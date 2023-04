English Dutch

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV Jaarresultaten 2022

21 april 2023 om 07.00 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de “Vennootschap”) kondigt vandaag de publicatie van haar jaarrekening aan voor de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2022 (“Jaarresultaten 2022”). De Jaarresultaten 2022 werden opgesteld op basis van discontinuïteit als gevolg van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 om de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap te verwerpen.

De Vennootschap heeft van haar commissaris een commissarisverslag ontvangen bij de Jaarresultaten 2022, dat zij vandaag publiceert. In zijn commissarisverslag bevestigt de commissaris dat, naar zijn oordeel, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2022, alsook van haar resultaten voor het jaar dat toen eindigde, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De Jaarresultaten 2022 en de daarmee verband houdende verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap werden vandaag gepubliceerd in de Resultaten, Rapporten en Presentaties sectie van de Nyrstar website ( https://www.nyrstar.be/nl/investors/results-reports-and-presentations/2023 ).

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms – Hoofd van Externe en Juridische Zaken anthony.simms@nyrstarnv.b e

Bijlage