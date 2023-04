Ipsos: un décalage sur les revenus mais une bonne dynamique du carnet de commandes

English French

Un décalage sur les revenus mais une bonne dynamique du carnet de commandes

Croissance organique : -2,8 %

Croissance organique hors contrats Covid : +0,6 %

Carnet de commandes organique hors contrats Covid : + 3,3 %,

en accélération au cours du trimestre

Confirmation des objectifs annuels

Paris, 20 avril 2023 – Le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’élève à 532 millions d’euros, en retrait de 2,9 % par rapport à l’année dernière. Les effets de périmètre et de change sont faibles ce trimestre (-0,1 %). La croissance organique s’établit à -2,8 %. Comme nous l’avions annoncé lors des résultats annuels 2022, les revenus du premier trimestre sont impactés par de forts effets de base défavorables :

La fin des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid, qui avaient encore généré un chiffre d’affaires important début 2022. Hors effet de ces contrats, notre activité progresse de 0,6 %. Ces contrats s’étant terminés en mars 2022, ils n’auront désormais plus d’impact sur les résultats trimestriels à venir.



La très forte croissance organique du 1er trimestre 2022 (12,3 %), résultant du rebond post pandémique, notamment dans les Amériques, et de la bonne activité en Chine avant les confinements de 2022.





Au-delà de ces effets de base, l’activité du 1er trimestre a été pénalisée par deux autres facteurs :

Dans un contexte mondial d’incertitudes, certains clients ont fait preuve d’attentisme dans les prises de décision fin 2022 et début 2023, notamment certains grands clients de la Tech en réorganisation aux Etats-Unis.





Le redémarrage de la Chine suite à l’abandon de la politique zéro-Covid a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre. En Chine, le chiffre d’affaires est en décroissance organique au 1er trimestre de 3,9 %, tandis que le carnet de commandes est en croissance organique de plus de 13 % entre janvier et mars.





Compte tenu de la cyclicité de notre activité et de la plus faible taille du 1er trimestre, la croissance des revenus de ce trimestre n’est pas représentative de la croissance de l’année. En revanche, le carnet de commandes à fin mars, qui représente historiquement plus de la moitié des revenus de l’année, affiche une bonne dynamique. Il est, hors contrats Covid, en accélération au cours des derniers mois et en croissance organique de 3,3 % à la fin du 1er trimestre et de 6,4 % sur le seul mois de mars.

Le revenu du premier trimestre 2023 constitue la seconde meilleure performance du Groupe et démontre la résilience du modèle d’Ipsos dans la durée : la croissance organique du premier trimestre 2023 est en hausse de 9 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 25 % par rapport au 1er trimestre 2019.

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 2023 2022 2021 2020 2019 1er trimestre 532,0 547,8 466,3 428,7 422,1 2ème trimestre 574,0 527,0 357,3 481,3 3ème trimestre 601,5 526,3 468,6 499,4 4ème trimestre 682,1 627,1 582,9 600,5 Total - 2 405,3 2 146,7 1 837,4 2 003,3

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires T1 2023 Contribution Variation

T1 2023/T1 2022 Croissance organique Rappel : Croissance organique

T1 2022 vs T1 2021 EMEA 229,8 43 % -8,7 % -6 % 5 % Amériques 211,6 40 % 5,0 % 1 % 22 % Asie-Pacifique 90,6 17 % -4,1 % -2 % 15 % Chiffre d’affaires annuel 532,0 100 % -2,9 % -2,8 % 12,3 %

Par région, notre activité en EMEA affiche une décroissance organique de 6 %, pénalisée, comme attendu, par la fin des grands contrats Covid concentrés dans cette région et par les effets de la guerre en Ukraine. Hors effet des contrats Covid, l’activité organique sous-jacente croît de plus de 1 %.

