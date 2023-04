GTT : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 80 millions d’euros, en croissance de 17,2 % ; poursuite de la bonne dynamique des commandes

English French

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 :

80 millions d’euros, en croissance de 17,2 % ; poursuite de la bonne dynamique des commandes

Niveau de c ommandes élevé : 2 5 méthaniers et 1 FLNG

Chiffre d’affaire s de 80 millions d’euros en ligne avec les attentes

Confirmation des objectifs 2023

1ère place au classement INPI des ETI1 déposantes de brevets

Paris – Le 20 avril 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2023.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec 25 commandes de méthaniers et une commande d’unité de liquéfaction de GNL enregistrées au premier trimestre 2023, la performance commerciale sur notre activité principale demeure soutenue, dans le sillage d’une année 2022 exceptionnelle. La demande de GNL reste particulièrement forte, comme en témoignent les deux décisions finales d’investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction intervenues au cours du premier trimestre, qui génèreront des besoins additionnels de méthaniers au cours des prochaines années.

GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation avec pour ambition d’être un acteur technologique majeur de la décarbonation du transport maritime. A ce titre, nous avons obtenu, au cours du premier trimestre, plusieurs nouvelles approbations, notamment dans le domaine des carburants alternatifs.

Concernant notre démarche RSE, GTT a rejoint début mars le Pacte Mondial des Nations Unies, témoignant ainsi de notre engagement en faveur d’une économie durable et responsable.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’inscrit en forte progression de 17,2 % par rapport au premier trimestre 2022. L’activité s’accélérera notamment au second semestre 2023, bénéficiant du nombre croissant de navires en construction. Dans ce contexte, le Groupe confirme ses objectifs 2023. »

Evolution des activités du Groupe au cours du premier trimestre 2023

- Poursuite de la dynamique des commandes de méthaniers

A la suite d’une année 2022 record en termes de commandes, GTT a enregistré 25 commandes de méthaniers au cours du premier trimestre 2023. Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2026 et le quatrième trimestre 2027.

GTT a également reçu une commande pour une unité de liquéfaction de GNL (FLNG), dont la livraison interviendra au premier trimestre 2027.

- Digital : signature de nouveaux contrats et lancement d’une nouvelle marque

Le 16 janvier 2023, Ascenz a été sélectionné par un important armateur mexicain pour équiper un pétrolier avec son système de surveillance électronique du carburant (Electronic Fuel Monitoring System ou EFMS).

En mars 2023, Marorka a signé un contrat clé avec un acteur européen majeur du transport maritime afin d’installer des systèmes de collecte automatique de données et des logiciels intelligents de gestion et d’optimisation des performances énergétiques et environnementales sur 30 porte-conteneurs en 2023, avec une option pour 30 autres en 2024. Par ailleurs, GTT a été choisi par deux grands armateurs européens de GNL pour équiper trois navires avec sa solution de maintenance prédictive, le « Sloshing Virtual Sensor ».

Enfin, GTT a annoncé la création d’une nouvelle marque Ascenz Marorka2 avec pour mission de fournir aux armateurs et aux affréteurs les solutions les plus avancées, innovantes et fiables.

- Poursuite du développement d’Elogen

Elogen a conclu, en février 2023, un contrat phare avec Crosswind, une joint-venture entre Shell et Eneco, dans le cadre d’un projet éolien en mer pour la conception et la fabrication d’un électrolyseur d'une puissance de 2,5 MW3.

Par ailleurs, Elogen poursuit ses travaux de R&D avec pour objectif l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité énergétique de ses solutions.

- Innovation : Développement de nouvelles technologies – GTT à nouveau champion en nombre de brevets déposés

Pour la quatrième année consécutive, GTT occupe la 1ère place du palmarès de l’INPI des ETI déposantes de brevets en 2022. Ce classement met en lumière la forte dynamique d’innovation de GTT.

Au début du premier trimestre 2023, GTT a annoncé avoir obtenu une approbation de principe de la part de Lloyd’s Register pour une solution d’optimisation de la maintenance des réservoirs à membranes GNL permettant aux armateurs et aux affréteurs d’accroitre la flexibilité opérationnelle et réaliser ainsi des économies substantielles.

Par ailleurs, le Groupe a obtenu une subvention de 4,66 millions d’euros de la part de Bpifrance pour la conception d’un système de capture de CO 2 à bord des navires et pour le développement de solutions intelligentes de performance opérationnelle par OSE Engineering4 (groupe GTT) dans le cadre du projet MerVent.

Enfin, OSE Engineering a annoncé participer au consortium HyMot5 soutenu par l’ADEME dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), avec pour objectif d’intensifier la recherche portant sur le développement d’un moteur à hydrogène destiné aux véhicules utilitaires légers.

Plus récemment, GTT a reçu 4 approbations de principe de la part de la société de classification japonaise ClassNK pour ses derniers projets de développement en matière de carburants alternatifs, à savoir :

un concept de grand pétrolier (VLCC 6 ) Dual-Fuel de 12 500 m 3 , équipé du système GTT Mark III Flex ;

) Dual-Fuel de 12 500 m , équipé du système GTT Mark III Flex ; un réservoir de GNL auquel est attribué la notation « NH 3 ready » 7 , qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH 3 , l'évaluation des risques et la gestion du taux d’évaporation du gaz ;

ready » , qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH , l'évaluation des risques et la gestion du taux d’évaporation du gaz ; un concept de navire roulier (PCTC 8 ) Dual-Fuel de 8 000 CEU 9 avec une notation « NH 3 ready » ;

) Dual-Fuel de 8 000 CEU avec une notation « NH ready » ; le système RecycoolTM, appliqué aux navires propulsés au GNL, qui permet de reliquéfier l’excès de gaz d’évaporation, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance économique.

