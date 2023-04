Printify annonce la nomination d’Anastasija Oleinika au poste de codirectrice générale

French German

RIGA, Lettonie, 21 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Printify, la plateforme d’impression à la demande la plus connue au monde, grâce à laquelle toute personne disposant d’une connexion Internet peut accéder à la liberté financière et travailler à son compte, se dote d’un nouveau PDG.

L’actuelle directrice financière de Printify et ancienne directrice générale de Twino, Anastasija Oleinika, deviendra co-directrice générale et travaillera en étroite collaboration avec le fondateur et actuel directeur général James Berdigans au cours des prochains mois, avant d’accéder au poste de directrice générale unique d’ici la fin de l’année 2023. À ce moment-là, Berdigans accédera au poste de président exécutif, avec pour mission de mettre l’accent sur la stratégie de l’entreprise.

Au cours des sept dernières années, plus de 6 millions de créateurs se sont inscrits sur la plateforme de Printify pour optimiser leurs revenus, leur temps et leur contrôle. Qui plus est, la plateforme offre la possibilité d’appliquer des designs personnalisés à plus de 850 produits provenant de 75 fournisseurs d’impression et expédiés dans 30 pays.

M. Berdigans a l’intime conviction que ce changement permettra à Printify de réaliser les meilleurs résultats possibles, « La nomination d’Anastasija au poste de codirectrice générale place Printify dans la meilleure situation possible pour non seulement devenir une entreprise réalisant plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais aussi donner satisfaction aux clients du monde entier. La composition de cette équipe de direction, combinée à sa structure, vise à permettre à Printify d’atteindre son potentiel. En attendant, je ne compte pas partir, mais plutôt rester le principal actionnaire de la société et jouer un rôle central et actif dans notre orientation stratégique. »

Oleinika apporte à Printify plus de six ans d’expérience en tant que cadre dans le secteur de la technologie, principalement dans le cadre de ses précédentes fonctions de responsable de la plateforme d’investissement de l’UE, Twino. Dans ses nouvelles fonctions, Oleinika aura pour mission de permettre à Printify de franchir un nouveau palier, en offrant une expérience encore meilleure aux clients du commerce électronique dans le monde entier et, par voie de conséquence, une plus grande liberté financière à des millions de commerçants qui vendent dans le monde entier en utilisant Printify.

« Rien ne pourrait me faire plus plaisir que d’assumer ces nouvelles fonctions. Aider des millions d’entrepreneurs dans le monde à accéder à la liberté financière et à travailler à leur propre compte est une mission qui me fascine, et travailler avec cette équipe est très enthousiasmant. James a réalisé un excellant travail incroyable en dirigeant Printify depuis ses débuts où elle n’était qu’une application par extension de Shopify pour la faire évoluer vers une place de marché, tout en permettant à la catégorie de l’impression à la demande de s’affirmer et à Printify d’en être l’acteur le plus reconnu du secteur. Je suis vraiment reconnaissante de l’avoir à mes côtés au cours de cette transition. »

Sofia Dolfe, partenaire d’Index Ventures, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Anastasija comme nouvelle PDG de Printify, alors que l’entreprise prépare les prochaines étapes de sa croissance. Ayant déjà permis à des millions de créateurs de lancer des activités commerciales avec des produits personnalisés, nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui s’offrent à nous et par la direction qu’Anastasija donnera à l’entreprise. »

En outre, Scott Richardson, vieux briscard du commerce électronique, occupera le poste de directeur de l’exploitation. M. Richardson a passé plus d’une décennie chez Amazon à mettre en place des équipes et des opérations de classe mondiale et leaders sur le marché. En plus d’assumer les fonctions liées aux achats de l’entreprise, il aura sous sa responsabilité les équipes juridiques et des ressources humaines de Printify.

À propos de Printify

Printify est la plateforme technologique qui permet à tout utilisateur de vendre en ligne des marchandises de haute qualité. En 2021, elle a levé 50 millions de dollars en financement de série A auprès d’Index Ventures, du groupe H&M, du groupe Virgin et de fondateurs de Wise, Vinted, Squarespace, RedHat et du Dreamers VC de Will Smith. Forte de son effectif de plus de 500 employés provenant de plus de 20 pays, et de son apparition dans le classement des meilleurs employeurs de startups aux États-Unis selon Forbes au cours de quatre années consécutives, l’entreprise est bien placée pour réaliser ses ambitions et devenir le plus grand acteur dans le secteur des services à la demande.