La croissance organique dans les Amériques s’établit à 1 %. Cela reflète des réalités contrastées entre une très bonne dynamique en Amérique Latine (croissance organique supérieure à 9 %) et une activité globalement stable en Amérique du Nord, après une excellente année 2022 (22 % de croissance organique dans la région), et alors que les restructurations chez certains grands clients de la Tech ont temporairement pesé sur les résultats du 1er trimestre. Cela étant, aux Etats-Unis, l’évolution favorable de notre carnet de commandes (3,3 % de croissance organique sur le 1er trimestre) et les excellentes performances de nos activités de Data Analytics et Ipsos.Digital nous rendent confiants pour les prochains mois.

Si l’Inde continue d’enregistrer une dynamique très positive, avec une croissance organique supérieure à 20 %, l’activité en Asie-Pacifique - en décroissance organique de 2 % - a continué à souffrir en début d’année des effets de la politique zéro Covid en Chine. La fin des confinements s’est d’ores et déjà traduite par un rebond de notre carnet de commandes (croissance organique sur le 1er trimestre supérieure à 13 %), qui se traduira en revenus dans les prochains trimestres.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffres d’affaires



T1 2023 Contribution Croissance organique vs

T1 2022 Rappel : Croissance organique

T1 2022 vs T1 2021 Consommateurs1 251,0 47 % 1 % 20 % Clients et salariés2 117,3 22 % 0 % 17 % Citoyens3 85,9 16 % -13 % -7 % Médecins et patients4 77,9 15 % -5 % 11 % Chiffre d’affaires annuel 532,0 100 % -2,8 % 12,3 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (à l’exclusion du secteur public), Social Intelligence Analytics, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (y compris Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités clients et salariés et d’enquête auprès des consommateurs sont globalement restées stables après des performances très élevées l’année dernière. Si les réorganisations chez les grands clients de la Tech ont pesé sur la performance, la mesure et la compréhension des comportements de consommation demeure essentielle pour nos clients, comme en attestent les bonnes performances de nos activités de suivi de la santé des marques, de l’expérience clients et d’optimisation des dépenses de marketing. Par ailleurs, notre plateforme Ipsos.Digital continue à se développer rapidement avec une croissance de 36 % au 1er trimestre.

Nos activités auprès des citoyens pour les gouvernements et les institutions décroît de 13 %, reflétant la fin des grands contrats Covid en mars 2022. Cela étant, l’activité sous-jacente du secteur public enregistre une croissance organique de 8 %, qui traduit le besoin des gouvernements et des institutions d’éclairer au mieux et avec des données fiables les décisions de politique publique.

Enfin, notre activité auprès des médecins et patients est en repli de 5 % là aussi après une très bonne année 2022, pour partie en raison de décalages de prise de décisions chez certains clients importants de l’industrie pharmaceutique.

AUTRES ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE

Les gains de productivité liés à l’automatisation et à la digitalisation de nos process nous permettent de sécuriser notre objectif annuel de marge opérationnelle.

L’endettement net au 31 mars 2023 s’établit à 23 millions d’euros (contre 69 millions d’euros au 31 décembre 2022) ceci en incluant des rachats d’actions pour un total de 33 millions d’euros depuis le 1er janvier.

PERSPECTIVES

Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le premier trimestre 2022, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser cette année une croissance organique de l’ordre de 5 % et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 %.

Après une période d’attentisme, aux Etats-Unis notamment, et la fin de la politique zéro-Covid en Chine, notre carnet de commandes à fin mars, hors contrats Covid, est en accélération au cours du 1er trimestre et en croissance organique de 3,3 %. Il représente 53 % de notre budget pour 2023, soit un niveau comparable à la moyenne des dernières années.

Nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique « The Heart of Science and Data ». Nous avons identifié des cibles intéressantes d’acquisition, dans les secteurs des affaires publiques de la santé et de la technologie, notamment aux Etats-Unis. Un état d’avancement de notre plan sera présenté lors du la journée investisseurs du 14 juin prochain.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

Pièce jointe