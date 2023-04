Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor RD5 SIA sõlmis Nameja Rezidence projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 4 miljonit eurot

English Estonian

20. aprillil 2023 allkirjastasid Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor RD5 SIA ja Bigbank AS Läti filiaal laenulepingu summas 4 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Nameja Rezidence arendusprojekti ehitust Riias.

38 korteriga arendusprojekti ehituse ja müügiga on juba alustatud ning Nameja Rezidence arendus valmib 2024. aasta esimeses kvartalis.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul esindab Nameja Rezidence arendusprojekt kontserni rohelist mõtteviisi kombineerides linnaelu mugavused ümbritseva roheluse ja rahuliku elukeskkonnaga. „Alustasime hinnatud rahulikus ja rohelises Āgenskalns piirkonnas asuva arendusprojekti kodude müügiga aasta lõpus ning tänaseks on 38-st korterist lepingutega kaetud juba 24%. Tänased koduostjad hindavad aina enam keskkonnateadlikku lähenemist, sh peetakse oluliseks just rohealade lähedust, A-energiaklassi, elektriautodele mõeldud laadimiskohtasid, jalgrataste ja lapsevankrite hoiuruume ning mänguväljakuid. Seda kõike oleme ka Nameja Rezidence projekti arenduses silmas pidanud. Samas piirkonnas asuvas Kuldigas Parks arendusprojektis on 116-st kodust omaniku leidnud 111,“ ütles Laks.

Lisainfo:

Koos Nameja Rezidence arendusprojektiga (38 korterit) on kontsernil ehituses ja müügis kuus elukondlikku arendusprojekti kokku 527 korteriga, sh Manufaktuuri 7 (154 korterit), Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Lilleküla Kodud (26 korterit) Eestis ning Kuldīgas Parks (116 korterit) ja Mārupes Dārzs (92 korterit) Lätis.

Rohkem infot Nameja Rezidence projekti kohta leiab namejarezidence.lv/homeen/ .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee