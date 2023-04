Fnac Darty : Chiffre d'affaires premier trimestre 2023

English French

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023

Bonne résistance des ventes dans un environnement difficile avec un c hiffre d’affaires du 1 er trimestre 202 3 à 1 781 M€, stable en données publiées et e n données comparables 1 par rapport au 1 er trimestre 202 2

S olide p erformance d es magasins portée par l es catégories de produits éditoriaux et diversification ainsi que les services

Marge brute stable par rapport au 1 er trimestre 2022, soit en progression de 20 pb s hors impact de la franchise

Premiers résultats satisfaisants du déploiement du plan de réduction de la consommation énergétique

Signature d’un accord en vue de l’acquisition de 100% de MediaMarkt Portugal, spécialiste de la distribution de produits électroniques et électroménagers





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Au premier trimestre, notre performance, avec la stabilité de notre chiffre d’affaires et de notre marge brute, démontre notre capacité à nous adapter pour répondre aux nouvelles attentes de nos consommateurs et pour leur apporter de la valeur, dans un contexte de pression sur le pouvoir d’achat. Nous avons fait évoluer notre gamme de produits, notamment en étoffant notre offre sur les produits durables ou de seconde vie, mais aussi sur les services et abonnements autour de la réparation. Ce premier trimestre démontre également la pertinence de notre modèle multicanal qui conjugue la qualité de l’expérience en magasin et l’efficacité de la vente digitale.

Enfin, je suis très content de vous présenter aujourd’hui ce projet d’acquisition de MediaMarkt Portugal, 25 ans après notre première ouverture dans ce pays, afin de consolider notre position de numéro 2 sur ce marché et ainsi pouvoir proposer à nos clients portugais un écosystème complet de produits et services au cœur de notre projet Fnac Darty ».

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023

T1 2023

en M€



Variations vs T1 2022 Données

réelles



Données

comparables1 France et Suisse 1 466 -0,3% -0,3% Péninsule Ibérique 155 -1,6% -1,6% Belgique et Luxembourg 160 +4,0% +3,1% Groupe 1 781 0,0% -0,1%



FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Analyse des ventes du trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 1 781 millions d’euros au premier trimestre 2023, stable en données comparables2 et en données publiées dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d’achat des ménages. Cette bonne performance traduit l’adaptation de l’offre du Groupe sur une large gamme de produits et services, de l’équipement électroménager aux produits éditoriaux et de loisirs. La persistance de l’inflation et le niveau élevé d’équipement constitué pendant la crise sanitaire conduisent les consommateurs à procéder à des arbitrages de consommation en faveur des produits éditoriaux et de loisirs avec une retenue sur les achats d’équipements non indispensables.

Evolution par canal de distribution

Au cours du 1er trimestre, les ventes en magasins progressent, traduisant l’attractivité des points de vente et leur fréquentation soutenue, tandis que l’activité digitale se normalise et représente 22% du total des ventes du Groupe, un niveau supérieur de 4 points au niveau pré-Covid de 2019 proforma3. L’omnicanalité reste un des points forts du Groupe et représente plus de 49% du total des ventes en ligne, en hausse de +2 points par rapport à 2022.

Evolution par catégorie de produits

Au cours de ce 1er trimestre et dans la poursuite de la tendance observée en 2022, le Groupe affiche un recul de ses ventes d’électroménager lié à un net repli des volumes, notamment dans le gros électroménager, en partie compensé par l’augmentation des prix. Les produits techniques sont également en repli, avec des tendances contrastées entre la forte dynamique du son (en particulier des casques nomades), de la téléphonie (gain de parts de marché), et de la photo (en particulier les hybrides) compensée par le fort recul des ordinateurs, qui avaient bénéficié du fort besoin d’équipement en lien avec la crise sanitaire, et dans une moindre mesure celui des téléviseurs en l’absence d’innovations technologiques majeures. Les produits éditoriaux continuent d’afficher de fortes croissances de leurs ventes, portées par un trafic soutenu en magasins, en particulier dans le livre (et notamment la BD et les mangas), le disque vinyle et le gaming, avec notamment la très forte hausse des ventes de PS5 sur le trimestre. Les catégories de diversification poursuivent leur croissance portée principalement par la mobilité urbaine, par les jeux de société pour adultes ainsi que par les produits reconditionnés sur la marketplace. Enfin, les services poursuivent leur croissance sur la plupart des zones, et ont bénéficié de la poursuite du développement des souscriptions à l’offre Darty Max et du rebond de la billetterie.

