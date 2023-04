AGF A/S - Storaktionærmeddelelse

Aarhus, den 21. april 2023

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 9 /2023

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra Nørkjær Larsen Holding ApS, der efter gennemførelse af rettet emission er under 15 procent af de samlede stemmerettigheder i AGF A/S. Nørkjær Larsen Holding ApS råder nu over 68.550.657 stk. aktier, svarende til 14,97 procent af de samlede stemmerettigheder og 15,15 procent af den samlede aktiekapital i AGF A/S.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

