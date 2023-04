Film The Wolf of Wall Street akan meluncurkan penawaran NTF, yang didukung oleh Aventus

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aventus, penyedia solusi Web3 untuk perusahaan, telah bermitra dengan pemegang hak film untuk The Wolf of Wall Street serta produsen dan editor film ternama dunia akan menciptakan The Wolf of Wall Street Experience: seri NFT drop yang juga akan berperan sebagai kunci untuk menghadirkan pengalaman yang lebih beragam.

Dengan pendapatan box office di seluruh dunia yang hampir menyentuh $400 juta, lima nominasi Oscar termasuk Best Picture, dan masuk dalam entri Guiness World Record kategori film dengan umpatan terbanyak, dampak the Wolf of Wall Street pada budaya populer tetap terasa hampir satu dekade setelah perilisannya, dengan meme-meme film ini terus digunakan berjuta-juta kali.

The Wolf of Wall Street Experience akan memberikan penggemar film dan Web3 akses ke konten eksklusif, hadiah, dan pengalaman melalui serangkaian NFT drop terbatas. NFT akan berisi aset eksklusif dari film, termasuk sudut pandang baru adegan ikonik, serta pakaian otentik yang dikenakan oleh para aktor, alat peraga dan memorabilia lainnya. Selain itu, pengalaman kehidupan nyata dan virtual akan berlangsung, termasuk perayaan ulang tahun bergaya Hollywood Desember ini.

Peluncuran ini dijadwalkan akan berlangsung pada kuartal kedua tahun 2023, dengan manfaat tambahan untuk peserta awal dalam komunitas. Informasi selengkapnya dapat ditemukan di situs web resmi: www.wolfofwallstreet.io .

NFT akan dibuat oleh Aventus Network yang netral karbon, yang merupakan layer 1 (parachain) di Polkadot. Ini berarti proyek ini akan menikmati manfaat penuh dari ekosistem Polkadot, termasuk skalabilitas, kecepatan, interoperabilitas, dan keamanan yang lebih baik. Ini juga berarti pemegang NFT juga akan dapat menikmati manfaat penuh dari interoperabilitas di lebih dari 50 blockchain, termasuk Ethereum.

Alan Vey, Pendiri & CEO di Aventus, berkomentar: “The Wolf of Wall Street merupakan salah satu film paling ikonik tidak hanya dari aspek budaya populer yang lebih luas, tetapi secara khusus dalam komunitas blockchain. Kami bersemangat untuk dapat menghadirkan film ini ke Web3 serta menjadi bagian dari momen bersejarah untuk industri karena film blockbuster menjadi sektor terbaru yang menikmati manfaat dari NFT dalam pengembangan dan keterlibatan komunitas."

Gavin Wood, Pendiri Polkadot & Ethereum, menambahkan: “Ekosistem parachain Polkadot bertujuan untuk membantu blockchain mencapai tujuannya dengan memberikan skalabilitas, keamanan, dan interoperabilitas yang lebih baik. Senang rasanya dapat melihat Aventus memanfaatkan dukungan ini untuk mewujudkan proyek yang sepenuhnya inovatif ini.”

Tentang Aventus

Perusahaan menyediakan layanan perusahaan hingga Web3, memungkinkan mereka untuk menghasilkan aliran pendapatan baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuktikan bisnis mereka di masa depan. Dengan kombinasi pengalaman selama tujuh dekade di Web3 dan kepemimpinan dalam perusahaan, Aventus bekerja dengan masing–masing perusahaan untuk menjangkau potensi kasus penggunaan, dan menyesuaikan produk bergaya SaaS, serta memelihara dan mengelola solusi sehingga perusahaan dapat fokus pada apa yang mereka lakukan yang terbaik.

www.aventus.io/