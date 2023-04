Nordecon AS uue juhatuse liikme määramine ja juhatuse liikmete volituste pikendamine

English Estonian

20.04.2023 toimunud Nordecon AS nõukogu koosolekul nimetati alates 05.06.2023 ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Tarmo Pohlak, kes hakkab vastutama Nordecon ASi ehitustegevuse eest.

Tarmo Pohlak on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusmajanduse ja -juhtimise õppekava ehitusinseneri/tehnikateaduste magistrina. Varasemalt on Tarmo töötanud Merko Ehitus kontserni erinevates ettevõtetes (1997 – 2017), jõudes AS Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktori ning AS Merko Infra juhatuse liikme ametikohani. Aastatel 2017 – 2019 oli ta AS Oma Ehitaja juhatuse liige-ehitusdirektor ning alates 2019 kuni praeguseni OÜ US Real Estate juhatuse liige-ehitusdirektor.

Samuti, seoses juhatuse liikmete Maret Tambeki ja Priit Lumani volituste lõppemisega 30.04.2023, otsustas Nordecon AS nõukogu pikendada Maret Tambeki ja Priit Lumani volitusi juhatuse liikmetena kuni 30.04.2026.

Nordecon AS juhatus jätkab alates 05.06.2023 tööd neljaliikmelisena: Gerd Müller (esimees), Maret Tambek (finants- ja tugiteenuste valdkonna juht), Tarmo Pohlak (ehitustegevuse juht) ja Priit Luman (arenduse valdkonna juht).

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas..