ALUS et Projet New Acre™

ALUS (à l’origine, un acronyme pour Alternative Land Use Services) est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 38 collectivités à travers six provinces où plus de 1 600 productrices et producteurs agricoles instaurent et conservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils produisent des services écosystémiques qui contribuent à soutenir l’agriculture et à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des collectivités et des générations futures. Des projets tels des zones humides, des haies brise-vent, des zones tampons riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et autres solutions écologiques permettent d’assainir l’eau, d’accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de contrer l’érosion, d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses, de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune et de fournir d’autres services écosystémiques.

Projet New Acre, livré par ALUS, permet aux entreprises d'investir dans des solutions fondées sur la nature en milieu agricole afin de générer des retombées environnementales, économiques et sociales positives dans les collectivités où elles opèrent, un acre à la fois. En investissant avec Projet New Acre, les organisations peuvent allouer des capitaux de manière stratégique et personnaliser leur impact. Chaque investissement avec Projet New Acre produit des résultats tangibles, fiables et mesurables. Grâce à cet appui financier, les agriculteurs et agricultrices peuvent produire des biens et services écosystémiques sur leurs terres, tels que la séquestration du carbone, la filtration de l'eau et l'amélioration de l'habitat, et ainsi accroître la biodiversité et contribuer à renforcer la résilience climatique.

Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca et NewAcre.org.

Personnes-ressources

ALUS et Projet New Acre

Nadine Mercure, Directrice des communications

media@alus.ca