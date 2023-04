BUREAU VERITAS - Fort démarrage de l’année ; Perspectives 2023 confirmées

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 20 avril 2023

Fort démarrage de l’année ; Perspectives 2023 confirmées

Chiffres clés1 du premier trimestre 2023 (T1 2023)

Chiffre d'affaires (CA) de 1 404,5 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de 8,9 % par rapport à l’exercice précédent et de 8,5 % sur une base organique

Forte croissance organique atteinte pour les activités : Marine & Offshore (+13,5 %), Industrie (+12,5 %), Certification (+11,2 %), Bâtiment & Infrastructures (+9,0 %) et Agroalimentaire & Matières Premières (+7,7 %), comparé au premier trimestre 2022 ; repli pour l’activité Biens de consommation (-3,5 %) en raison de la baisse des lancements de nouveaux produits et des volumes

L’effet de périmètre a été positif de 1,5 %, reflétant les acquisitions bolt-on réalisées lors des trimestres précédents

L’impact des devises a été négatif de 1,1 %, principalement en raison de la dépréciation de la monnaie de certains pays émergents par rapport à l’euro

Faits marquants du premier trimestre 2023

Croissance tirée par la grande majorité du portefeuille dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Europe, Afrique et Asie-Pacifique)

Maintien de la dynamique des solutions liées à la Durabilité et à l’ESG sur l’ensemble du portefeuille, représentant 55 % des ventes du Groupe au travers des services et solutions de la Ligne Verte BV

Lancement d’un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable s’assurant qu’il est produit en respectant des principes de sûreté et de durabilité, et à partir de sources d’énergies renouvelables

Obtention de l’accréditation par Bureau Veritas afin de délivrer le label « anti-gaspillage alimentaire », créé en France (dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire)

Perspectives 2023 confirmées

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre :

une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.





Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe, commente :

« Bureau Veritas a maintenu une forte trajectoire de croissance au premier trimestre 2023, combinant un développement organique soutenu avec la contribution des acquisitions ciblées réalisées les trimestres précédents, notamment aux États-Unis. La diversité de notre portefeuille, notre solide pipeline de ventes et notre leadership en matière de Durabilité et de transition énergétique nous placent dans une bonne position pour continuer à croître régulièrement sur le moyen terme.

Bureau Veritas est au premier plan de la transition énergétique et des aspirations sociétales de toutes ses parties prenantes. Durant le trimestre, nous avons soutenu nos clients à travers diverses initiatives, telles que le lancement d’un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable et l’accréditation pour un nouveau label « anti-gaspillage alimentaire ».

Pour l'avenir, considérant les incertitudes macroéconomiques qui évoluent et impactent nos clients, nous confirmons nos perspectives pour 2023. »

CHIFFRES CLÉS DU T1 2023





CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 113,1 101,4 +11,5 % +13,5 % - (2,0) % Agroalimentaire & Matières Premières 302,7 280,7 +7,8 % +7,7 % - +0,1 % Industrie 295,3 269,5 +9,6 % +12,5 % - (2,9) % Bâtiment & Infrastructures 431,6 388,2 +11,2 % +9,0 % +2,0 % +0,2 % Certification 106,9 97,3 +9,9 % +11,2 % - (1,3) % Biens de consommation 154,9 153,0 +1,2 % (3,5) % +7,1 % (2,4) % Chiffre d'affaires du Groupe 1 404,5 1 290,1 +8,9 % +8,5 % +1,5 % (1,1) %

Le chiffre d’affaires a atteint 1 404,5 millions d’euros au premier trimestre 2023, soit une hausse de 8,9 % par rapport au T1 2022. La croissance organique s’est élevée à 8,5 %, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique.

La moitié du portefeuille d’activités (Agroalimentaire & Matières Premières, Bâtiment & Infrastructures) affiche une croissance organique moyenne de 8,4 %, bénéficiant de tendances positives fortes sur les activités Capex et Opex. Plus d’un tiers du portefeuille (Certification, Industrie et Marine & Offshore) a délivré une croissance organique moyenne de 12,5 % tirée par les tendances sur les nouvelles énergies et la décarbonation. Moins d’un sixième du portefeuille (Biens de Consommation) a décliné de 3,5% sur une base organique en raison des niveaux de stocks élevés et de la diminution des lancements de nouveaux produits.