Evolution par région

France et Suisse : chiffre d’affaires de 1 466 millions d’euros, -0,3% en données comparables1

L’activité sur la zone reflète les tendances du Groupe avec la très bonne tenue des produits éditoriaux, la très forte progression du gaming (effet PS5) et la progression de l’audio (notamment les vinyles), de la téléphonie et de la photo. Les services sont également bien orientés notamment la billetterie et les ventes de Darty Max qui incorporent désormais des services supplémentaires notamment pour la livraison. L’effet périmètre sur le trimestre est neutre et traduit un effet négatif en France avec notamment la fermeture du magasin d’Italie-2 et un effet positif en Suisse avec la contribution de Manor, dont le recentrage en Suisse romande sera finalisé d’ici fin mai.

Péninsule Ibérique : chiffre d’affaires de 155 millions d’euros, -1,6% en données comparables1

L’activité sur la péninsule ibérique est contrastée, avec un recul en Espagne et une légère progression au Portugal. En Espagne, l’inflation et la hausse des taux d’intérêts pèsent fortement sur le pouvoir d’achat des ménages et exacerbent la pression concurrentielle. Le Groupe réussit cependant à maintenir ses parts de marché grâce à l’attractivité de son offre et la qualité de sa clientèle. Au Portugal, la demande reste bien orientée compte tenu de la forte notoriété de l’enseigne, d’un marché de l’emploi très dynamique et d’un taux de chômage au plus bas. Le groupe bénéficie d’une forte dynamique dans les produits éditoriaux et catégories de diversification.

Belgique et Luxembourg : chiffre d’affaires de 160 millions d’euros, +3,1% en données comparables4.

Les produits techniques tirent la croissance du chiffre d’affaires et notamment la téléphonie qui bénéficie d’une mesure fiscale favorable au pouvoir d’achat des ménages ainsi que le son, le gaming et les livres. La hausse des services est portée par le développement de VDB Life (équivalent de Darty Max), alors que l’électroménager reste pénalisé par des arbitrages de consommation. Les ventes en magasins continuent à bénéficier de l’ouverture d’un magasin Fnac dans la région de Bruxelles en mai 2022.

Taux de marge brute

Le taux de marge brute du Groupe est stable par rapport au 1er trimestre 2022. Hors impact dilutif de la franchise, il est en progression de 20 pbs, grâce à l’impact positif des services (poursuite du déploiement de Darty Max et la reprise de l’activité sur la billetterie), partiellement compensé par un effet mix canal/produit négatif (notamment pénalisé par la hausse du poids du gaming et le recul des ventes d’électroménager).

Plan de réduction de la consommation énergétique

Afin de faire face au renchérissement des coûts de l’électricité, le Groupe a accéléré la mise en œuvre de son plan de réduction de la consommation énergétique : à la fin du 1er trimestre, plus de 20% du parc de magasins a été converti en éclairage full LED tandis que certaines amplitudes d’ouverture ont été réduites pour s’adapter à la fréquentation. D’ici la fin de l’année 2023 environ 60% du parc devrait être converti et l’ensemble sera achevé à la fin du premier semestre 2024. L’objectif visé par le Groupe est une réduction d’au moins 15% de la consommation électrique en France d’ici 2024 par rapport à 20225.

Actionnariat

Vesa Equity Investment a notifié le 21 mars dernier à l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), détenir plus de 25% du capital et des droits de vote de Fnac Darty, sans avoir l'intention de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au Conseil d'administration, ni d’acquérir le contrôle du Groupe. Vesa Equity Investment est désormais le 1er actionnaire du Groupe (25,1%) devant Ceconomy Retail International (24,2%) et Indexia Développement (11,3%).

PROJET D’ACQUISITION DE MEDIAMARKT AU PORTUGAL

Fnac Darty a annoncé ce jour la signature d’un accord avec MediaMarktConnect, filiale de Ceconomy, en vue de l’acquisition de 100% de leurs opérations au Portugal. MediaMarkt est un acteur profitable et de référence de la distribution de produits électroniques et électroménagers qui emploie environ 450 personnes et opère sur 10 magasins de grande taille et un site internet dédié. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 s’est établi à environ 140 millions d’euros.

Fort d’un développement réussi au cours des 25 dernières années, Fnac Darty emploie environ 1 700 personnes et opère sur un réseau de 35 magasins Fnac au Portugal, ainsi que 6 centres PC Clinic, 1 Nature et Découvertes et le site Fnac.pt, pour un chiffre d’affaires d’environ 370 millions d’euros à fin 2022. L’enseigne bénéficie d’une large couverture géographique et d’une excellente notoriété auprès des consommateurs. Avec ce projet d’acquisition, déjà relutif avant synergies, le Groupe consolidera sa position de numéro 2 au Portugal. Le nouvel ensemble pourra saisir l’opportunité d’accélérer sa croissance sur ses métiers historiques, de diversifier et d’élargir son offre sur le gros et le petit électroménager, de se renforcer dans les services et de gagner en efficacité.

