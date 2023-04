English French

Paris, le 24 avril 2023 — Assemblée Générale Mixte de Tarkett du 21 avril 2023

L'Assemblée Générale Mixte de Tarkett s’est tenue le vendredi 21 avril 2023 à 9h30 à l’Auditorium situé au rez-de-chaussée du siège social sis Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini – 92919 Paris la Défense sous la présidence d’Éric La Bonnardière, Président du Conseil de surveillance.

Le quorum s’est établit à 95,27% et 39 actionnaires ont été présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions ont été adoptées par l’Assemblée Générale, dont notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022 ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice au compte « Report à nouveau » ;

Le renouvellement des mandats en qualité de membres du Conseil de surveillance de Didier Michaud-Daniel et de Françoise Leroy ainsi que la ratification des nominations par cooptation en qualité de nouvelles membres du Conseil de surveillance de Marine Charles et de Tina Mayn ;

L’approbation de l’ensemble des résolutions liées à la rémunération des mandataires sociaux ;

Les délégations financières consenties au Directoire.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site Internet de la Société www.tarkett-group.com dans la rubrique « Assemblée Générale 2023 ».

