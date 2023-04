English French Dutch

Ageas sluit verkoopovereenkomst voor zijn Franse levensverzekeringsactiviteiten

Ageas meldt vandaag dat het na het overleg met de werknemersafgevaardigden een overeenkomst heeft ondertekend over de verkoop van zijn Franse levensverzekerings-, spaar- en pensioenactiviteiten aan La Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance Carac ('Carac').

De Franse levensverzekerings- en pensioenactiviteiten van Ageas bestaan uit Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine en Sicavonline. Eind 2022 vertegenwoordigde de consolidatiekring IFRS technische voorzieningen van EUR 3,9 miljard en een IFRS-nettowinst van EUR 6,1 miljoen.

Carac is een maatschappij die actief is op het gebied van sparen, bescherming en pensioenzaken in Frankrijk.

Op basis van de positie per eind 2022 zal deze verkoop naar verwachting een positieve impact hebben op de Solvency II ageas -ratio van 9%. Door de transactie zal de liquiditeit van de Groep met circa EUR 185 miljoen toenemen.

De verkoop is in lijn met de strategie van Ageas om zijn Europese portfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op zijn kernmarkten in de regio.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende instanties en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden afgerond.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van circa 44.000 mensen en rapporteerde in 2022 een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard.

