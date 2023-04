แก้ไข: ภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street จะเปิดตัวการเสนอขาย NFT ซึ่งสนับสนุนโดย Aventus

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ลอนดอน , April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aventus ผู้ให้บริการโซลูชัน Web3 สำหรับองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับผู้ถือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street อีกทั้งผู้ผลิตและนักตัดต่อภาพยนตร์ชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้าง The Wolf of Wall Street Experience ซึ่งเป็นซีรีส์ของ NFT ที่จะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์กว้างขึ้น

เนื่องจากมีรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 5 รายการ ซึ่งรวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และได้รับการบันทึกสถิติโลกของ Guinness ในเรื่องการสบถมากที่สุดในภาพยนตร์ ผลกระทบของ The Wolf of Wall Street ต่อวัฒนธรรมประชานิยมนิยมจึงยังคงมีอยู่มาตลอดเกือบทศวรรษหลังจากออกฉาย โดยมีการใช้มีมของภาพยนตร์หลายล้านครั้งอย่างต่อเนื่อง

The Wolf of Wall Street Experience จะให้เปิดให้แฟน ๆ ของภาพยนตร์และผู้ที่ชื่นชอบ Web3 สามารถเข้าไปดูเนื้อหา รางวัล และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่านซีรีส์ของ NFT แบบจำกัด NFT จะมีเนื้อหาพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงมุมใหม่ ๆ ของฉากที่โด่งดัง รวมทั้งเครื่องแต่งกายของจริงที่นักแสดงสวมใส่ อุปกรณ์ประกอบฉาก และของที่ระลึกอื่น ๆ นอกจากนี้ แฟน ๆ จะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงและเสมือนจริง ซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองวันครบรอบสไตล์ฮอลลีวูดในเดือนธันวาคมนี้

การเปิดตัวมีกำหนดในไตรมาสที่สองของปี 2566 พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมชุมชนก่อนใคร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถได้บนเว็บไซต์ทางการที่: www.wolfofwallstreet.io

ผู้สร้าง NFT ดังกล่าวคือเครือข่าย Aventus ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นเลเยอร์ 1 (พาราเชน) บน Polkadot ซึ่งหมายความว่าโปรเจกต์นี้จะใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ Polkadot อย่างเต็มที่ รวมถึงความสามารถในการปรับขนาด ความเร็ว การทำงานร่วมกัน และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังหมายความว่าผู้ถือ NFT จะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ในกว่า 50 บล็อกเชน รวมทั้ง Ethereum ด้วย

Alan Vey ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aventus ได้แสดงความคิดเห็นว่า "The Wolf of Wall Street เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่โดดเด่นที่สุด ไม่เพียงแต่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังเจาะจงในชุมชนบล็อกเชนด้วย เรารู้สึกตื่นเต้นที่สามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาสู่ Web3 และตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม เนื่องจากบล็อกบัสเตอร์ได้กลายเป็นภาคส่วนล่าสุดที่ตระหนักถึงประโยชน์ของ NFT ในการสร้างชุมชนและการมีส่วนร่วม”

Gavin Wood ผู้ก่อตั้ง Polkadot & Ethereum กล่าวเสริมว่า "ระบบนิเวศพาราเชนของ Polkadot มีเป้าหมายที่จะช่วยให้บล็อกเชนบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ซึ่งการที่ได้เฝ้าดู Aventus ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนนี้เพื่อสร้างโปรเจกต์ที่ก้าวล้ำอย่างแท้จริงนี้นั้นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก”

เกี่ยวกับ Aventus

Aventus นำองค์กรเข้าสู่ Web3 ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระแสรายได้ใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับธุรกิจในอนาคตได้ ประสบการณ์รวมกันกว่าเจ็ดทศวรรษในด้าน Web3 และความเป็นผู้นำระดับองค์กรนั้นทำให้ Aventus ทำงานร่วมกับองค์กรแต่ละแห่งเพื่อกำหนดขอบเขตกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ และปรับแต่งผลิตภัณฑ์สไตล์ SaaS ตลอดจนบำรุงรักษาและจัดการโซลูชัน ดังนั้นองค์กรจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ตนทำได้ดีที่สุดได้

www.aventus.io/