Par zone géographique, les activités en Amériques affichent une performance forte (28 % du chiffre d’affaires, hausse de 13,9 % sur une base organique) portée par une croissance de 7,8 % aux États-Unis (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et de 26,5 % en Amérique latine (tirée par le Brésil et le Chili notamment). L'activité en Europe (35 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 6,7% sur une base organique) a été tirée principalement par la robuste performance de l’Europe du Sud et des Pays-Bas. Dans la zone Asie-Pacifique (28 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,3 % sur une base organique), une forte croissance a été enregistrée en Australie ainsi que dans les pays d’Asie du Sud-Est, tandis que la Chine a renoué avec la croissance au cours du trimestre. Enfin, l’activité a également été forte en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires, en hausse de 14,0 % sur une base organique), essentiellement grâce aux projets de Bâtiment & Infrastructures et d'énergie au Moyen-Orient.

La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de 1,5 %, reflétant les acquisitions ciblées réalisées au cours des derniers trimestres.

Les variations des taux de change ont eu un impact légèrement négatif de 1,1 %, principalement du fait de la dépréciation des devises de certains pays émergents face à l’euro.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

À la fin du mois de mars 2023, la dette financière nette ajustée du Groupe a connu une légère hausse par rapport au niveau enregistré au 31 décembre 2022. Bureau Veritas disposait de 1,6 milliard d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d’euros. Bureau Veritas bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100 % de la dette à taux fixe.

PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, Bureau Veritas prévoit pour 2023 d’atteindre :

une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion3 du cash supérieur à 90 %.





PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE BUREAU VERITAS

Indicateurs clés – Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)

ODD des

Nations Unies T1 2023 Exercice 2022 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 4 N° 3 0,27 0,26 0,26 Taux de féminisation des postes de direction 5 N° 5 29,6 % 29,1 % 35,0 % Nombre d’heures de formation par employé (par an) 6 N° 8 4,2 32,5 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an) 7 N° 13 2,32 2,32 2,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 96,6 % 97,1 % 99,0 %

NOMINATION DE MARC ROUSSEL EN TANT QUE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF MATIÈRES PREMIÈRES, INDUSTRIE & INFRASTRUCTURES, FRANCE ET AFRIQUE





Marc Roussel a été nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), France et Afrique au1er mars 2023. Il reporte à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, et a rejoint le Comité exécutif du Groupe. Marc Roussel avait rejoint Bureau Veritas en 2015 en tant que Senior Vice-Président, Matières Premières, Industrie & Infrastructures, Afrique.

Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2023

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 113,1 101,4 +11,5 % +13,5 % - (2,0) %

L’activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 13,5 % au premier trimestre 2023 avec les tendances suivantes :

une augmentation modérée à un chiffre dans l’activité Nouvelles Constructions (39 % du chiffre d’affaires de la division), tirée principalement par un carnet de commandes très solide composé de navires de différents types et tailles.

(39 % du chiffre d’affaires de la division), tirée principalement par un carnet de commandes très solide composé de navires de différents types et tailles. le sous-segment Navires en service ( Core ) (47 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une solide croissance à deux chiffres, bénéficiant du décalage d’un certain nombre d’inspections périodiques lié à la Covid19, ainsi que des hausses de prix. À la fin du mois de mars, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 524 navires, représentant 144,8 millions de tonneaux bruts (GRT).

( ) (47 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une solide croissance à deux chiffres, bénéficiant du décalage d’un certain nombre d’inspections périodiques lié à la Covid19, ainsi que des hausses de prix. À la fin du mois de mars, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 524 navires, représentant 144,8 millions de tonneaux bruts (GRT). Une croissance modérée à un chiffre a été enregistrée pour les Services (14 % du chiffre d’affaires de la division, incluant Offshore), qui ont profité de l’extension des services non-liés à la classification.





Les nouvelles commandes s’élèvent au total à 2,3 millions de tonneaux bruts à la fin mars 2023 (à un niveau similaire à celui de la même période de l’exercice précédent) dans un marché du shipping en baisse au premier trimestre. Le carnet de commandes atteint ainsi 21,2 millions de tonneaux bruts à la fin du trimestre, soit une hausse de 5,5 % par rapport à décembre 2022. Il reste très diversifié, composé de navires utilisant le GNL (gaz naturel liquéfié) comme carburant, de navires porte-conteneurs et de navires spécialisés.

Au cours du premier trimestre 2023, la division Marine & Offshore a continué à tirer parti de la numérisation à la suite du partenariat du Groupe avec le fournisseur mondial de logiciels maritimes NAPA, qui permet la réalisation de vérifications et de calculs de règles prescriptives à l'aide d'outils de modélisation en 3D. Début 2023, Damen Engineering a annoncé l'achèvement de la première conception de navire entièrement créée, révisée et approuvée par Bureau Veritas à l'aide de modèles 3D.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du premier trimestre, la division a continué à bénéficier de sa position de leader sur le marché des carburants alternatifs, principalement le GNL et la double propulsion au méthanol.

Bureau Veritas a délivré une Approbation de principe (AiP) à Viridis Bulk Carrier, qui soutient une nouvelle norme zéro carbone pour la logistique de vracs à courte distance, en utilisant l’ammoniac en guise de carburant. Il s’agit là d’une étape majeure qui permet d'utiliser l’ammoniac en tant que carburant pour décarboner l'industrie maritime.

En mars 2023, le Groupe a annoncé qu'il accordera une approbation totale et une aide à la conception pour classer deux ferries à double extrémité, double coque et propulsion diesel-électrique destinés à être mis en service à Hong Kong. L’un des deux ferries sera doté d’une propulsion hybride diesel-électrique et émettra zéro émission lors de la navigation dans les limites de la jetée ; Les deux ferries seront équipés d'une batterie et d'une technologie à énergie solaire.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 302,7 280,7 +7,8 % +7,7 % - +0,1 %

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a atteint une croissance organique de 7,7 % au premier trimestre 2023, avec des tendances positives pour toutes les activités.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 30 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique modérée à un chiffre. Les activités liées aux échanges O&P (Trade) ont enregistré une croissance constante, grâce à des volumes et à des tarifications plus élevées. La performance a été très bonne dans la région Europe, qui a bénéficié des changements de routes commerciales dus à la guerre en Ukraine. L’activité a été forte en ce qui concerne les services non liés aux échanges, tels que les services Verifuel d’études de quantité de combustible de soute et les solutions axées sur la durabilité qui ont continué à se développer dans l’ensemble du segment O&P.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré globalement une croissance organique modérée à un chiffre. L’activité amont (Upstream, près des deux-tiers de M&M) affiche une croissance solide (hausse de 3,4 % sur une base organique).

L’activité d’exploration a subi un ralentissement à cause du renforcement des conditions financières concernant les explorateurs juniors alors que les grandes sociétés minières ont maintenu leur activité. Dans les tests liés à l’exploitation minière, l’activité a de nouveau été tirée par le mix de l’or, des métaux de transition énergétique et des minéraux en vrac. L’activité des laboratoires sur site du Groupe s’est encore développée au 1er trimestre, avec l’obtention de contrats clés en Amérique latine notamment. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance organique à deux chiffres (hausse de 12,1 % sur une base organique), alimentée par toutes les principales matières premières (cuivre, charbon et métaux non ferreux), avec des volumes d’échanges importants en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, et par les initiatives de tarification. Les méga-tendances, que sont l’urbanisation, l'électrification/la transition énergétique, continuent d’alimenter la demande.

Le segment Agroalimentaire (22 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance modérée à un chiffre sur une base organique, avec une performance forte dans les activités d’échanges agricoles et l’inspection des produits alimentaires. Les activités d'inspection agricole ont connu une forte croissance, dans l’ensemble, bénéficiant plus particulièrement de tendances solides en Asie et au Moyen-Orient. L’activité Alimentaire a vu les tendances s’améliorer, principalement grâce à la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les pays d’Asie du Sud-Est ont bénéficié de l’obtention d'un contrat gouvernemental concernant la sécurité alimentaire. Dans le plus grand pôle australien du Groupe, la stratégie de diversification a contribué à la croissance.

Le segment Services aux gouvernements (15 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre dans la plupart des zones géographiques. Il a bénéficié de la montée en puissance de plusieurs contrats de VOC (vérification de conformité) (Nigeria, Zimbabwe, Irak) et de contrats de guichet unique en République démocratique du Congo (RDC), au Togo et en Arménie. De plus, le niveau d’activité important sur les contrats existants a contribué à stimuler la croissance en RDC.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier trimestre 2023, Bureau Veritas s’est vu attribuer un contrat de sécurité alimentaire et de contrôle-qualité au Moyen-Orient, pour aider les agriculteurs et les producteurs de la province à se conformer aux exigences des normes et règlementations d’une nouvelle ville durable.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 295,3 269,5 +9,6 % +12,5 % - (2,9) %

L’activité Industrie fait partie des activités qui ont enregistré la meilleure performance dans le portefeuille du Groupe au premier trimestre 2023 avec une croissance organique de 12,5 %, et une croissance dans tous les segments.

