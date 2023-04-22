廣受認可的 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 Plug Power Inc. 的投資者在對 PLUG 提起證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, April 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2022 年 8 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) 普通股之人士，請謹記首席原告截止日期為 2023 年 6月 12 日。

影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Plug Power 證券，您可能有權獲得賠償，透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲參與 Plug Power 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=1011 或撥打免費電話 866-767-3653，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於該集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 12 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：訴訟指控，在整個集體訴訟時期，被告發表了虛假和/或具誤導性的聲明，並未披露關於 Plug 業務和營運的重大不利事實。具體來說，被告歪曲和/或未披露 Plug 無法有效管理其供應鏈和產品製造，導致收入和利潤降低，庫存水平上升，以及至少延遲到 2023 年的幾筆大交易等問題。因此，被告關於公司業務、營運、前景以及有效管理供應鏈和生產能力的聲明缺乏合理依據。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲參與 Plug Power 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=1011或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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