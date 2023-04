Cerveza y Canción: Victoria™ se Asocia con la Destacada Banda Mexicana Grupo Firme para la Gira Estadounidense de 2023

English Spanish

CHICAGO, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Considerada la marca de cerveza más antigua de México, Victoria™ ha anunciado una nueva asociación con Grupo Firme, uno de los actos más populares en la música latina. Además de patrocinar la gira nacional Hay Que Conectarla, Victoria eleva la experiencia de los aficionados de Grupo Firme en los conciertos en los Estados Unidos y con un sorteo en el que un afortunado consumidor pueda ganar un viaje para cuatro personas para ver a Grupo Firme en vivo.



“Victoria se enorgullece de unir el sabor auténtico de la cerveza Victoria con el carisma y la exuberancia de Grupo Firme, ambas marcas están profundamente conectada con la cultura mexicana,” dijo Ryan Anderson, director senior de marketing de marca, Victoria. “Victoria es conocida como uno de los ‘secretos mejor guardados’ de México, la asociación no solo nos permite brindarles a nuestros seguidores una experiencia única, sino que también amplía el alcance de la rica herencia mexicana de nuestra marca a nuevos consumidores a través de los sonidos únicos de Grupo Firme.”

Del 8 de mayo al 31 de agosto de 2023, los consumidores mayores de 21 años podrán participar en el sorteo. Para participar en el sorteo, los consumidores pueden escanear el código QR que se encuentra en los mostradores donde Victoria está a la venta y completar un formulario de participación. El ganador del gran premio tendrá una experiencia exclusiva de acceso total, completa con acceso a la prueba de sonido con la banda y asientos VIP para el concierto. Además del gran premio, los participantes también tendrán la oportunidad de ganar un paquete de premios de Victoria y Grupo Firme, que incluye una camiseta con la marca Victoria, un parlante inalámbrico y más.

Grupo Firme es una Banda Regional Mexicana con sede en Tijuana, Baja California, fundada en 2013. En 2022, Grupo Firme se consolidó como la mejor artista en el espacio de la música latina al vender la mayor cantidad de noches consecutivas en el Crypto.com Arena durante cualquier acto de habla hispana y ganando un Latin Grammy por Mejor Álbum de Banda. El mismo año, la banda hizo historia al ser la primera Banda Regional Mexicana en tocar en Coachella como acto principal durante ambos fines de semana y más de 1,6 millones de personas asistieron a su gira de 2022.1 Con una combinación de canciones originales, versiones y colaboraciones con artistas populares, Grupo Firme ha aumentado su audiencia, llenando estadios, con más de 21 espectáculos con entradas “sold out” en 2022, y cautivando a nuevos seguidores en todo el país.

“Al igual que nuestros aficionados, nos enorgullecemos de nuestra herencia, por lo que nos sentimos honrados de tener a Victoria, una cerveza con fuertes raíces mexicanas, como patrocinador principal,” dijo Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. “Victoria tiene un orgulloso legado y una larga tradición de unir a la gente, que es exactamente lo que nos encanta de las giras: ver a nuestros fanáticos bailar y cantar y, por supuesto, disfrutar de la auténtica cerveza mexicana.”

Victoria es el patrocinador principal de la gira estadounidense 2023 de Grupo Firme, que incluye 12 presentaciones próximas en 10 ciudades. Fechas adicionales serán anunciadas.

21 & 22 de abril – Fort Meyers, FL

28 de abril – Nashville, TN

29 de abril – Birmingham, AL

5 de mayo – Memphis, TN

6 de mayo – Oklahoma City, OK

12 & 13 de mayo – El Paso, TX

19 de mayo – Tucson, AZ

20 de mayo – Albuquerque, NM

27 de mayo – Los Angeles, CA

28 de mayo – Chicago, IL

En 1865, Cerveza Victoria nació en Toluca, México destacando el cultivo único de cebada y la calidad superior del agua de la zona. Esta combinación condujo a una producción histórica de algunas de las cervezas líderes en México tanto en el mercado nacional como en el internacional. Hoy, la resiliencia y popularidad de Victoria la mantienen en el mercado y tiene el honor de ser la abuela de todas las marcas de cerveza mexicana.

Para obtener más información, visite VictoriaUSA.com y @CervezaVictoriaUSA en Instagram.

NO SE REQUIERE COMPRA. Abierto solo para residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y D.C., mayores de 21 años. El Juego de premio instantáneo no es válido en Nueva Jersey; Los sorteos/juegos de premios instantáneos son nulos donde estén prohibidos. Comienza a las 10:00 a. m. ET del 8/5/23 y finaliza a las 11:59 p. m. ET del 8/31/23. Alcohol no será otorgado con premios. Para obtener detalles completos, consulte las Reglas oficiales en VictoriaUSA.com.

Acerca de Victoria™

Considerada la cerveza más antigua de México, Victoria™ es una lager estilo Viena ultra premium con cuerpo de ligero a medio y un ligero dulzor a malta. Su sabor contiene un carácter de malta tostada perfectamente equilibrado con un final suave y crujiente. La marca tiene verdadera autenticidad mexicana y una herencia orgullosa, con una larga tradición de unir a las personas. Para obtener más información, siga a Victoria en Facebook en Facebook.com/cervezavictoriausa. Victoria es elaborada exclusivamente en México e importada y comercializada para los EE. UU. por Crown Imports LLC

1 Los datos de asistencia basadas en las paradas de la gira de Grupo Firme en Estados Unidos, México, Colombia, Coachella y Monday Night.