Au niveau géographique, la plupart des régions ont délivré une forte croissance au cours du trimestre, l’Amérique latine étant en tête avec l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

Au niveau des marchés, le segment Power & Utilities (15 % du chiffre d’affaires de la division) est resté un moteur de croissance clé pour le portefeuille, avec la réalisation d’une performance organique à deux chiffres au premier trimestre pour les activités Opex et Capex. En Amérique latine (au Chili et en Argentine notamment), l’activité a fortement été tirée par la montée en puissance de contrats remportés auprès de divers clients spécialisés dans la distribution d’énergie (services Opex d’exploitation sur le terrain pour les services publics), l’augmentation de volumes des contrats existants et la renégociation des prix. En Europe, le segment de la production d’énergie nucléaire a grandement contribué à la croissance en France et au Royaume-Uni.

Les activités de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydrogène) ont poursuivi leur accélération avec une performance organique élevée à deux chiffres dans la plupart des régions géographiques. Cela a notamment été le cas aux États-Unis, avec une forte dynamique d’activité de Bradley Construction Management (projets de construction liés à l’énergie solaire), qui a bénéficié de l’assouplissement des restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et des premières opportunités provenant des attentes d’investissement découlant de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act - incitations fiscales). Les opportunités autour de l’hydrogène et des projets de captage et de stockage du carbone s’annoncent prometteuses.

Le segment Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre. Les deux tiers de l’activité sont liés aux services Opex ont augmenté de 14,2 % car ils continuent de bénéficier de la conversion d’un solide pipeline de ventes et d'un carnet de commandes sain. Les activités liées aux Capex, y compris les Services d’approvisionnement, ont connu une croissance organique élevée à un chiffre, essentiellement due au démarrage de nouveaux projets.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier trimestre 2023, le Groupe a signé un protocole d’accord avec KPMG à Singapour, Maybank et l’Université nationale de Singapour afin de co-développer des solutions de décarbonation prêtes à l’emploi dans les Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L'objectif est d’aider les entreprises des secteurs de l’énergie, des transports et de l’immobilier à évaluer et à atténuer l’impact du changement climatique sur leurs activités.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 431,6 388,2 +11,2 % +9,0 % +2,0 % +0,2 %

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une forte croissance organique de 9,0 % au premier trimestre, principalement sous l’impulsion des régions Amériques et Moyen-Orient.

Une croissance organique à deux chiffres a été réalisée dans les activités liées à la Construction (55 % du chiffre d’affaires de la division) tandis qu’une croissance modérée à un chiffre a été enregistrée dans les activités des Bâtiments en service (45 % du chiffre d’affaires de la division).

Le Groupe a enregistré une nette augmentation de la croissance organique dans les Amériques (27 % du chiffre d’affaires de la division) alimentée par la plupart des pays. Les opérations de Bureau Veritas aux États-Unis ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre grâce à son portefeuille d’activités diversifié (services de mise en exploitation de centres de données, aide à la gestion de projets et activité transactionnelle pour les services liés aux Opex, etc.). La dynamique a été particulièrement forte en ce qui concerne les services de conformité des produits de stations et de contrôle technique liés aux stations de recharge de véhicules électriques. En Amérique latine, la croissance du Groupe a été très forte grâce à la montée en puissance de grands contrats Capex pour l’aide à la gestion de projet signés au second semestre 2022.

La croissance en Europe (50 % du chiffre d’affaires de la division) a été forte dans l’ensemble, grâce à un mix solide d’activités à la fois dans la construction et dans les bâtiments en service. Une croissance à deux chiffres a été atteinte au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. En France, la croissance est due principalement à l’activité Bâtiment en service (environ les trois-quarts de l’activité française) car elle a bénéficié d'un effet prix positif et de la bonne performance des solutions du Groupe pour les services liés à l’énergie (assistance technique ; services de conseil). Les activités liées aux Capex affichent une croissance portée par le contrôle technique et une empreinte plus tournée vers l’infrastructure et les travaux publics que vers les bâtiments résidentiels.

