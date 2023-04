Une grande découverte a été faite ! On a retrouvé le bateau qui avait coulé avec 1080 personnes de 14 nations à son bord pendant la Seconde Guerre mondiale

French German

SYDNEY, Australie, 22 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'épave du Montevideo Maru, l'un des pires désastres maritimes internationaux de l'histoire, a été retrouvée à une profondeur de plus de 4 000 mètres au large de la côte des Philippines, 80 ans après que le bateau a été coulé par un sous-marin américain pendant la Seconde Guerre mondiale.



La localisation de ce navire de transport japonais demeurait un mystère depuis qu'il avait été torpillé le 1er juillet 1942 par l'USS Sturgeon. Les opérateurs du sous-marin ne le savaient pas, mais le Montevideo Maru transportait des prisonniers de guerre et des civils qui avaient été capturés pendant la chute de Rabaul en Papouasie-Nouvelle-Guinée quelques mois auparavant.

Environ 1060 prisonniers, comprenant aussi bien des militaires que des civils, perdirent la vie. On estime que 979 Australiens ont péri pendant le désastre, le pire dans l'histoire maritime de l'Australie. À bord se trouvaient 33 membres d'équipage du Herstein, un navire de fret norvégien, qui sont morts aux côtés de 20 gardes et membres d'équipage japonais.

La tragédie a touché au moins 14 pays, dont : l'Angleterre, l'Australie, le Danemark, l'Écosse, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la Hollande, les Îles Salomon, l'Irlande, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

L'épave a été découverte lors d'une mission extraordinaire organisée par la Silentworld Foundation, une fondation australienne dédiée à l'histoire et l'archéologie maritimes, et la société néerlandaise Fugro, composée de spécialistes du sondage en mers profondes, avec le soutien du département australien de la Défense.

Les recherches ont débuté le 6 avril dans la mer de Chine méridionale, à 110 km au Nord-Ouest de Luçon. Après seulement 12 jours (le 18 avril), une observation formelle a été enregistrée en employant une technologie révolutionnaire, comprenant un véhicule sous-marin autonome (AUV) avec sonar intégré.

Il a fallu plusieurs jours pour vérifier l'épave à l'aide d'une analyse experte de l'équipe du projet, se composant d'archéologues maritimes, de conservateurs, de spécialistes des opérations et de la recherche ainsi que d'anciens officiers navals.

Et il fallut aussi près de cinq ans de planification par Silentworld et 20 ans de dévouement de la Montevideo Maru Society pour assembler l'équipe d'expédition, dirigée par l'homme d'affaires, philanthrope en histoire maritime et explorateur australien John Mullen, directeur de Silentworld.

« La découverte du Montevideo Maru conclut un chapitre terrible dans l'histoire militaire et maritime internationale », a déclaré M. Mullen.

« Les familles ont attendu des années d'avoir des nouvelles de leurs proches disparus, avant qu'on leur annonce ce grave événement. Certains n'ont même jamais pleinement accepté que leurs proches aient pu faire partie des victimes. Aujourd'hui, en trouvant le navire, nous espérons permettre aux nombreuses familles dévastées par ce terrible désastre de tourner la page.

« J'aimerais exprimer ma gratitude à toute l'équipe dévouée de Silentworld impliquée dans cette expédition, au remarquable équipage de Fugro ainsi qu'à l'équipe technique à bord du Fugro Equator, et au département australien de la Défense pour son soutien indéfectible.

« Je suis fier d'être le citoyen d'un pays qui n'oublie jamais, ni n'arrête de chercher les personnes disparues dans l'exercice de leurs fonctions, peu importe le nombre d'années qui passent. »

L'épave du Montevideo Maru, qui demeure plus profondément encore que le Titanic, ne sera pas dérangée. Aucun artéfact ni aucun vestige humain ne sera retiré. Le site sera enregistré à des fins de recherche par respect pour toutes les familles des disparus.

Les descendants du Montevideo Maru peuvent enregistrer leurs coordonnées afin d'être maintenus informés en se rendant sur https://www.army.gov.au/our-work/unrecovered-war-casualties/register-us

Pour des ressources médiatiques, rendez-vous ICI (vous y trouverez notamment un b-roll, des images de la découverte et des archives).

Pour des interviews, contactez eckfactor pour la Silentworld Foundation : +61 (0) 438 532 569 Karen@eckfactor.com.