- Démarche RSE

GTT a annoncé, le 13 mars 2023, son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, s’engageant ainsi à promouvoir les « Dix principes » autour des Droits de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)10 dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance.

Carnet de commandes au 31 mars 2023

Au 1er janvier 2023, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 274 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 8 méthaniers, 2 éthaniers, 1 FSU ;

Commandes obtenues : 25 méthaniers, 1 FLNG

Au 31 mars 2023, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 289 unités, dont :

273 méthaniers ;

2 éthaniers ;

1 FSRU ;

1 FSU ;

1 FLNG ;

11 réservoirs terrestres.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison d’un navire, le nombre de navires en commande au 31 mars 2023 s’élève à 69 unités.



Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023

(en milliers d'euros) T1 2022 T1 2023 Var. Chiffre d'affaires 68 184 79 891 +17,2 % Dont nouvelles constructions 61 749 73 463 +19,0 % dont méthaniers / éthaniers 53 840 66 248 23,0 % Dont FSU11 3 602 1 239 -65,6 % dont FSRU12 - - - dont FLNG13 726 - - dont réservoirs terrestres 747 1 079 +44,4 % dont GBS14 2 082 - - dont navires propulsés au GNL 753 4 897 +550,3 % Dont électrolyseurs 886 1 495 +68,7 % Dont services 5 549 4 933 -11,1 %

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023 s’élève à 79,9 M€, en hausse de 17,2 % par rapport au premier trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 73,5 M€, en augmentation de 19,0 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2022. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 66,2 M€, en hausse de 23,0%. A noter que le nombre de méthaniers en construction va significativement augmenter à compter du deuxième trimestre 2023, générant ainsi des revenus supplémentaires, notamment au second semestre. Les redevances des FSU s’élèvent à 1,2 M€, en baisse de 65,6%, le premier FSU ayant été livré au cours du trimestre, et celles des réservoirs terrestres à 1,1 M€ (+44,4%). Les redevances générées par l’activité GNL carburant (4,9 M€) commencent à bénéficier des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 1,5 M€ au premier trimestre 2023, contre 0,9 M€ au premier trimestre 2022. Le Groupe anticipe une accélération au cours de l’année.

Le chiffre d’affaires lié aux services affiche une baisse de 11,1 %, pour s’établir à 4,9 M€ au premier trimestre 2023, en raison de la diminution des études d’avant-projet, dont la demande est par nature fluctuante, et des revenus générés par les services d’assistance des navires en opération.





KFTC

Le Groupe rappelle que par décision du 13 avril 2023, la Supreme Court de Corée a rejeté la demande d’appel formée par GTT en décembre 2022 contre la décision de la High Court de Séoul confirmant l'obligation de la Société de séparer, en tout ou partie, l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent.

La Société considère que les prestations d’assistance technique et d’ingénierie sont indispensables à la sécurité et la performance de ses solutions.

Perspectives 2023 confirmées

Le Groupe estime que l’activité s’accélérera notamment au second semestre 2023, bénéficiant du nombre croissant de navires en construction.

Dans ce contexte et en l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2023, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2023 dans une fourchette de 385 à 430 M€,

un EBITDA consolidé 2023 dans une fourchette de 190 à 235 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2023, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé15.





***

Présentation du point sur l’activité du premier trimestre 2023

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Virginie Aubagnac, Directrice administrative et financière, commenteront l’activité du premier trimestre 2023 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra jeudi 20 avril 2023, à 18h15, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 20 avril à 17h45.

Agenda financier

Assemblée Générale des actionnaires : 7 juin 2023

Paiement du solde du dividende au titre de l’exercice 2022 : le 14 juin 2023

Publication des résultats semestriels 2023 : le 27 juillet 2023 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2023 : le 25 octobre 2023 (après clôture de bourse)

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 48 45

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2022, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 28 juillet 2022. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

1 Entreprises de Taille Intermédiaire.

2 Voir le communiqué GTT diffusé le 20/03/2023

3 Voir le communiqué Elogen diffusé le 07/02/2023.

4 Plus d’information sur le site : https://www.ose-engineering.fr/

5 Voir le communiqué GTT diffusé le 14/02/2023.

6 VLCC : Very Large Crude Carrier.

7 « NH 3 Ready » : compatible avec l’ammoniac.

8 PCTC : Pure Car and Truck Carrier - Transporteurs de véhicules légers, camions et engins roulants.

9 CEU = Car Equivalent Unit - Mesure de la capacité de transport de marchandises d'un navire roulier (PCTC).

10 Plus d’informations sur les 17 ODD : https://pactemondial.org/17-objectifs-developpement-durable/

11 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

12 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

13 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

14 Gravity Based Structures : réservoirs sous-marins.

15 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

Pièce jointe