La région Asie-Pacifique (19 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique de 7,9 % grâce aux pays d’Asie du Sud-Est. En Chine, l’activité est restée morose. Le pipeline de ventes est en hausse. L’activité a réalisé une bonne performance en Inde (hausse de 29 % sur une base organique).

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (4 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a encore enregistré une très forte croissance principalement grâce à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (E.A.U) qui bénéficient du développement de nombreux projets. En Arabie saoudite, le Groupe est resté très impliqué dans la prestation des services AQ/CQ pour le projet NEOM, une ville intelligente qui sera alimentée par des énergies renouvelables et deviendra un centre pour les biotechnologies, les médias et le divertissement.

Réalisations en matière de durabilité

Le Groupe a développé un cadre d'audit et un service d’analyse d’écart pour le Pacte pour des centres de données climatiquement neutres (CNDCP), en collaboration avec l'EUDCA (European Data Centre Association) et le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Le cadre permettra d’évaluer et de vérifier la conformité des centres de données avec l’initiative d’autorégulation du Pacte (SRI), en assurant leur durabilité et leur efficacité. Bureau Veritas a conçu ce cadre pour aider ses clients propriétaires et/ou exploitants de centres de données à mettre en œuvre une stratégie de conformité avec diverses réglementations : la taxonomie européenne, la directive européenne sur l'efficacité énergétique (EED) et la directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 106,9 97,3 +9,9 % +11,2 % - (1,3) %

L’activité Certification a enregistré une forte croissance organique de 11,2 % au premier trimestre 2023. La croissance a été soutenue à la fois par le volume et par un effet prix solide dans la plupart des régions et des programmes.

Toutes les régions ont enregistré une croissance organique. Les régions Amériques et Asie-Pacifique ont réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division, portées par un développement commercial solide et un intérêt fort pour les services axés sur la durabilité. La croissance a été très élevée dans les pays où le mix d’activités a été considérablement diversifié au cours des dernières années (avec la transition des schémas QHSE traditionnels vers de nouveaux services), comme le prouvent le Brésil (audits de seconde partie), l’Australie, le Vietnam et la Chine (axés sur la durabilité).

Dans le portefeuille du Groupe, il a été enregistré une croissance à deux chiffres pour les schémas QHSE (retour à la normale après de nouvelles certifications) et pour les services en lien avec la Chaîne d’approvisionnement et le Développement durable tandis que la Certification alimentaire (portée par la Sécurité alimentaire) a réalisé une croissance organique élevée à un chiffre. En Australie, le Groupe s’est vu attribuer un vaste contrat d’externalisation par la Commission sur la sécurité et la qualité des soins aux personnes âgées. Le contrat vise à réaliser des audits dans les installations de soins aux personnes âgées afin d’en vérifier la conformité par rapport aux normes de qualité établies en la matière.

La quête d’une meilleure protection des marques, de la transparence des données et de la responsabilité sociale dans toute la chaîne d’approvisionnement a continué à alimenter la demande de services Bureau Veritas. Au T1, ses services de Durabilité ont encore enregistré une forte croissance (hausse de 17,8 %). Cette croissance s’explique par la forte demande concernant la vérification des émissions de gaz à effet de serre, et les audits ESG des chaînes d’approvisionnement.

S’appuyant sur l’évolution des réglementations, le Groupe a poursuivi la diversification de son portefeuille pendant le trimestre et celle-ci a été un moteur de croissance. La dynamique a été particulièrement bonne sur les solutions dédiées aux entreprises pour la lutte contre la corruption, la gestion des actifs, la protection des données et les systèmes de management de l’informatique, et la continuité des activités. En particulier, l’offre de cybersécurité a enregistré une croissance organique de 33,5 % au T1, grâce à un développement commercial important et à une augmentation de la demande pour un renforcement du contrôle des systèmes de sécurité.

