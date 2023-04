English Spanish

Los artistas de OISTE.ORG y WISe.ART recaudan fondos regularmente, vendiendo NFTs. Este mes todo lo recaudado será donado a:Nuevo Hogar Betania

¡Necesitan tu apoyo ahora!

#women #womensright #l4l #girls #likesforlikes #celebration #womanright #respect

¿Cómo pueden los NFT (Tokens no fungibles) ayudar a detener el tráfico y el abuso de personas con una fórmula innovadora para financiar ayudas a ONGs, como la Fundación Nuevo Hogar Betania?

Ginebra, Suiza – 21 de abril de 2023: WISeKey International Holding (“WISeKey”, SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa líder en ciberseguridad, IA e IoT, anunció hoy que en nombre de OISTE, WISe.ART va a crear ediciones limitadas de NFTs con piezas de arte generadas por IA (Inteligencia Artificial) y piezas de arte tradicional donadas por los artistas participantes para recaudar fondos para la ONG Nuevo Hogar Betania, contribuyendo así al magnífico trabajo que realizan para aquellos que se encuentran en extrema necesidad. Nuevo Hogar Betania también realiza tareas de protección y asistencia a mujeres en contextos de prostitución y detección de posibles casos de trata, sensibilización y prevención de la violencia de género. Del mismo modo, contribuyen a la formación de los profesionales sanitarios, sociales, educativos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan abordar el trato a las víctimas desde una perspectiva de género en sus intervenciones. La entidad también desarrolla programas específicos de atención a la mujer y de lucha contra las desigualdades de género y la violencia machista desde 2012. En su último ejercicio contabilizaron 784 atenciones a mujeres y menores.

Haga clic aquí en los enlaces Url para comprar en favor de la Fundación Nuevo Hogar Betania::

Artista NFT WISe.Art Url DAVID MORALES 7 deadly sins - Flow https://platform.wise.art/product/7-deadly-sins-flow-2/ LEO FERRIOLI Disembarkatio https://platform.wise.art/product/disembarkation/ ANTONIO NATALE INSIDE MARE NOSTRUM https://platform.wise.art/product/inside-mare-nostrum/ DAVID FLUDD Sky https://platform.wise.art/product/david-fludd-sky/ AMANDA VEASEY Rainbow Heads https://platform.wise.art/product/rainbow-heads/ REGIS LOOTEN Les flamands https://platform.wise.art/product/les-flamands/ BENEDICT HADLEY Timid Shadow https://platform.wise.art/product/timid-shadow/ JAIME MIRANDA BAMBAREN'S Taller Semillas, 1 February 2022 https://platform.wise.art/product/taller-semillas-1-february-2022/ DEENGH MILLER Alone with Yesterday https://platform.wise.art/product/alone-with-yesterday/

Sobre Nuevo Hogar Betania:

https://nuevohogarbetania.com/area-trata-seres-humanos

En el siguiente enlace podéis ver a Begoña Arana (Premio Princesa de Girona 2019), Directora del Nuevo Hogar Betania, con la Reina Leticia en uno de sus actos (a la derecha de la Reina)

https://smoda.elpais.com/moda/la-reina-letizia-luce-una-blusa-confeccionada-por-mujeres-supervivientes-de-la-explotacion-sexual/

Nuevo Hogar Betania es una asociación sin ánimo de lucro. Nuestra misión es ayudar a cualquier persona que se encuentre en situación de exclusión social (personas sin hogar, presos y ex-reclusos, inmigrantes, mujeres víctimas de trata de seres humanos, familias, inmigrantes…)

Nuestro enfoque

• Ser innovadores: Desarrollar e implementar soluciones a los múltiples problemas que enfrentan las personas y familias más vulnerables.

• Lograr resultados a escala: respalde la implementación efectiva de las mejores prácticas, programas y políticas para nuestros usuarios, aprovechando nuestra experiencia para garantizar un impacto sostenible a escala.

• Ser la voz: Abogar y hacer campaña por una mayor conciencia de los derechos humanos.

• Construyendo puentes: Colaborar con nuestros electores, organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas y el sector privado para compartir conocimientos a través de una retroalimentación continua, con el objetivo de respetar los derechos de las personas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, representan principios básicos para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

En Nuevo Hogar Betania trabajamos en línea con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, aportando soluciones a la pobreza y el hambre y aportando proyectos que mejoran la salud y el bienestar de las personas que acuden a nuestros recursos. Estamos comprometidos con el crecimiento personal, el trabajo y la educación de calidad, reduciendo las desigualdades de cualquier tipo y trabajando juntos, creando alianzas, para alcanzar nuestros principales objetivos: la paz y la justicia.

Acerca de WISe.ART: WISe.ART es un mercado completo. Puede conectar a todos los actores de la industria de las artes. Nuestras opciones de marca blanca y diseños NFT especiales garantizan que, además de una versión autenticada y firmada del activo digital real, se crea un vínculo irreversible con el objeto físico, se proporciona prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de contratos inteligentes que describen el uso y la monetización futuros. arroyos

La plataforma WISe.ART NFT está totalmente protegida por las innovadoras tecnologías de seguridad de WISeKey que permiten la autenticación de activos digitales, en un proceso seguro de extremo a extremo basado en nuestra experiencia y conocimientos comprobados en este dominio.

Acerca de WISeKey: WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey protegen la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1500 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (IA), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para obtener más información, visite www.wisekey.com.

Press and investor contacts:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com





Disclaimer:

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning WISeKey International Holding Ltd and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of WISeKey International Holding Ltd to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. WISeKey International Holding Ltd is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein because of new information, future events or otherwise.

This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of WISeKey and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of WISeKey.