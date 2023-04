EssilorLuxottica: Fatturato del primo trimestre 2023 - Un inizio anno positivo

English French Italian

Fatturato del primo trimestre 2023

Un inizio anno positivo

Fatturato a 6 . 15 1 milioni di Euro , in crescita del 9 , 7 % rispetto al 202 2

Crescita a + 8 , 6 % a cambi costanti 1 rispetto al miglior trimestre dello scorso anno

Nor d America e EMEA in crescita “ high-single digit ” 1 , APAC e America Latina in crescita a doppia cifra 1

Tutte le aree geografiche hanno visto un’accelerazione 1 rispetto al quarto trimestre dello scorso anno

Vendite di negozi comparabili 2 in crescita “ high-single digit ” , con i banner ex- GrandVision sopra la media del G ruppo

Il Gruppo si impegna a definire obiettivi a breve termine di riduzione delle emissioni secondo i criteri della Science-Based Targets Initiative (SBTi)

Charenton-le-Pont, Francia (20 aprile 2023 – ore 18:00) – EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati del primo trimestre 2023 sono stati pari 6.151 milioni di Euro, con un aumento dell'8,6% a cambi costanti1 rispetto al primo trimestre 2022 (+9,7% a cambi correnti).

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno dichiarato: “Siamo felici di iniziare l'anno con un altro trimestre molto positivo grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i canali. Ciò che ci rende più orgogliosi non è tanto il risultato quanto il modo in cui l’abbiamo raggiunto. La sostenibilità è al centro della strategia aziendale e sarà una nostra priorità nel 2023. Continueremo a sviluppare il nostro programma Eyes on the Planet e sostenere la crescita dell'intero settore nel lungo periodo. Abbiamo iniziato l’anno impegnandoci a definire obiettivi a breve termine di riduzione delle emissioni secondo i criteri SBTi. Abbiamo anche annunciato un nuovo accordo con ERG per la fornitura di energia elettrica prodotta in un parco eolico in Sicilia che coprirà la metà del nostro fabbisogno in Italia. Questo e ogni futuro investimento in energia da fonti rinnovabili ci consentiranno di portare avanti il nostro impegno per raggiungere la carbon neutrality delle nostre attività entro l’anno in Europa e il 2025 a livello globale. Tutto questo, unitamente all’impegno per contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti per centinaia di milioni di persone nelle comunità svantaggiate, unisce oggi profondamente la nostra organizzazione nel mondo e i nostri stakeholder attorno alla visione di EssilorLuxottica”.

Allegato