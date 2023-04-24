業界領先的資深頂級律師事務所 ROSEN 鼓勵 Norfolk Southern Corporation 投資者在對 NSC 提起證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 3 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Norfolk Southern Corporation (NYSE: NSC) 普通股之人士，請謹記首席原告截止日期為 2023 年 5 月 15 日。

影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Norfolk Southern 證券，您可能有權獲得賠償，透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲參與 Norfolk Southern 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12322 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以了解關於該集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 15 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並不具備可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟案件，只是充當轉介客戶的中間人，或者與實際提起訴訟案件的律所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：整個集體訴訟期內，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) 公司的精確調度鐵路（「Precision Scheduled Railroading, PSR」）計劃，包括使用較長、較重列車，配備較少人員，導致公司列車出軌事故增加和未來出軌風險顯著增加；(2) 公司的 PSR，包括使用較長、較重列車和較少人員，是公司為了短期利潤而增加冒險行為、犧牲合理安全措施的一部分；(3) 公司的 PSR，包括使用較長、較重列車，配備較少人員，使公司更容易發生列車出軌事件並可能造成更嚴重的人員、財務、法律和環境後果；(4) 公司的資本支出和替換計劃優先考慮利潤，而非為公司提供安全、高效和可靠的鐵路運輸服務能力；(5) 公司的遊說活動削弱了公司提供安全、高效和可靠鐵路運輸服務的能力；(6) 公司致力於降低 PSR 目標的營運成本，削弱了工人安全和公司所謂的「實現無傷工作場所」的承諾，因為公司的 PSR 計劃將透過更少的人員、更長的列車和更少的安全培訓、技術和設備（如熱軸承軌側探測器（又名「熱箱」）和聲波傳感器）的支出來降低成本；(7) 由於公司採用 PSR 原則，公司的鐵路服務更易發生事故，對公司、公司的工人、公司的客戶、第三方和環境造成嚴重的經濟和身體傷害；(8) 公司未能制定應對措施和程序，以便在這些社區遭受載有危險和有毒物質的 Norfolk Southern 列車出軌時，將對社區的威脅降至最低；(9) 因此，被告在上述有關 Norfolk Southern 營運安全的集體訴訟聲明是虛假和/或具有誤導性。

如欲參與 Norfolk Southern 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12322 或是撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師，或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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