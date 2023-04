Investornyhed: Andreas Hald tiltræder som ny adm. direktør for FK Distribution

English Danish

21. april 2023

FK Distribution får ny adm. direktør den 1. maj 2023. Den nye mand i spidsen bliver Andreas Hald, der kommer fra en stilling som Managing Director hos logistikvirksomheden Bring. Nuværende adm. direktør, Lasse Ingemann Brodt, kan dedikere sig helt til rollen som adm. direktør og koncernchef i North Media og her sætte mere ledelseskraft bag den strategiske udvikling af koncernen.



FK Distribution, der er det største datterselskab i North Media, får ny adm. direktør. Det er Andreas Hald, der har næsten 25 års erfaring indenfor logistik, distribution og transport. Han startede sin karriere som cykelbud hos De Grønne Bude og har siden 2005 arbejdet for logistikvirksomheden Bring, bl.a. som økonomidirektør for Bring Danmark og som Managing Director for Bring Courier & Express i Norden.

Som adm. direktør for FK Distribution skal Andreas Hald udbygge virksomhedens danske position, samtidig med at han skal orientere den mere mod udlandet.

”FK Distribution er en traditionsrig virksomhed med en spændende fremtid. Vi skaber værdi for vores kunder ved at forbinde dem med deres kunder. Og aldrig har danskerne været så glade for et godt tilbud, som de er i dag. Der er derfor et stort potentiale i FK Distributions markedsposition og i det teknologiske forspring, som virksomheden har internationalt. Et forspring, som vi i fremtiden skal udnytte i endnu højere grad, end vi allerede gør i dag,” siger Andreas Hald.

FK Distributions automatiserede teknologier til pakning og distribution af individuelle sæt af tryksager til hver husstand er førende i Europa. Verdens største distributionsvirksomhed, Deutsche Post, gør brug af FK Distributions teknologi til at sikre det tyske postvæsens omstilling til en mere miljøvenlig omdeling af tryksager i foreløbig Nordtyskland.

Fornyelse og kontinuitet

Andreas Hald overtager stillingen fra Lasse Ingemann Brodt, der har været en del af FK Distributions ledelse siden 2012 – først i seks år som salgsdirektør og siden i fem år som adm. direktør. Siden april 2022 har han også været adm. direktør for hele North Media.

”Andreas er det helt rigtige match til at føre FK Distribution videre. Jeg kender Andreas fra vores fælles tid i Bring, og jeg ved, han kommer til at forny forretningen med et mere internationalt perspektiv, hvor han kan drage nytte af sine erfaringer. Derudover har han et menneskeligt værdisæt, der passer godt ind i FK- og North Media familien,” siger Lasse Ingemann Brodt.

Lasse Ingemann Brodt ser frem til at kunne dedikere sig helt til rollen som koncernchef i North Media: ”I april 2022 etablerede vi en ny koncerndirektion med et styrket mandat. Målene var at sætte fart på forretningsudviklingen, øge eksekveringshastigheden og sikre rentabel vækst, inklusive opkøb. Det arbejde kan jeg nu bruge størstedelen af min tid på, og det glæder jeg mig til.”

FK Distribution pakkede og omdelte i 2022 ca. 1,3 mia. stk. tilbudsaviser, lokale ugeaviser og selekteret post (bl.a. magasiner) til danske husstande. Desuden havde den digitale platform minetilbud 133 mio. visninger af tilbud til 1,5 mio. brugere. FK Distribution beskæftiger ca. 300 medarbejdere og knap 10.000 deltidsansatte omdelere.

Yderligere oplysninger:

Koncernchef Lasse Ingemann Brodt, mobiltelefon +45 2024 3292