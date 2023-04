English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2023 KLO 18.00

ROBIT OYJ:N PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAN MAKSU OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSENA

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä arviolta 38 500 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 12 avainhenkilölle avainhenkilöiden ja ylimmän johdon suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (LTI 2020–2022) ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustuu 15.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet luovutetaan 28.4.2023 mennessä. Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 13 808 omaa osaketta.

Tästä osakepalkkio-ohjelmasta tiedotettiin alun perin 25.3.2020 annetulla pörssitiedotteella.

ROBIT OYJ

Hallitus