L’opération est soumise aux conditions usuelles, notamment des autorités portugaises de la concurrence, avec un objectif d’être finalisée d’ici l’été 2023. La marque MediaMarkt continuera d’être utilisée, jusqu’à l’achèvement de la période de transition.

GOUVERNANCE

Au cours des douze derniers mois, le Conseil d’administration a mené une réflexion pour accueillir de nouvelles personnalités afin d’enrichir ses compétences. Ainsi, après avoir recueilli l’avis du Comité des nominations et des rémunérations, il proposera à l’Assemblée générale du 24 mai 2023 notamment de :

Nommer Monsieur Olivier DUHA, fondateur et co-Président de Webhelp, en qualité d’administrateur ;

Ratifier la nomination de Madame Laure HAUSEUX, en qualité d’administratrice.

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée générale et sous réserve d’un vote favorable, le Conseil d’administration demeurerait composé de quatorze membres dont onze membres indépendants, six femmes et deux membres représentant les salariés, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF.

PERSPECTIVES

Le premier trimestre démontre la capacité du Groupe à opérer favorablement dans un environnement macro-économique incertain et inflationniste où les consommateurs attendent des gammes de produits adaptées et des offres responsables et à valeur ajoutée. La mise en œuvre du plan stratégique Everyday répond à ces attentes avec l’approche omnicanale, l’accent mis sur l’innovation, et le développement d’une offre diversifiée de produits et services. L’acquisition de MediaMarkt Portugal s’intègre dans cette volonté de croissance rentable.

Par ailleurs, le Groupe poursuivra sa solide maîtrise des coûts grâce à la poursuite des plans de performance permettant de compenser une grande partie de l’inflation de l’exercice et particulièrement dans le domaine de la consommation énergétique.

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs d’atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 millions d’euros, un cash-flow libre opérationnel6 cumulé d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel1 d’au moins 240 millions d’euros en rythme annuel à partir de 2025.

ANNEXES

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2023 PAR SECTEUR OPERATIONNEL

T1 2023







Variation vs T1 2022 (en M€) Réelle A périmètre et à taux de change constants À données comparables France et Suisse 1 466,1 -0,3% -0,4% -0,3% Péninsule Ibérique 154,9 -1,6% -1,6% -1,6% Belgique et Luxembourg 159,7 +4,0% +4,0% +3,1% Groupe 1 780,7 0,0% -0,2% -0,1%

PARC DE MAGASINS

31-déc.-2022 Ouverture Fermeture 31-mars-2023 France et Suisse * 826 6 2 830 Traditionnel Fnac 96 0 1 95 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 36 2 0 38 Proximité Fnac 79 0 0 79 Connect Fnac 7 0 0 7 Darty 486 4 1 489 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 104 0 0 104 Dont magasins franchisés 414 6 0 420 Péninsule Ibérique 75 0 0 75 Traditionnel Fnac 53 0 0 53 Périphérie Fnac 0 0 0 0 Travel Fnac 2 0 0 2 Proximité Fnac 16 0 0 16 Connect Fnac 4 0 0 4 Dont magasins franchisés 6 0 0 6 Belgique et Luxembourg 86 0 1 85 Traditionnel Fnac *** 13 0 0 13 Périphérie Fnac 0 0 0 0 Travel Fnac 0 0 0 0 Proximité Fnac 1 0 0 1 Connect Fnac 0 0 0 0 VDB (Darty) 72 0 1 71 Groupe Fnac Darty 987 6 3 990 Traditionnel Fnac 162 0 1 161 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 38 2 0 40 Proximité Fnac 96 0 0 96 Connect Fnac 11 0 0 11 Darty 558 4 2 560 Fnac/Darty 1 0 0 1 Nature & Découvertes 104 0 0 104 Dont magasins franchisés 420 6 0 426

* Fnac : y compris 11 magasins étrangers : 1 au Cameroun, 1 au Congo, 2 en Côte d'Ivoire, 3 au Qatar, 2 au Sénégal et 2 en Tunisie ; et y compris 8 magasins Fnac Dom-Tom (dont un format Travel à la Réunion)

* Darty : y compris 2 magasins étrangers : 2 en Tunisie ; et y compris 10 magasins Darty Dom-Tom : 2 en Martinique, 2 en Guadeloupe, 1 en Guyane, 2 à la Réunion et 3 en Nouvelle-Calédonie

* Excluant les 23 SIS Manor (dont 14 ont ouvert en 2022)

** Nature et Découvertes et ses filiales dirigées depuis la France, y compris 4 magasins en Belgique, 1 au Luxembourg, 7 franchisés en Suisse, 1 franchisé au Portugal ; Y compris 5 magasins N&D franchisés Dom-Tom : 1 en Martinique, 1 à la Réunion, 1 en Guadeloupe, 1 en Nouvelle-Calédonie, 1 en Guyane

*** Dont 1 magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

