L’ICA souligne le dévouement des lauréats et lauréates des Prix du patrimoine de l’ICA envers la profession actuarielle au Canada

OTTAWA, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) reconnaît fièrement le rôle essentiel que jouent les bénévoles dans l’atteinte des objectifs de l’Institut, ce qui comprend le développement et la croissance de la profession actuarielle canadienne.

Chaque année, les contributions importantes des bénévoles de l’Institut sont soulignées lors des Prix du patrimoine de l’ICA. Lors de la cérémonie de remise d’aujourd’hui, cinq membres Fellows (FICA) de l’ICA ont reçu le Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole, décerné aux membres ayant effectué au moins 24 mandats bénévoles et influencé considérablement la pratique actuarielle canadienne :

Jim Brierley

Dave Dickson

Kit Moore

Jacques Tremblay

Nancy Yake



En plus de recevoir ce prix, le nom des lauréats et lauréates sera ajouté à l’arbre du patrimoine de l’ICA, une installation artistique unique au siège social de l’ICA, à Ottawa.

« Nous sommes exceptionnellement reconnaissants du dévouement et des contributions de nos bénévoles », souligne Hélène Pouliot, FICA, présidente de l’ICA. « Leur travail acharné et leur engagement envers l’excellence garantissent que nous pouvons continuer à servir l’intérêt public et répondre aux besoins changeants de notre industrie. »

Au cours de la dernière année, plus de 850 bénévoles de l’ICA ont consacré leur temps pour assurer une solide profession actuarielle canadienne. L’histoire de l’ICA prend racine dans la force de notre participation bénévole, à laquelle nous devons notre profession dynamique et prospère.

L’ICA remercie sincèrement tous et toutes ses bénévoles qui ont contribué à la solidité de la profession actuarielle au Canada, rapprochant ainsi l’Institut de sa vision qui consiste à assurer la sécurité financière de toute la population canadienne.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

