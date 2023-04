French English

ASTM : le processus suit son cours

Evry, le 21 avril 2023 :

La première phase de la procédure de vote, menée au sein du sous-comité D02.J de l’ASTM, a abouti aux résultats suivants :

- Le quorum requis a été atteint avec 64,98% de votes exprimés parmi les 418 membres experts du domaine aéronautique.

- Le taux de votes favorables dits « affirmative » s’élève à 98,98%, avec un seul vote

« negative » enregistré.

Conformément au règlement de l’ASTM, la Société entre à présent dans la phase d’interaction avec les acteurs s’étant abstenu en émettant un commentaire ou ayant voté négativement, et pourra le cas échéant leur apporter des éléments complémentaires.

Pour rappel, l’ASTM est responsable de la certification de tous les carburants d’aviation durable selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Il s’agit d’une validation technique par l’ensemble de la communauté aéronautique fondée sur l’analyse d’études détaillées nécessitant plusieurs années de travail afin de garantir une utilisation en toute sécurité dans les avions de ligne à l’échelle mondiale.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