Réalisations en matière de durabilité

Au premier trimestre 2023, Bureau Veritas a délivré le premier label français « anti-gaspillage alimentaire » à un supermarché Carrefour suite à un audit réussi du magasin et du siège. Le label, qui a une validité de trois ans, valorise les bonnes pratiques dans trois domaines : l’approvisionnement et l’achat de marchandises alimentaires auprès des fournisseurs, la commercialisation des denrées alimentaires dans les magasins, et la gestion et le don des invendus. Le Groupe a également été accrédité par l’UKAS, l’organisme d’accréditation du Royaume-Uni, afin de délivrer des certificats ISO 19443 pour contrôler la qualité dans toute la chaîne de prestataires externes de l’industrie nucléaire.

Bureau Veritas a également annoncé le lancement d’un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable. Cette certification vise à accompagner l’industrie en assurant que l’hydrogène est produit en respectant des principes de sûreté et de durabilité, et à partir de sources d’énergies renouvelables.

Le Groupe a également décroché un grand contrat auprès d’une société du secteur du Pétrole & Gaz afin d’assurer la réalisation des audits de sécurité, de santé et de conformité environnementale sur plus de 30 sites du client dans sept États du Brésil.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 154,9 153,0 +1,2 % (3,5) % +7,1 % (2,4) %

L’activité des services de Biens de consommation affiche une performance organique de -3,5 % au premier trimestre 2023, avec des tendances différentes selon les régions et les services.

L’Asie, et plus particulièrement la Chine, la Corée et les pays d’Asie du Sud-Est, est la région qui a le plus pâti du ralentissement économique mondial, alors que les Amériques (l’Amérique latine, en particulier) et le Moyen-Orient continuent de bénéficier à la fois de la stratégie de diversification déployée ces dernières années et des tendances structurelles à la délocalisation de proximité.

Les segments Textiles, Biens durables et Jouets (48 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une baisse organique modérée à un chiffre au premier trimestre 2023, à cause de la réduction de la demande mondiale et des niveaux de stocks élevés en conséquence. L’activité en Chine a été moins impactée car elle connait une reprise depuis l’atténuation des perturbations liées à la Covid-19.

Le segment Produits cosmétiques, Hygiène et Beauté (8 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une solide croissance organique à deux chiffres au premier trimestre 2023. Cette très bonne performance est complétée par la montée en puissance d’Advanced Testing Laboratory (ATL) et de Galbraith Laboratories Inc., deux sociétés acquises au cours de l’exercice précédent. Ces dernières contribuent à renforcer la position de Bureau Veritas dans ce secteur en pleine croissance.

Les services d'inspection et d’audit (12 % du chiffre d’affaires de la division) ont conservé une bonne dynamique, avec une croissance organique élevée à un chiffre, sur les audits RSE durant le premier trimestre 2023, tandis que le segment Technologies (32 %) a été affecté en Asie par une diminution des lancements de produits dans le domaine technologique (principalement des smartphones) et par la baisse généralisée de la demande de petits appareils électriques et de produits électroniques. Le sous-segment Nouvelles mobilités affiche encore une croissance solide à deux chiffres grâce à la bonne dynamique des tests sur les moteurs de véhicules électriques, les tableaux de bord ou les stations de recharge.

Le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification géographique afin de tirer profit des changements d’approvisionnement structurels qui ont lieu actuellement en Asie du Sud et du Sud-Est. À cet égard, Bureau Veritas a ouvert récemment à Hanoï un nouveau laboratoire qui sera entièrement dédié aux tests de connectivité et aux tests dans le Wireless.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.



Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE (T1)

EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 113,1 101,4 + 11,5 % + 13,5 % - (2,0) % Agroalimentaire & Matières Premières 302,7 280,7 + 7,8 % + 7,7 % - + 0,1 % Industrie 295,3 269,5 + 9,6 % + 12,5 % - (2,9) % Bâtiment & Infrastructures 431,6 388,2 + 11,2 % + 9,0 % + 2,0 % + 0,2 % Certification 106,9 97,3 + 9,9 % + 11,2 % - (1,3) % Biens de consommation 154,9 153,0 + 1,2 % (3,5) % + 7,1 % (2,4) % Chiffre d’affaires du Groupe 1 404,5 1 290,1 + 8,9 % + 8,5 % + 1,5 % (1,1) %

ANNEXE 2 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 2 de ce communiqué.

2 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

3 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

4 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à une position de manager ou un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Indicateur calculé sur une période de 3 mois par rapport à une période de 12 mois pour les valeurs de l’exercice 2022 et l’ambition 2025.

7 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent par employé et par an pour les émissions de Scope 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels). Indicateur calculé sur une période de 12 mois glissant.

