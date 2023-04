Financial Times, Politico und Forbes wählen den Fall Pomilio Blumm, um über eine wachsende Realität zu berichten

English Italian French German Spanish Portuguese

Diejenigen, die sich mit der Kommunikation großer internationaler Institutionen beschäftigen, werden die Aufmerksamkeit, die einige große Zeitungen dem Sektor und insbesondere einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen entgegenbringen, interessant finden. Die Rede ist von Pomilio Blumm, einer Agentur für institutionelle Kommunikation mit Sitz in der mittelitalienischen Kleinstadt Pescara, die laut einem Artikel des europäischen Magazins Politico immer bessere Ergebnisse erzielt, seit sie sich vor Jahrzehnten dazu entschlossen hat, sich ausschließlich mit der Kommunikation für öffentliche Einrichtungen zu befassen, und damit der Überzeugung vieler Experten widersprach, dass diese Idee zu schwierig sei.

Franco Pomilio, der Präsident des Unternehmens, hat diese Entscheidung stets gerechtfertigt, und zwar nicht nur aus rein unternehmerischer Sicht, sondern auch aus ethischen Gründen, denn er ist überzeugt, dass die großen Institutionen zunehmend lernen müssen, mit den Bürgern zu kommunizieren und ihnen zuzuhören. Ein weiterer großer Name im Journalismus, die Financial Times, hat Pomilio Blumm in ihre Rangliste der Unternehmen mit dem besten Wachstum in Europa aufgenommen. In der siebten Ausgabe der "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies" belegt die Agentur den ersten Platz in Bezug auf den Umsatz im Bereich der institutionellen Kommunikation in Europa und den sechsten Platz im Bereich Werbung und Marketing. Eine weitere Auszeichnung kam von den Forbes Social Awards, die die Bemühungen des Unternehmens als narrativer Gestalter dank seiner organisatorischen Arbeit für den G20-Gipfel und die Leitung der weltweiten Kampagne Made in Italy" würdigten: zwei der einflussreichsten Projekte der institutionellen Kommunikation des Jahres 2022.

Mit mehreren Niederlassungen in Europa und weltweit (Bologna, Rom, Alicante, Brüssel, Genf, Wien, Washington DC), 125 Verträgen und einem internationalen Team bietet das Unternehmen vollständig integrierte Kommunikationsdienstleistungen an. Das Ergebnis ist eine vollständig intern zertifizierte Lieferkette.

Die im Laufe der Zeit erworbene Kompetenz erlaubte es Pomilio Blumm, über das Produktmarketing hinauszugehen und neue Theorien und Modelle zu entwickeln, um seine Werte auch auf anderen Ebenen zu vermitteln. Daraus entstand die Idee, einen hochrangigen Kommunikationskurs zu veranstalten, der sich in Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht zu einer Sommerschule entwickelte. Der Kurs wird im August 2023 auf dem strategischen Campus der Universität Maastricht in Brüssel stattfinden.

In einem Kontext, in dem die öffentliche Kommunikation ein Schlüsselinstrument für den Aufbau von Vertrauen, die Förderung von Transparenz und die Gewährleistung einer fairen und integrativen Politik ist, die heute allesamt Zielscheibe falscher Erzählungen und Missverständnisse sind, gründete Pomilio Blumm Decoding. Es handelt sich um ein Start-up-Unternehmen, in dem ein globales Netzwerk von Experten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die gegen öffentliche Einrichtungen gerichteten Ströme von Fehlinformationen und Desinformationen aufspürt, überwacht und analysiert.