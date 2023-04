French English

Le 23 avril 2023





Technicolor Creative Studios : mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2022

Technicolor Creative Studios informe que son Document d’enregistrement universel 2022 en version anglaise a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 avril 2023.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) et comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, la déclaration de performance extra-financière, les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Le Document d’enregistrement universel en version anglaise est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.technicolorcreative.com (dans la rubrique « Relations Investisseurs » - « Information Financière » - « Informations Réglementées »), ainsi qu’à son siège social situé au 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, France. Il est également disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amffrance.org).

Une version française du Document d’enregistrement universel (traduction libre de la version anglaise déposée auprès de l’AMF) sera également disponible sur le site internet de la société à l’adresse susvisée.

La société rappelle, à toutes fins utiles, qu’elle a partagé des hypothèses prospectives avec certains de ses actionnaires et prêteurs participant ou soutenant les transactions prévues dans le cadre du processus de restructuration financière ; que ces chiffres donnés pour 2023 jusqu’à 2025 (communiqués le 10 mars 2023 et repris dans le Document d’enregistrement universel) ont été établis dans le cadre des discussions sur le refinancement et ne doivent en aucun cas constituer un objectif financier, ni des prévisions d'aucune sorte.

***

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS).

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

Pièce jointe