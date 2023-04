BUREAU VERITAS - Vincent Bourdil est nommé Vice-Président exécutif Global Business Lines et Performance de Bureau Veritas

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 20 avril 2023

Vincent Bourdil est nommé Vice-Président exécutif

Global Business Lines et Performance

de Bureau Veritas

Une nouvelle fonction au sein du Comité exécutif du Groupe

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, est heureux d’annoncer la nomination de Vincent Bourdil, effective au 1er mai 2023, en tant que Vice-Président exécutif de l’organisation Global Business Lines et Performance.

Vincent Bourdil reportera à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe.

Cette fonction nouvellement créée va permettre à l’entreprise d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Elle vise à développer le portefeuille des activités Matières Premières, Industrie, Certification et Infrastructures. Elle contribuera à l’anticipation des besoins clients et marchés, et permettra la mise en place de programmes de performance à travers les opérations mondiales.

L’organisation Global Business Lines et Performance regroupera :

Les Global Business Lines relatives à l’Industrie et aux Infrastructures, à la Certification, à l’Agro-alimentaire et aux Matières Premières.

Les fonctions Ventes et Commerce, TQR (Technique, Qualité et Risques) et HSE (Santé-Sécurité, Sûreté et Environnement).

Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas, a déclaré :

« Je suis ravie d’accueillir Vincent Bourdil dans ces nouvelles fonctions, et de le voir rejoindre le Comité exécutif du Groupe. Aujourd’hui, nos clients du monde entier font face à des exigences règlementaires de plus en plus complexes, et à des demandes accrues de leurs parties prenantes en matière de gestion des risques et d'atteinte de niveaux plus élevés d'excellence et de durabilité dans leurs actions.

Nous créons cette nouvelle fonction qui permettra à Bureau Veritas d'anticiper les besoins de nos clients et de renforcer l'attention que nous portons à l'excellence opérationnelle et à la fourniture de services de la plus haute qualité.

L’expérience de Vincent, à la fois dans des lignes de service et dans des fonctions opérationnelles régionales, représente un mélange parfait de réflexion stratégique, de solides compétences opérationnelles et d'orientation commerciale. Son leadership, son énergie et son focus client seront essentiels à notre succès alors que nous accélérons notre croissance et notre performance ».

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, Bureau Veritas, a ajouté :

« Je tiens à féliciter Vincent pour cette nomination à plusieurs titres. Tout d’abord, pour sa brillante carrière chez BV depuis 7 ans et son engagement dans le Groupe. Ensuite, pour avoir construit depuis 5 ans en Asie Pacifique une équipe solide et professionnelle de leaders et d’experts, faisant de nous un acteur de premier rang dans notre secteur, reconnu par nos clients et les acteurs gouvernementaux. Enfin, pour porter si fièrement la mission et la raison d’être de Bureau Veritas : Bâtir un Monde de Confiance en assurant un progrès responsable. »

À propos de Vincent Bourdil

Vincent Bourdil a rejoint Bureau Veritas en 2016 pour construire et piloter la Global Service Line Food. En 2019, il a été promu Vice-Président des activités Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Asie du Sud Est, basé à Singapour. En 2020, Vincent a pris les fonctions de Senior Vice-Président pour les régions Asie du Sud Est et Pacifique, où il a mené avec succès une profonde accélération de l'activité vers un portefeuille plus diversifié et plus durable, générant ainsi une croissance supérieure et une meilleure performance.

Vincent est un fervent ambassadeur de Bureau Veritas en tant qu'entreprise ayant vocation à faire grandir les talents désireux d'avoir un impact positif.

Son début de carrière s'est étendu à diverses organisations multinationales de différents secteurs, notamment la vente au détail et la transformation numérique des processus commerciaux. Il a également travaillé et étudié à l'étranger, notamment en Afghanistan, en Guyane française et en Hongrie. Avant de rejoindre Bureau Veritas, il était Directeur Général Food pour un leader du secteur des essais en France.

Vincent Bourdil est diplômé de HEC Paris.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

