Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat for 2023

Fondsbørsmeddelelse 8/2023

Djurslands Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 200-240 mio. kr.

I årsrapporten for 2022 udtrykte Djurslands Bank en forventning til resultatet før skat for 2023 i niveauet 140-170 mio. kr.

Opjusteringen sker på baggrund af de realiserede resultater for 1. kvartal samt bankens aktuelle forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling for resten af året.

De væsentligste årsager til opjusteringen er

• øgede renteindtægter som følge af seneste rentestigninger samt forventning til yderligere rentestigninger den kommende periode

• forbedret afkast af bankens markante indlånsoverskud

• højere aktivitetsniveau indenfor boligområdet end forventet

• samt et fortsat lavt behov for nedskrivninger som følge af bankens stærke kreditkvalitet.

Djurslands Bank offentliggør som tidligere udmeldt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 den 17. maj 2023.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen Sigurd Linde Simmelsgaard

Adm. direktør Bankdirektør





